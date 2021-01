Fue uno de los fichajes más sonados para la campaña catalana que comenzó este viernes. Lorena Roldán (Tarragona, 1981) cambió a Ciudadanos por el Partido Popular de Alejandro Fernández. La que fuera dirigente naranja no se ha mordido la lengua y ha criticado algunas de las decisiones de la que fuera su líder, Inés Arrimadas, que ha ofrecido a Salvador Illa un gobierno de Cs y el PSC.

Pregunta: Arrimadas ha ofrecido a Salvador Illa un gobierno de Ciudadanos y del PSC. ¿Qué opinión le merece a usted esta oferta del que hasta hace unas semanas era su partido?

Respuesta: Lo que me pregunto es ¿qué tiene en mente el señor Illa? Porque el señor Illa lo que está pensando es en hacer un tripartito, en repetir la misma fórmula que tienen aquí en Madrid. Vimos a Sánchez prometer y perjurar mil veces que no iba a pactar con Esquerra Republicana y sin embargo, ahí está con ellos. Le facilitaron la investidura, los Presupuestos, leyes tan importantes como la Celáa...Lo que tiene en mente Illa es reeditar ese tripartito también en Cataluña, con Esquerra Republicana y con los Comunes.

Sería nefasto para los catalanes. Primero, porque ya hemos vivido la experiencia de otros dos tripartitos que acabaron muy mal, y segundo, porque un nuevo tripartito con Esquerra Republicana sería de nuevo 'Procés'. Y yo creo que los catalanes nos merecemos ya tener una tercera alternativa constitucionalista y que esté pensando no en dividir, sino en sumar y sobre todo en recuperar la convivencia y la concordia en Cataluña, que es la alternativa que estamos ofreciendo desde el Partido Popular.

Nosotros tenemos clarísimo que si al Partido Socialista le dan los números para gobernar con Esquerra Republicana, lo va a hacer. Estoy convencidísima y a los hechos me remito.

P: Y ofertas como ésta, como la que hizo Inés Arrimadas, ¿a usted le convencen más ahora mismo de estar en la candidatura de Alejandro Fernández?

R: Yo tengo muy claro que lo que hay que hacer es una oposición firme al separatismo, pero también ofrecer una alternativa al 'sanchismo'. Y ahora mismo, la única formación política que ofrece esa doble condición es el Partido Popular. Llega un punto en el que el separatismo ya no solamente existe en Cataluña, sino que se traslada también al Congreso y, por tanto, allí también hay que plantar cara. Y el único que está plantando cara es el Partido Popular.

No nos podemos permitir tener un Gobierno de España que no tenga ningún escrúpulo en pactar con Esquerra Republicana o con Bildu, que lo que tienen en mente es separar a sus territorios del resto de España.

P: Creen que en sus últimas semanas como ministro de Sanidad, Salvador Illa tomó decisiones mirando más a la demoscopia que a las razones sanitarias?

R: Lamentablemente me temo que sí, y creo que ha sido una actitud muy irresponsable por parte del exministro de Sanidad y por parte también del Gobierno de España. Y seguramente mucha gente se ha preguntado en su casa si esas decisiones que se estaban tomando y que el ministro de Sanidad tomaba coincidían con lo que pensaba el candidato Illa. Y hemos visto cómo hay muchísimas comunidades autónomas reclamaban poder implementar medidas más restrictivas y, sin embargo, Illa decía que no pasa absolutamente nada. Pues seguramente, creo que en algunos casos han pesado más las encuestas que los datos sanitarios.

P: ¿Cree que entre esas decisiones estuvo la de atacar a la Comunidad de Madrid para beneficiarse en Cataluña?

R: O bien ahora se está haciendo electoralismo con este tema, o bien en su día con Madrid lo que hubo fue una arbitrariedad. Nos va a quedar esa duda de Illa.

P: ¿Le preguntarán por ello cuando estén en el Parlamento de Cataluña?

R: En el Parlamento de Cataluña hay que denunciar todos los abusos, los de los separatistas, y dar voz a todos esos catalanes que se sienten desamparados también por el Gobierno de España. Y por eso nosotros no queremos otro Gobierno separatista, porque sería más de lo mismo, más 'Procés', más abandono. Ni tampoco queremos un tripartito con Esquerra Republicana que también vuelve a ser 'Procés'. Quizá le pondrán otro nombre y lo disfrazarían de otra manera, pero seguirá siendo 'Procés'.

