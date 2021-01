La Comunidad de Madrid suspenderá "al menos durante esta semana y la siguiente" la vacunación de primeras dosis de vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNtech y de Moderna debido a la "carencia" y los "recortes" de vacunas que sufre la región, según ha señalado el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha detallado que la Comunidad seguirá vacunando con las dosis existentes a las personas que ya han recibido la primera para "no dejar a los madrileños sin esa segunda dosis tan necesaria".

"Si no lo hacemos, existe la posibilidad de que el propio virus mute, se haga resistente y estemos alargando la lucha contra la pandemia", ha explicado Aguado, que ha indicado que Madrid podrá hacer esto gracias a una estrategia "prudente" de reservar vacunas.

El riesgo de no administrar la segunda dosis

Y es que, tal y como ha explicado el epidemiólogo Fernando García, presidente del comité de Ética del Hospital Carlos III, en una entrevista a Efe, no respetar esa doble dosis (que se administra con 21 días de diferencia en la Pfizer y de 28 días a seis semanas en la de Moderna) no solo implica un riesgo de futuro contagio, sino que podría provocar nuevas mutaciones en el virus. García advierte de que "los beneficios de la vacunación se pierden y el problema es que se desconoce el grado de inmunidad de una sola inoculación" y es muy crítico con esa idea de una única dosis, lo que califica como "tirar el dinero" y algo que le "chirría".

En la misma línea, Marcos López Hoyos, de la Sociedad Española de Inmunología, que declara a EFE que, de no cumplir con los plazos que establecen los desarrolladores de las vacunas, "la efectividad no está asegurada". Además, traslada una recomendación a las autoridades de cara a las campañas de vacunación: "No podemos trasladar el mensaje de que se puede retrasar sin más porque caemos en un error importante".

Estas advertencias se producen después de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, afirmaran que castigarán a los vacunados incorrectamente –cuando no les tocaba– sin suministrarles la segunda dosis de la vacuna.

"Al ritmo actual, el 70% no estará vacunado hasta 2023"

Aguado ha dicho este miércoles que "es imposible", teniendo en cuenta "el ritmo actual" de vacunación, cumplir con el objetivo del Gobierno de alcanzar el 70% de ciudadanos inmunizados en junio, ya que supondría llegar a más de 9 millones de vacunas. Ha añadido que de hecho, a este ritmo, hasta el año 2023 no se alcanzaría el 70% de la población inmunizada, por lo que le ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que vaya a Bruselas y exija a la Unión Europea más vacunas y mayor ritmo de vacunación para España.

"Tenemos que plantarnos en Bruselas para que envíen más dosis. Necesitamos más vacunas y más test y todo lo que no sea centrar el esfuerzo en esta tarea, será alargar la lucha contra el virus", ha manifestado Aguado.

La Comunidad de Madrid ya anunció la semana pasada que suspendía el plan de vacunación a los sanitarios de primera línea que trabajan en hospitales por falta de vacunas, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En la región hasta este martes se han suministrado 169.501 dosis de las vacunas contra la covid-19 de Pfizer/BioNtech y de Moderna, el 96% de las recibidas, lo que la sitúa como la undécima autonomía en porcentaje de inoculación, prácticamente en la media nacional (95,9%).

Cataluña: "Mañana las neveras estarán vacías"

Por su parte, el secretario de Salud Pública de la Generalidad, Josep Maria Argimon, ha lamentado que Cataluña agotará las existencias estratégicas de la vacuna contra el coronavirus el jueves a la espera de que lleguen más dosis para seguir con el plan de vacunación: "Mañana las neveras estarán vacías".

"Moderna se retrasa, Pfizer manda menos vacunas y de AstraZeneca no sabemos nada", ha criticado este miércoles el secretario en rueda de prensa junto a la subdirectora general de Promoción de la Salud de la Generalidad, Carmen Cabezas.

Argimon ha subrayado que la semana que viene un total de 10.000 personas que recibieron la primera dosis de la vacuna hace 21 días no podrán recibir la segunda a causa de la falta de existencias, aunque ha asegurado que la última inyección se puede administrar hasta 42 días después, algo que los expertos desaconsejan. Hasta este miércoles se han distribuido 217.000 vacunas en Cataluña, de las que 200.704 ya se han administrado: el 29% de las dosis se ha administrado a usuarios de residencias y el 71% a profesionales sanitarios y trabajadores de centros residenciales.

Respecto a las 8.500 dosis de la vacuna de Moderna que estaban previstas para esta semana, Argimon ha reprochado el "retraso e incumplimiento" de la compañía que no ha enviado las inyecciones previstas, que llegarán el próximo lunes.