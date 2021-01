PP y Vox se tiran los trastos a la cabeza mientras el Gobierno celebra la aprobación del decreto de fondos europeos

Vox salvó este jueves al Gobierno. Lo hizo absteniéndose en la votación del decreto de los fondos europeos. Los de Santiago Abascal evitaban así una derrota de Pedro Sánchez que consiguió que su medida saliera adelante gracias al sí de sus socios de Podemos, PNV y Bildu, y la sorprendente abstención de Vox.

Y mientras el Gobierno celebraba esta nueva victoria, los grupos de centro derecha se dedicaron este jueves a tirarse los trastos a la cabeza. Partido Popular y Ciudadanos, que votaron en contra, atizaron a Vox por su postura, mientras que los de Abascal se dedicaron a reprochar a los populares su actitud, asegurando que su única intención era manejar los fondos a través de las comunidades autónomas.

PP y Cs, contra Vox

Tras conocer la abstención de Vox, desde el Partido Popular difundían que "no salían de su asombro". Génova explicó su postura diciendo que ellos votaban en contra de este decreto porque consideran que el Ejecutivo va a realizar un mal uso de los fondos europeos en España. Cabe recordar que en el decreto, es Presidencia del Gobierno la que asume el control de estos fondos y que Pablo Casado ha reclamado durante las últimas semanas a Sánchez la creación de una agencia independiente para su gestión. Petición desoída por el presidente del Ejecutivo.

En público, los populares dedicaron numerosas criticas contra los de Abascal. El propio Pablo Casado, en un acto en el inicio de campaña en Barcelona, se refirió a este asunto equiparando a Vox con Bildu: "El Gobierno ha perpetrado, con el apoyo del radicalismo en España de los dos extremos, lo que es un agujero negro de impunidad en el uso de las ayudas europeas".

"VOX y BILDU garantizan la legislatura de Pedro Sánchez dándole todo el poder sobre 140.000 millones de euros", aseguró en Twitter el número dos del PP, Teodoro García Egea, acompañando el texto con una imagen del líder de Vox sobre un cartel electoral de los socialistas.

VOX y BILDU garantizan la legislatura de Pedro Sánchez dándole todo el poder sobre 140.000 millones de euros. Primeras imágenes de la pegada de carteles en Cataluña. — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) January 28, 2021

Más dura fue la vicesecretaria sectorial popular, Elvira Rodríguez, que cargó contra el partido de Abascal en Twitter preguntándose si se "apuntaba Vox a la concentración de poder, al clientelismo y al riesgo de la corrupción". "Sorprendente para quien está todo el día dando lecciones", ironiza Rodríguez.

Desde Ciudadanos, que también votó en contra, Inés Arrimadas cargó contra Vox en Twitter: "Lo mejor para España hubiera sido acordar una mejor ejecución de los fondos europeos. Una fórmula con garantías y controles para asegurar que el dinero se invierte donde hace falta. Pero Vox ha decidido entregar la caja del dinero a Sánchez e Iglesias sin ningún tipo de control".

Vox carga contra el PP

Contestaban desde Vox. Los de Abascal negaron haber negociado con el PSOE o haber decidido abstenerse en base al voto en contra del PP. Fuentes del partido aseguraban que se trataba de una cuestión lo suficientemente importante como para no tener en cuenta la estrategia política y recordaban que no mantienen interlocución alguna con los de Pablo Casado desde la moción de censura a Pedro Sánchez y el giro dado por los ‘populares’. "No sabíamos que el PP iba a votar en contra", aseguran para defender su postura.

Los de Abascal reprocharon a los ‘populares’ su actitud, asegurando que su única intención es manejar los fondos a través de las comunidades autónomas. "Siempre que haya un control y haya una auditoría, es más efectivo que las decisiones las adopte una única administración, no tener que depender de 17", añadían.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, defendió que su abstención obedecía a la necesidad de que las ayudas llegasen cuanto antes. "No queremos que estos fondos se demoren ni un día más de lo estrictamente necesario, queremos que lleguen lo antes posible", aseguró una comparecencia en el Congreso para explicar su posición.

"Seremos tremendamente exigentes en el cumplimiento de medidas de control", insistió Espinosa, adelantando que presentarán sus propias propuestas durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, y actuarán, si es necesario, para asegurarse de que los fondos europeos se destinan a paliar los efectos del coronavirus.

Negó, además, haber mantenido ningún tipo de negociación con el PSOE sobre el sentido de su voto. De cara a la presentación de posibles enmiendas, fuentes de Vox no descartaron futuras negociaciones con el PP o algún tipo de estrategia conjunta, aunque recuerdan que los de Pablo Casado representan al partido con mayor peso parlamentario y, por tanto, la iniciativa debe partir de ellos.