Y, por eso, nosotros optamos por esta tercera vía, por la suma del constitucionalismo, con este proyecto en torno al Partido Popular que busca y que ha conseguido sumar distintas sensibilidades dentro del constitucionalismo y que nos parece la mejor fórmula y el mejor antídoto para acabar de una vez por todas con esta etapa de decadencia que el separatismo ha traído a Cataluña. Lo importante en Cataluña ahora es tener un Partido Popular fuerte porque es garantía de buena gestión, de recuperación económica, de recuperación sanitaria, de creación de puestos de trabajo. Todo eso se puede conseguir con un Partido Popular fuerte, que además no tiene ningún complejo ni hay matices a la hora de defender la libertad, la unión y la convivencia en Cataluña.

P: ¿Cómo valora que la Generalidad excarcele a los líderes separatistas para la campaña?

R: Casualmente, la concesión de ese tercer grado llega con el inicio de campaña... Me cuesta creer en las coincidencias, más aun teniendo en cuenta que no sería la primera vez que el Govern retuerce la ley para conceder privilegios a los presos del 'Pocés'. De hecho, el Supremo ya tuvo que revocar un tercer grado hace tan solo unos meses. Estaría bien que el separatismo dejara de pensar en sus intereses de una vez y respetara la ley y las sentencias.

P: ¿Cree usted que de cara a esas elecciones la política de fichajes del Partido Popular, de Alejandro Fernández, en la que incluye usted se va a entender entre los votantes del PP que aún recuerdan, por ejemplo, esa imagen de Eva Parera (número tres de la candidatura) pidiendo un referéndum, aunque luego ha rectificado?

R: La gente lo que nos dice por la calle es que tenemos que sumar. Hay mucho hartazgo entre la población catalana y no me extraña porque han sido diez años en los que hemos perdido tiempo, oportunidades y sobre todo, se ha perdido muchísimo dinero, y no nos lo podemos permitir en un contexto de crisis como el que estamos viviendo con muchísimas familias catalanas que están sufriendo.

La gente lo que nos decía es que nos tenemos que entender, que tenemos que sumar. Yo he sido una firme defensora de la suma dentro del constitucionalismo, porque además, la mayoría constitucionalista ya existe en Cataluña, lo único que había que hacer era sumarla. Y de eso va este proyecto, de sumar voluntades, de tener altura de miras, de comprender que para derrotar al separatismo en las urnas, tenemos que buscar fórmulas alternativas. Y la fórmula es ser capaces de atraer a personas con distintas sensibilidades, pero que les une una cosa común, la recuperación de la convivencia en Cataluña.

P: ¿Y en esa suma de la que usted habla, cuentan con los representantes de Vox tras las elecciones?

R: Con Vox es cierto que quizás nos puede unir algunos puntos, como por ejemplo, la defensa de la unión y especialmente en Cataluña. Pero sí que es verdad que también nos alejan otros muchos. Por ejemplo, nosotros defendemos el Estado de las Autonomías, Vox es contrario. El Partido Popular es uno de los grandes partidos en Europa y somos firmes, defensores de esa pertenencia a Europa, y Vox habla incluso de un Brexit a la española. Hay muchísimas cosas que nos alejan de ellos.

P: ¿Temen el sorpasso de Vox?

R: Yo no estoy muy pendiente de las encuestas estos días, los datos que nos tienen que preocupar son otros. Tenemos cifras espantosas de contagios y números de fallecidos y eso es lo que nos tiene que importar. Las encuestas son algo secundario y hay que centrarse en trabajar, en ofrecer soluciones a los catalanes y a sectores muy castigados por la crisis como los hosteleros.

P: ¿Cómo serán los mítines del PP en una campaña marcada por la pandemia?

R: Los actos de campaña del PP serán respetuosos con las medidas de seguridad y las restricciones por razón de COVID, como no puede ser de otra forma. La salud de las personas es lo primero. Esperamos que no haya nuevas ocurrencias por parte del Gobierno catalán, que prohíbe a los ciudadanos visitar a sus familiares y sin embargo planteó levantar el confinamiento perimetral para ir a mítines. Budó debería dimitir después de semejante anuncio.

P: En unas declaraciones recientes ha asegurado que Cs tenía que haber intentado la investidura con Arrimadas. Usted estaba en su equipo cuando se ganaron las elecciones catalanas en el 2017. ¿Entonces, también defendieron algunos esta postura?

R: Cuando yo hago estas declaraciones, las realizo con la mirada de ahora. A toro pasado, las situaciones se ven distintas. Lo que creo es que con las elecciones de 2017 mucha gente se volcó, salió masivamente a la calle, a las urnas, tenían la esperanza de acabar por fin con años de gobierno separatista y, a pesar de ese esfuerzo, luego vieron que había otro gobierno separatista, además con Torra a la cabeza. Eso ha creado mucha frustración en la ciudadanía y por eso, ahora, tienen que tener claro que si tenemos la oportunidad de ganar en las urnas, al menos desde el PP vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que tengamos un gobierno constitucionalista.