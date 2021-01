El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que no le sorprende el revuelo organizado tras sus declaraciones en el programa Salvados de La Sexta en las que comparó a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos durante la dictadura y ha asegurado que no está dispuesto a "entrar en el coro mediático de Madrid para criminalizar" a los golpistas del 1 de Octubre.

Iglesias ha inaugurado la campaña electoral en Cataluña con una entrevista en TV3 en la que, preguntado por esta cuestión, ha asegurado que desde el programa en realidad le estaban marcando el camino: "Me estaban planteando decir que los Jordis, Puigdemont y Junqueras son igual de sinvergüenzas que Juan Carlos I. Y eso es mentira".

Iglesias ha recordado que su abuelo "estuvo en la cárcel por ser republicano y le condenaron a muerte, aunque sus condiciones era infinitamente peores que las de los presos de Lledoners". Y aunque ha reconocido que el contexto histórico es diferente, ha cuestionado: "¿Tengo que utilizar la memoria de mi abuelo para decir que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o los Jordis son unos mierdas, unos corruptos o unos sinvergüenzas?".

Iglesias también ha asegurado que no está dispuesto a entrar en "ese coro que tiene muchos apoyos mediáticos en Madrid para criminalizar o insultar" a Carles Puigdemont a pesar de las consecuencias: "Si no me sumo a ese coro en el que hay muchos políticos que por recibir el aplauso mediático de Madrid, lo voy a pagar caro".

Podemos hace campaña contra Illa

Iglesias ha aprovechado la entrevista para hacer campaña contra el candidato del PSC a la Generalidad, Salvador Illa. Sobre su dimisión como ministro de Sanidad, el líder de Podemos ha apuntado: "Tengo una buena relación con Salvador, pero sobre su abandono del ministerio, voy a ser elegante y no voy a dar mi opinión".

El líder de Podemos sí ha dejado claro que Illa es el favorito de los medios, aunque ha recalcado que "el exceso de apoyo mediático al final puede tener un efecto contraproducente, porque si algo sabe la gente es que los grupos mediáticos nunca apoyan a gente que hace políticas de izquierdas".

Iglesias también ha deslizado que la decisión del TSJC de mantener la fecha inicial de las elecciones catalanas en realidad se ha tomado por intereses políticos: "Como vicepresidente tengo que respetar las decisiones judiciales, pero parece que está claro que en estas circunstancias extraordinaria la salud debería estar por encima de cualquier consideración. Creo que hay mucha gente que puede quedarse con la sensación de que alguien hubiera primado intereses diferentes".