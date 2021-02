El comisario Villarejo es atendido por el servicio de neurología del Hospital Gregorio Marañón

El comisario José Villarejo está siendo atendido por el servicio de neurología del Hospital Gregorio Marañón. Fuentes del entorno del mando policial jubilado consultadas por Libertad Digital aseguran que le están practicando "múltiples pruebas" tras ingresar ayer de urgencia.

Al parecer, Villarejo comenzó a encontrarse mal el domingo. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando los médicos pudieron valorar su estado de salud en el centro penitenciario de Estremera y trasladarlo al hospital Gregorio Marañón por mareos, visión doble y porque no movía el ojo izquierdo. "No se descartan posibles problemas neurológicos, así como un pequeño ictus. Su familia está a la espera de ser informada sobre su estado", afirman.

Las mismas fuentes señalan que sus problemas de salud podrían ser derivados de "la hipertensión crónica que sufre y que le ha afectado a nervios que permiten el movimiento de su ojo izquierdo". De hecho, "se le ha caído también un párpado y aún no se pueden determinar las posibles secuelas", añaden.

Fuentes de su defensa denuncian que "Villarejo permaneció confinado entre 14 y 15 días en su celda tras declarar en el juicio contra el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, cuando el protocolo establece un máximo de 10 días". También aseguran que "su calefacción y agua caliente se había averiado".

Desde Instituciones Penitenciarias afirman a LD que es "rotundamente falso" que no dispusiera de calefacción y agua caliente. Además, sostienen que si estuvo más días en cuarentena, se debió a que los resultados de la PCR negativa "tardaron más tiempo en llegar" de lo habitual.

Villarejo suma ya 3 años y 3 meses en prisión provisional mientras se instruye la ‘operación Tándem’ en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Además, el mando policial jubilado está a la espera de que el Ministerio del Interior apruebe la visita de 3 parlamentarios de Vox a la cárcel de Estremera para entrevistarse con él antes de que arranque la comisión de investigación sobre la ‘operación kitchen’, donde se habría espiado al extesorero del PP, Luis Bárcenas.