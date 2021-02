La izquierda pone en riesgo la vida de los pacientes del Zendal en su "desquiciada campaña" contra Ayuso

El Mundo

"ERC exige a Sánchez una reunión urgente tras las elecciones catalanas para resolver la amnistía y la autodeterminación y PSOE y Podemos lo aceptan". ¿Pero todavía no se han reunido? No se comprende que a estas alturas eso sea noticia.

Vamos a lo importante. Ayer publicaba El Mundo una escalofriante información sobre los sabotajes que está sufriendo el Zendal, información que amplió Libertad Digital. El odio de la izquierda ha llegado a un punto de que prefieren que la gente muera a que Ayuso tenga éxito en algo. Es así de crudo y hay que decirlo alto y claro. Sabotear un hospital para atacar a un político es criminal.

Dice el editorial que "resulta difícil de comprender que el sectarismo pueda llegar al extremo de mover al boicot contra un hospital público en pleno recrudecimiento de la pandemia, con más de medio millar de personas ingresadas en sus camas. Todo ello con el evidente objetivo de proporcionar base a las denuncias que persiguen el descrédito del centro: complicidad política entre quienes causan los desperfectos y quienes los denuncian". Es demencial, esto ya no va de política, esto va de vida humanas.

"Es una lástima que el Zendal solo pueda curar a los pacientes de coronavirus y no a los enfermos de odio ideológico". Eso no tiene cura, Rosell, si han llegado hasta a perjudicar a los enfermos es que ha hecho metástasis.

"Se ha desatado una desquiciada campaña contra Ayuso sostenida por quienes son incapaces de conceder el acierto incuestionable que ha supuesto el nuevo hospital de pandemias. Con tal de infligir daño político al Gobierno madrileño, hay quienes están dispuestos a dañar a los propios pacientes, que son quienes terminan pagando estos sabotajes".

"Odiar un hospital como extensión de una repulsa meticulosamente cebada contra un dirigente público, el que sea, es una patología del espíritu. La crítica a cualquier gestión no solo está permitida: es indispensable en democracia. Pero llegar al sabotaje hospitalario es algo así como una inversión degenerada del juramento hipocrático. A estos extremos conduce el antagonismo ideológico cuando se alimenta irresponsablemente, involucrando en la cruzada a sindicatos, partidos y hasta sanitarios". Es urgente pillar a esa gentuza y meterla en la cárcel. O mejor en un psiquiátrico y con camisa de fuerza y fuertemente medicados. La policía tiene que actuar ya.

La columna de Federico Jiménez Losantos va de Davos, un tema que ha pasado bastante desapercibido en España, ensimismada con la pandemia. "Desde que en 1938 las democracias francesa y británica se rindieron ante Hitler, con Mussolini como mediador, no ha habido un acto de sumisión occidental ante un líder totalitario como el de este año en Davos, cuyo invitado de honor ha sido Xi Jinping". Escuche el editorial de Jiménez Losantos en esRadio.

Santiago González le augura a Podemos un batacazo monumental en Cataluña. Su partido- cortijo pierde votantes a chorros en toda España. "Tal como están las cosas, a uno le parece un milagro que conserven alguna (intención de voto), por baja que sea", se sorprende Santiago. "No hay promesa electoral, anuncio o ensoñación del macho alfalfa que no sea brutalmente desmentida por su hemeroteca. No es posible que a todos sus votantes se les hayan olvidado aquellas protestas de fidelidad a los orígenes en Oviedo en 2015: 'Nos duele hacer política, porque no vamos a convertirnos en unos cínicos y lo pasaremos mal y sufriremos y tendremos que aguantar muchas mentiras, pero os aseguro una cosa, cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas a tu panadero, al que te vende el periódico', y todo en este plan". Poned aquí emoticono que se tapa los ojos del bochorno.

