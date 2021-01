'El País' se la vuelve a envainar: Ayuso también tenía razón con las vacunas

El Mundo

"La vacunación ya peligra en 10 CCAA por el fracaso de la compra". El editorial tiene leña para todos. El desastre de las vacunas "es imputable a gobiernos como el de España, incapaz de ahormar un plan nacional, pero también del conjunto de las autoridades europeas. La UE irradia estos días la misma sensación de vulnerabilidad y de desconcierto que durante las primeras semanas tras el estallido del coronavirus. Se muestra incapaz de hacer respetar los contratos de suministros de vacunas". Por el amor de Dios, en manos de quién estamos.

Explica Rosell que los contratos son confidenciales y "sólo unas cuantas personas conocen los detalles y ni siquiera los eurodiputados han tenido acceso al contenido completo, extremo inaceptable". "En lugar de limitarse a pedir información sobre la exportación de la vacuna fabricada en territorio comunitario, la Comisión debería aprobar un mecanismo que convierta en indispensable un permiso ad hoc antes de sacar de la UE cualquier dosis. Esta medida ayudaría a garantizar el reparto". Al común de los ciudadanos, a la peña en general, para que nos entendamos, nos importa una higa lo que diga el contrato. Nos prometieron vacunas y queremos vacunas. Y no ha excusa que valga.

"El fiasco de la gestión comunitaria se hace particularmente grave en países como España, que adolece de una planificación válida para todo el territorio nacional". En resumen, olvídense de la vacuna y a vivir que son dos días.

El País

"La escasez de vacunas ante un virus sin control tensa a Europa". Ah, ¿pero no es Madrid? Porque ayer este periódico titulaba: "Madrid alega falta de existencias para dejar de poner la primera dosis de la vacuna durante dos semanas". Alega. Como si fuera una excusa. Es más, se preguntaba la información "¿por qué Madrid se ha quedado sin existencias?".

Hoy la cosa cambia. "Los retrasos de las entregas lastran las vacunaciones". "Los retrasos en la llegada de dosis están entorpeciendo el camino de la vacunación contra la covid-19 en España". Vamos, que no es que Ayuso se haya dado un atracón con las vacunas de los madrileños, es que no hay vacunas para nadie. Otra mentira de Sánchez y enésima rectificación en sus ataques a Madrid por parte de este ¿periódico? Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se la han tenido que envainar en su enloquecida batalla contra Ayuso.

Ahora que han descubierto que Madrid no ha escondido las vacunas ni se las ha zampado la presidenta, se esconden en las faldas de la UE para no criticar a Sánchez. "Lo ocurrido es de una gravedad extrema, no solo porque del cumplimiento de estos contratos depende la vida de cientos de miles de personas y la recuperación económica de Europa, sino porque el fracaso del plan de vacunaciones desataría una crisis de confianza en la competencia de las instituciones europeas difícilmente reparable".

"La UE ha actuado con cierta lentitud, con contratos firmados más tarde, lo que ahora resulta ser un problema. Ha habido cierta tibieza de inversión en las compras y en el esfuerzo para garantizar una mayor capacidad de fabricación en la propia UE, utilizando plantas de producción de otras farmacéuticas, como ahora se propone hacer, quizá demasiado tarde. Toca remontar. Es vital, en sentido físico, económico y político". Y además nos estáis poniendo muy difícil cargarle el muerto a Ayuso, córcholis.

