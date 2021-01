Macarena Olona acusa al PP de presionar al Constitucional para que no se resuelvan los recursos de Vox

La decisión de Vox de salvar al Gobierno con su abstención en la votación del decreto de los fondos europeos sorprendió a todos y dejó a PP y Cs solos en el bloque del no con todas las formaciones independentistas, socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Macarena Olona ha dicho en Es la Mañana de Federico que "lo que ocurrió en la moción de censura con el ataque de Casado dejó desamparados a millones de personas de derechas. No había nadie que pusiese un rumbo fijo, que hiciese frente común en la derecha. Pero ya está bien. Yo he dicho que el PP no tiene claro quién es su enemigo, y nosotros sí".

Lo que este jueves ocurrió es una nueva muestra de cómo PP y Cs están sólo pensando en clave electoral. "Tenemos un frente popular que está llevando a España a la ruina y el PP es un colaborador necesario". "Hoy tenemos lo que tenemos. El PP fue a Europa para intentar dinamitar el acuerdo y que los fondos europeos no llegaran a España y lo que pasó ayer es una constatación de eso. Lo que pasó ayer es que los fondos europeos van a llegar a España", ha dicho.

"El PP está dinamitando todo lo que hace Vox", denuncia y añade que "es el PP el que está presionando al TC para que no se resuelvan nuestros recursos", ha dicho Olona. La portavoz de Vox en el Congreso ha calificado a PP y a Cs como el "felpudo del Gobierno social comunista" a lo largo de la pandemia y ha asegurado que ahora "actúan en clave electoral y poniendo en riesgo la llegada de 21.000 millones" de las ayudas europeas. Olona, que ha dicho que "quienes no tienen tiempo son los españoles", cree que "cuando algo se tiene que explicar es que no ha sido sencillo" y ha descrito las críticas a la votación de ayer como una "campaña de desinformación del PP" y de la "plataforma de medios que salieron al unísono contra Vox".

"Cada vez tenemos menos margen de maniobra", ha indicado Macarena Olona sobre la situación de España. Ha indicado que nuestro país "cae como una bola hasta el abismo" y que "el Gobierno no confina por la situación económica". Para la portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal "Vox cambia de trayectoria la bola para que los fondos lleguen a donde tienen que llegar".

"PP y Cs, ayer, demostraron que para pegar una bofetada parlamentaria al Gobierno están poniendo en riesgo la supervivencia del país", ha asegurado Macarena Olona mientras ha apuntado que ellos actúan "con sentido de Estado". Se ha defendido de esas críticas diciendo: "No hemos salvado al Gobierno. Eso es incierto. Hemos salvado a los españoles".

"Les molesta que no pueden meter la mano"

La portavoz parlamentaria de Vox cree que es necesaria la llegada de esos 21.000 millones porque los PGE "contemplan estos ingresos que no están". Ha asegurado que "PP y Cs han asumido este agujero a las cuentas públicas". Olona ha explicado que "la única tabla de salvación de los españoles es que se inyecte liquidez en la economía española para que la crisis de liquidez no se convierta en una crisis de solvencia".

Desde Vox también critican "el control del Gobierno y su red clientelar" según Olona. Ha señalado que a PP, Cs y ERC "lo que les molesta es que no pueden meter la mano y llevarlos a sus propias redes clientelares". "Nosotros vamos a encauzar esa administración paralela, vamos a introducir un órgano independiente para que la conducción de esos fondos no vayan camino de la corrupción", ha dicho.

Sobre las críticas que han recibido en redes sociales ha indicado que "los votantes de Vox son, desde luego, extraordinarios. A diferencia de los votantes de otros partidos, no son sectarios. Nos sujetan a una constante crítica diaria". Olona cree que "hay una parte" de esos votantes "que no lo ha comprendido, porque la campaña de desinformación ha sido extraordinaria".