Vox visitará en la cárcel al excomisario Villarejo para preguntarle por Kitchen

Vox ha sorprendido este jueves anunciando que una delegación de su partido visitará al excomisario Villarejo en la cárcel, para preguntarle por el caso Kitchen que se va a investigar en el Congreso de los Diputados y que afecta directamente al PP. Los encargados de acudir a prisión serán los diputados Macarena Olona, Víctor González y José María Figaredo.

La petición formulada por el partido, al abogado de Villarejo, pretende presionar a PSOE y Podemos para que acepten su comparecencia en la comisión de investigación constituida, en la que los socialistas se oponen a que preste testimonio. El resto de grupos, PP, Podemos y Vox, han solicitado que acuda para dar su versión de los hechos.

Sin embargo, la secretaria general del grupo Vox, ha arremetido contra PSOE y Podemos, en una rueda de prensa desde el Congreso, al entender que estos últimos "no han cambiado de opinión", sino que han llegado a un acuerdo con el PSOE "para vestir el santo", por el que, a cambio de su apoyo, los socialistas "han permitido que la extrema izquierda no vete a Villarejo, pero es mentira", ha recalcado.

Según ha informado, Villarejo ha aceptado su petición y, salvo que comparezca finalmente en el Congreso, Vox le visitará en prisión para que dé su versión sobre la operación Kitchen.

El encuentro sería grabado para su posterior reproducción. "Tenemos preguntas que necesitan una respuesta y consideramos un auténtico fraude el veto que están imponiendo PSOE y Podemos", ha defendido la secretaria general del grupo Vox en el Congreso, que ha recalcado la oposición de su partido a que se celebre la comisión de investigación por tener como único objetivo la imposición de un "castigo en el hígado al PP", ha dicho Olona.

Sin embargo, una vez constituida, la formación considera esencial el testimonio de Villarejo para arrojar luz sobre el caso y, especialmente, "lo que sabe del PSOE". Por ello, los tres diputados acudirán a la cárcel para realizarle las mismas preguntas que le habrían hecho en el seno de la comisión y, cuyas respuestas, se darán a conocer de forma íntegra y con "total transparencia", según asegura el partido.

"No quieren que la investigación de la operación Kitchen llegue hasta el final para que no puedan aflorar elementos que acaben perjudicando a PSOE y Podemos", ha denunciado Olona, que califica la actitud de PSOE y Podemos de "voladura controlada" y se pregunta "por qué sabía Villarejo en noviembre de 2020 que no se iban a arriesgar a citarle, tal y como vaticinó en una entrevista en dicha fecha".