ABC

Dice el editorial que "lo más grave que le podía pasar al proceso de vacunación ocurrió ayer: se interrumpió la administración de vacunas en Madrid y Cataluña porque solo hay dosis para administrar la segunda a quienes ya recibieron la primera. Se ha cumplido el temor que expresó el Gobierno madrileño de que la cadena de distribución sufriera problemas o interrupciones. Las causas estarán en la disputa entre Bruselas y las farmacéuticas, pero las promesas a los españoles se las hizo Sánchez. Le llovieron las críticas a Ayuso por anticiparse a esta crisis de abastecimiento y reservarse viales para garantizar el proceso de inmunización a quienes ya tuvieran administrada la primera dosis. Ahora se ve que el optimismo falsario de Sánchez, Illa y Simón tenía las patas cortas y que España se asoma a lo peor de la tercera ola con diecisiete planes contra el virus, sin reservas de vacunas y el sistema sanitario al borde del colapso". Como le dijo Illa ayer a su sucesora Daria, va a disfrutar un montón enterrando muertos.

Dice Gabriel Albiac que no sabe lo que Illa le inspira más, "si pena o desprecio". ¿Pena? Albiac tiene un corazón que no le cabe en el pecho. "Otros ministros ha habido de efectos devastadores. Pero ninguno retornó a casa con un equipaje de noventa mil cadáveres". ¿Y tú le has visto compungido? Está más feliz que una perdiz.

"¿Habrá gente dispuesta a poner en una urna su voto a favor de alguien con un historial así? Parece que Redondo y Sánchez piensan eso. Desprecian lo bastante al ciudadano como para estar convencidos de que aquí noventa mil muertos no pesan nada frente al control omnímodo de las apisonadoras televisivas". No les falta razón, está toda la maquinaria mediática de la izquierda haciendo campaña por Illa.

"Entre el desprecio y la pena, Illa juega su última partida. Espero que la pierda. Y pueda meditar, en el silencio pascaliano de la habitación vacía, sobre sus noventa mil muertos". La meditación la debería realizar en una celda.

La Razón

"Frenazo a la vacunación". "Durante meses hemos asistido a una carrera frenética por hallar una cura que pudiera paliar la pandemia de la covid. No se escatimaron medios materiales ni económicos y la comunidad internacional en pleno se consagró a la tarea de alcanzar esa deseada vacuna en un tiempo récord". Y ahora "los laboratorios, que obraron el milagro con cuantiosas aportaciones de las potencias mundiales, en nuestro caso, la Unión Europa, son incapaces de cumplir con las entregas previstas como si los contratos fueran papel mojado". Si no fuera dramático sería de chiste.

"El ciudadano asiste atónito y preocupado mientras comprueba cómo se suceden los episodios de transgresión del protocolo y de vacunación irregular envueltos en un oscurantismo insólito". Los ciudadanos ya hemos superado nuestra capacidad para sorprendernos.

Marhuenda tiene claro quién tiene la culpa. "No es bueno generar grandes expectativas, porque se hace el ridículo si algo sale mal. La campaña de vacunación es un fracaso. La Europa de los mercaderes ha negociado con las farmacéuticas con el patetismo, lentitud y cicatería habituales".

"Otros países fueron más rápidos y no cayeron, por supuesto, en el error de intentar ahorrar algunos euros que luego se gastarán en sueldos, pensiones, gastos de representación y despachos para los sufridos eurofuncionarios que viven a cuerpo de rey". "Las vacunas llegarán tarde, porque las cosas se han hecho mal gracias a los elitistas políticos y funcionarios de la UE". Vamos, que para pagar su tren de vida han estado racaneando con las vacunas.

José María Marco se extraña de la reacción de la sociedad española ante tanto desatino. "Se diría que, medidos los riesgos y los beneficios, hemos elegido continuar con un cierto grado de actividad, lejos de los cierres mucho más severos que rigen en otros países europeos, y asumir al mismo tiempo el coste que esa actitud tiene: más contagios, más enfermos, también más fallecidos. La vida sigue relativamente normal en España al coste que todos conocemos". Si no funcionó el confinamiento, si no ha funcionado la vacuna, estamos en la ruina y no hay manera de detener al bicho, ¿qué hacemos? ¿Construirnos un búnker y encerrarnos en él? Estoy es lo que hay y esto es con lo que tenemos que vivir. Otra de gambas.