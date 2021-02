"España está a punto de conocer una ruina sin precedentes en tiempos de paz"

El Mundo

"Fraude incontrolable" en los exámenes 'online' de Castells: "Alumnos se pasan pantallazos por WhatsApp para copiarse párrafos". Ya me parecía a mí que eso de hacer el examen en casa y con un ordenador era un chollo.

El editorial regaña al ministro por animar a los alumnos al copieteo, con buen rollito. "Después de estar desaparecido durante buena parte del primer año del Gobierno de PSOE y Podemos, Manuel Castells ha vuelto a salir a la palestra para recomendar que los campus pasen a realizar los exámenes online ante el empeoramiento de la situación epidemiológica por la covid-19", con lo que ha "sublevado con razón a los rectores". Esos señores tan aburridos y anticuados, tan rectos, como su propio nombre indica.

"El rechazo unánime a la exigencia para realizar los exámenes a través de internet revela la gravedad del enfrentamiento generado por un ministro empeñado en balcanizar la relación de la Administración con las universidades y decidido a ganarse el favor de los alumnos instalándose en una posición tan populista como irresponsable". Es como el profe enrollado del insti que da aprobado general.

"La postura de Castells, además de irradiar un frívolo compadreo con los estudiantes, envía un mensaje pernicioso en la medida que desdeña la cultura del esfuerzo, atenta contra el principio del mérito y desprecia la desigualdad que lleva a muchos alumnos a no poder disponer de equipo o de conexión para hacer exámenes por vía telemática". Rosell, eres un aguafiestas.

Denuncia El Mundo una "Campaña de sabotajes diarios contra el nuevo Hospital Isabel Zendal". "Cables desenchufados, tuberías obstruidas, sistemas de ventilación desconectados, robos de piezas, inundaciones... Los actos de boicot se suceden en el nuevo hospital ". Esto pasa ya de castaño oscuro. Apesta a sindicalista podemita. Dice que "hasta el momento no se han denunciado ante la Policía Nacional. Además, el centro no dispone de cámaras de seguridad en la zona de la entrada donde se podrían instalar". Pues ya están tardando. Tienen que denunciarlo ya y poner las cámaras después. Hay que cazar a esos hijos de... y meterlos en la cárcel.

Jorge Bustos comenta atónito que Calvo le ha dado a Errejón 50 milloncejos para que le dé una pensada a lo de la semana laboral de cuatro días. "El crucero España ha salido ya del puerto de Liverpool cargadito de trabajadores circunspectos y se dirige sin remedio hacia el iceberg del desempleo. Se sabe hasta el día preciso del impacto: cuando el parche de los ERTE ya no se pueda seguir estirando y la prórroga toque a su fin. A la mañana siguiente a demasiados españoles la semana de cinco días se les antojará una utopía mucho más apetecible que la de cuatro, pero ambas habrán quedado fuera de su alcance laboral. En un país que está a punto de conocer una ruina sin precedentes en tiempos de paz, un país cuyo modelo productivo ha saltado por los aires mefíticos de la covid, gastar las ayudas directas en nutrir los sueños poscapitalistas de Errejón y no en paliar las pesadillas preconcursales de los hosteleros es una forma especialmente indignante de corrupción". No van a tener España para correr.

"Podemos reclama a Calviño que active un paquete de ayudas directas a empresas para mitigar la crisis". Que dice Iglesias que está dispuesto a renunciar a su sueldo y a adelgazar el Consejo de Ministros para ayudar a la gente. Je, es broma.

"El Gobierno prepara una batería de medidas", nos cuenta Cué. Esto significa que cualquier día de estos María Jesús Montero saldrá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con Calviño. Ambas nos lanzarán un rollo larguísimo, Montero hilará frases sin sentido hasta dañar nuestro sistema nervioso y esa batería quedará en nada.

"La pandemia está asestando un durísimo golpe a la economía española", admite el editorial. Que ni vamos a salir más fuertes, ni vamos a remontar en V, los políticos son los únicos que no se van a quedar atrás, a la puñetera ruina. "El Ministerio de Economía es consciente de ello y, tras meses de arrastrar los pies, busca maneras para resolverlo". Llevamos meses poniendo a Alemania o Francia como ejemplo, que hace tiempo que dieron ayudas directas, pero Sánchez se ha hecho el loco.

"Parece sensato que España también emprenda ese camino, extremando la prudencia para no invertir en empresas inviables y con magnitudes inferiores a la de países más sólidos". "El esquema debería tener un alto grado de flexibilidad: el reto es buscar el punto exacto entre dar ayuda imprescindible a empresas viables, y retirarla en el momento preciso en el que no es necesaria. Acumular deuda inútil sería un error grave. Pero dejar morir por el camino sectores valiosos de la economía es peor". A ver qué se le ocurre ahora al friki Iván cuando las colas del hambre lleguen hasta Moncloa.

