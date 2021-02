Isabel Díaz Ayuso ha tratado este martes de zanjar la polémica surgida después de que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurara este fin de semana en una entrevista que la Comunidad de Madrid había "optado por una decisión" con la que él "no se sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia", en referencia a mantener la hostelería abierta.

Feijóo matizó horas después estas palabras explicando que con lo que "no se sentiría responsable" hubiese sido si no hubiera tomado "las decisiones que adopté en Galicia con un 5% de población inmunizada. Hay otros territorios que tienen cuatro veces más y les corresponde a ellos tomar las decisiones y responder por ello".

Tras estas declaraciones, Díaz Ayuso ha explicado este martes que ella no puede "entrar en confrontación con otros presidentes de CCAA. Eso es insensato y lleva más a la desesperanza. Los mensajes tienen que ser en una dirección contraria, de apoyo, de trabajo conjunto y de respeto".

La presidenta de la CAM ha añadido que, en su caso, "no ha hablado hasta hoy por lo que no ha podido haber enfrentamiento con el presidente de Galicia porque no he hecho absolutamente nada. Yo respeto las declaraciones del presidente, como lo he hecho siempre, así como el trabajo que realizan las comunidades autónomas, la suya la primera".

En este sentido, Díaz Ayuso ha explicado que la economía en Madrid "es de una manera" y "otras CCAA tienen otras peculiaridades". "La nuestra es de emprendimiento y de pujanza y, desde luego, las colas del hambre que estamos viendo hay que evitarlas a toda costa".

Mensaje a García Page

La dirigente regional ha presumido también de que "Madrid tiene su propia estrategia, un nuevo hospital con mil camas, millones de test masivos que hemos comprado, test en las farmacias o bajamos los impuestos". "Madrid tiene su estrategia en general y hay que respetarlo entre todas las comunidades y, sobre todo, darnos cuenta de que a falta de Gobierno y de iniciativa nacional, cada CCAA hace lo que buenamente puede con esta situación", ha apuntado la presidenta autonómica que, eso sí, ha querido responder al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que este lunes hablaba de que existe un "éxodo sanitario desde Madrid a Castilla-La Mancha".

"Es la tercera vez a lo largo de esta crisis sanitaria que hace declaraciones del mismo tipo. No creo que las 100.000 personas, los 100.000 madrileños que vivan en Castilla-La Mancha sean apestados, son españoles que viven allí y el movimiento entre provincias es lo normal. No quiero hacer ningún tipo de valoración porque si miran la hemeroteca verán que jamás he cuestionado ni criticado a ningún presidente autonómico ni a ninguna autonomía por sus estrategias. No lo he hecho en ningún momento porque las autonomías no están para eso", ha sentenciado Díaz Ayuso.

"Pero sí que es cierto que lo del éxodo sanitario me sorprende porque los madrileños tienen en la sanidad madrileña seis de los diez mejores hospitales del país y no creo que los madrileños vayan en éxodo sanitario a ninguna comunidad, tampoco a Castilla-La Mancha", ha apuntado.