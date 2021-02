El plantón de Pedro Sánchez al Senado: se 'fuma' la sesión de control tras 3 meses de ausencia

De las musas al teatro, de las promesas a los hechos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este martes plantón al Senado en la sesión de control al Gobierno a la que no acude desde el pasado 17 de noviembre. En Moncloa aducen que el jefe del Ejecutivo se somete al control en la cámara alta "una vez al mes" aunque hace tres que no lo hace y su intención es asistir a la próxima sesión del 23 de febrero, después de las elecciones catalanas. En su lugar ha asistido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que en su respuesta al senador catalán, Josep Lluis Cleríes, ha dicho: "Si llego a saber que me pregunta esto, no vengo".

Un plantón a la cámara alta en la que abrió el curso político en septiembre, como adelantó Libertad Digital, y con la clara intención de poner la cámara territorial en el centro de la política. De hecho, en el inicio de su intervención el pasado 8 de septiembre, el presidente solemnizó así su convicción profunda":

"Si algo dignifica la política, señorías, es la forma, el modo en que se ejerce la política. Las formas, y más en democracia y en política lo son todo, son también el fondo. Cómo se actúa, cuándo se actúa y, sobre todo, en qué términos se actúa. Y yo eso lo veo desde una perspectiva esta máxima y es que se haga desde el compromiso con la democracia, con el compromiso con el parlamentarismo, y la rendición de cuentas. Hoy quiero expresar el profundo honor, el mío y el del Gobierno de coalición que presido, con esta comparecencia a petición propia. Un honor que también asumo como un deber, un auténtico deber teniendo en cuenta la principal función territorial que ustedes representan: ser la cámara territorial del Estado".

Un deber que no llevó al presidente a asistir a la sesión de control ese mes de septiembre. Tampoco en octubre. Asistió dos meses después de su promesa de reactivación del Senado, el 17 de noviembre, y no lo volverá a hacer hasta tres meses y cinco días después, el 23 de febrero. De hecho, su "compromiso con el parlamentarismo y la democracia" no se evidenció en el mes de diciembre, en donde no asistió a ninguna sesión de control, según fuentes gubernamentales porque "se estaban debatiendo los Presupuestos" Generales del Estado.

Lo llamativo es que el presidente Sánchez tampoco asistió a los debates sobre las cuentas públicas en la cámara alta, ni siquiera en el día en que se aprobaron el 22 de diciembre y que Moncloa vendió como un "hito histórico" ya que, por vez primera, el Senado tumbó los vetos presentados por los grupos permitieron su aprobación directa sin necesidad de pasar por el Congreso nuevamente una semana después y ahorrándole a Sánchez convocar una sesión extraordinaria el día 29 de diciembre en que compareció ante la prensa en su balance de fin de año.

Rendición de cuentas que tampoco se ha vuelto a producir desde hace más de un mes en mitad de la tercera ola de la pandemia y del inicio de la campaña electoral catalana en la que Moncloa ha dado la orden de no dar "ni un paso en falso" hasta después de las elecciones del 14-F. Musas y teatro electoral mediante pero sin cumplimientos a unas promesas que hoy resuenan en los semivacíos pasillos de la cámara alta.