Feijóo hace las delicias de El País y le regala un sabroso titular. "Los barones del PP no respaldan la apuesta de Díaz Ayuso por mantener la hostelería abierta". "El presidente Feijóo afirma que no se sentiría 'responsable' si aplicara las mismas medidas". Para mí que Feijóo tiene pelusilla de Ayuso. Envidia cochina porque haya conseguido bajar los contagios sin arruinar a los hosteleros como han hecho los demás, que han cerrado todo a cal y canto y no han logrado vencer al bicho. Demos gracias a que Feijóo no pinta nada en Madrid. Nos mataría a todos de hambre y de covid.

El presidente de Castilla y León, que ha cerrado todos los restaurantes que vivían de los madrileños que iban a comer sus deliciosos corderos asados, dice que "Madrid arriesga un poco porque juega con una ventaja, una provincia concentra a seis millones de habitantes y a muchos hospitales, lo que le da flexibilidad". Y con la desventaja de tener que coger el metro y no vivir en medio del campo donde es más difícil contagiarse. O debería.

Y lo de Page ya roza el insulto. El tipejo de la bomba vírica dijo ayer que "hay más de 100.000 personas que se han venido a vivir, en una especie de fuga sanitaria, de emigración sanitaria. Gente que se ha venido a vivir porque aquí tiene sanidad, educación, servicios sociales y atención sanitaria de otra manera". ¿Pero qué dices, chalado? La mayoría de la población de Castilla-La Mancha trabaja en Madrid, tú comes de Madrid. Como dicen tus paisanos en las redes, deja el vino anda.

"El Congreso solo ha aprobado tres de las 23 leyes urgentes de la pandemia". Dice el editorial que "es inexplicable que siga sin estar aprobada la llamada ley de nueva normalidad anunciada en junio; tampoco lo están las medidas urgentes avaladas en mayo para paliar las pérdidas económicas de sectores básicos de nuestro país como el comercio, la hostelería o el turismo; y lo mismo ocurre con la ley del ingreso mínimo vital o con la normativa de respaldo al sector cultural".

Aquí lo único que se aprueba son leyes ideológicas y tontadas varias que en estos momentos no importan a nadie. "El grueso del plan de reconstrucción y resiliencia es una farsa arrumbada en los cajones de la mesa de Batet para administrarlo con cuentagotas, porque ni hay voluntad política, ni hay dinero". Solo hay dinero para comprar votos.

Julián Quirós da la clave de las diferencias entre unas comunidades y otras. "En la disputa entre comunidades se esconde una clave tan cierta como tabú, una verdad prohibida. Madrid tiene mucho más difícil que otras autonomías tomar medidas coercitivas porque en otros territorios, turismo aparte, dominan amplias clases pasivas o funcionariales, a las que el cierre no les afecta de manera inmediata y directa en sus ingresos". Vamos, que los listillos como Feijóo, Mañueco o Page viven de gorra de los que se desloman en Madrid y encima critican. Pues a ver si vamos a tener que cortar el grifo.

"Sánchez y ERC entierran el plan de un nuevo tripartito en Cataluña". "Moncloa dejaría gobernar a los republicanos si Illa no logra ser primera fuerza en las elecciones catalanas. Los de Junqueras sienten la presión de JxCat pero no quieren otra coalición". Pero bueno, ¿ya se ha disuelto el efecto Illa? Pues sí que ha durado poco.

También La Razón está muy preocupada por la economía. Dice el editorial que es "necesario que pongan en funcionamiento planes de ayuda para determinados sectores que se encuentran en el colapso. Con retraso injustificado y cuando muchos negocios no han podido mantenerse, el pleno del Congreso debate hoy un plan de choque propuesto por el PP para la hostelería". Que no lo toque Feijóo, que los arruina a todos.

Si ayer nos alegraba el día El Submarino contándonos el buen "rollo" que hay entre Ábalos y Olona, hoy nos cotillea que hay nubarrones en el paraíso de Galapagar. "Pablo Iglesias e Irene Montero atraviesan una peligrosa crisis de impopularidad", caen como una patada en el estómago, ya no les soportan ni lo suyos. "Un debate sobre un futuro de Podemos sin ellos está en el ambiente". Pero si eso ya lo intentó Errejón con el resultado que todos hemos visto.

Marhuenda tiene otro plan. "Numerosas miradas internas han venido centrándose en Yolanda Díaz que, para desesperación de Iglesias se ha convertido en una especie de ministra revelación". Tras ponerla en la diana de Iglesias, Marhuenda le da un piadoso consejo, que se tiente la ropa "para evitar hacer demasiada sombra al líder morado". Conociendo lo piadoso y buena gente que es Marhuenda no dudamos de sus buenas intenciones.