Podemos se une a Feijoó para arremeter contra Ayuso: "Es una irresponsable"

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha aprovechado las declaraciones realizadas por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para arremeter contra la gestión de la crisis del coronavirus que está realizando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Lo que ha dicho Feijóo es de sentido común. Isabel Díaz Ayuso es una irresponsable".

Feijóo aseguró este domingo que no se sentiría "responsable" con las medidas adoptadas por su compañera de partido porque no le parecen las más adecuadas: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra".

Desde Podemos, Serra ha suscrito las declaraciones del presidente gallego: "Lo que ha dicho Feijóo es de sentido común. Isabel Díaz Ayuso es una irresponsable". Además ha recordado que cuando se discutía el cierre perimetral de Madrid, "también salían dirigentes de otras comunidades autónomas del Partido Popular diciendo que la política de Ayuso no estaba siendo la adecuada".

La portavoz de Podemos ha criticado que Ayuso se dedique a hacer campaña en Cataluña: "En una situación como la que tenemos en Madrid, se va a Cataluña a hacer campaña y a decir eso de "con el tiempo que tenéis, es delito que os cierren las actividades", lo que demuestra que Ayuso está para hacer campaña contra el Gobierno estatal y para beneficiar a las grandes empresas con la crisis del covid."

El hospital Isabel Zendal sigue siendo el blanco de las críticas de la formación morada. Para Isabel Serra el principal problema es que Madrid se encuentra en "colapso sanitario", pero la idea de construir un hospital para atender a los enfermos de coronavirus y aliviar la presión del resto de hospitales es nefasta.

"Con la situación que tenemos en Madrid de presión hospitalaria, el 100% de las UCIs ocupadas, con una presión que no deja de crecer... Ayuso no ha aprendido nada de la primera ola. Fallecieron tantas personas precisamente por ese colapso sanitario", asegura Serra, que considera que Ayuso no ha reforzado la sanidad pública y "se dedica a hacer un hospital para darle dinero a las constructoras mientras fuerza a los sanitarios a trasladarse contra su voluntad".