"Hace falta ser un tarado para aguantarle este discurso después del casoplón de Galapagar y no haber renunciado a votarle a él y a los suyos para siempre. Para asistir impávidos al descaradísimo nepotismo de meter a su pareja en el mismo Gobierno que él vicepreside, en un alarde que no tiene precedentes en el mundo democrático y aun en la Europa comunista solo se recuerda uno: el de Nicolae Ceaucescu nombrando viceprimera ministra a su esposa, Elena". Pues no te creas, Santiago, sí que hay tarados. Van menguando, pero todavía hay tarados que votan a Podemos.

El País

"La ley trans plantea el cambio de sexo con solo declararlo". Que vas a un hospital y dices, 'hola, quiero un pito tamaño XL'' y hala, te lo ponen así sin más. La ley "permite a las personas que no se sienten hombre ni mujer no poner el sexo en el DNI". Es que verá, señor agente, no tengo claro si soy macho o hembra. Ayer me puse una colita, pero ahora estoy pensando que no, que no me mola ese colgajo, y como tengo quince días para devolverlo y he guardado el ticket a lo mejor me lo cambio por un par de tetas tamaño mediano. Así que en el DNI ponga no sabe, no contesta.

"Ayuso apela a la 'peculiaridad' de Madrid para aferrarse a su estrategia anticovid". Aquí todo el mundo puede decidir lo que cierra y lo que no, la hora del toque de queda al buen tuntún menos Ayuso. ¿Nos puede explicar Juan José Mateo, que firma la 'información', qué resultado le ha dado a Valencia, Castilla y León, Cataluña o Galicia cerrar a cal y canto la hostelería?

"Pese a su llamada al entendimiento, Díaz Ayuso no ha dejado de criticar este martes a García-Page ("es la tercera vez a lo largo de esta crisis sanitaria que hace declaraciones del mismo tipo", ha declarado). A ver Mateo, ¿por qué no pones las declaraciones del chalado de Page para que los lectores entiendan y valoren la "crítica" de Ayuso. Ya se lo pongo yo, que todavía tengo un poco de respeto por la profesión. "Hay más de 100.000 personas que se han venido a vivir, en una especie de fuga sanitaria, de emigración sanitaria. Gente que se ha venido a vivir porque aquí tiene sanidad, educación, servicios sociales y atención sanitaria de otra manera". Esto dijo Page. ¿Merece alguna respuesta? Juzguen ustedes mismos, ahora que tienen la información completa que les ha birlado Juan José Mateo.

ABC

"Las pensiones no volverán a ganar poder adquisitivo con la propuesta de Escrivá". Editorial sobre lo que nos espera para amargarnos el café.

"Maquillar los datos de desempleo es hacerse trampas al solitario y carece de sentido porque, antes o después, sostener en el tiempo todo el aparato de propaganda, como hace el Gobierno, se volverá en su contra".

"No conceder ayudas directas a las empresas se ha convertido en un serio error del Gobierno. La consecuencia es una destrucción de empleo que ya desespera a seis millones de españoles. Los datos de desempleo conocidos ayer demuestran que la senda emprendida por el Gobierno es errática e ineficaz porque, incluso en un contexto tan complejo y dramático como es la pandemia, ninguna decisión está realmente orientada a frenar la sangría del paro". Como ellos van a seguir cobrando y dándose la vida padre en Moncloa o Galapagar a la gente que le den morcillas.

"El Gobierno puede consolarse recordando que esa cifra próxima a los cuatro millones de desempleados registrados aún no supera el paro que hubo durante la crisis de 2008". En la crisis del 2008 la mayoría de la gente consiguió sobrevivir gracias al colchón familiar. Eso ya no existe. Vamos al desastre y el Gobierno no lo va a poder ocultar.

La Razón

"Casado frena el motín de barones contra Ayuso por el tirón en Cataluña". Jo con los barones, como si no tuviera bastantes enemigos Ayuso. Carmen Morodo me desconcierta. Es la misma periodista, asidua de Ferreras, que le hizo la cama a Cayetana, y la información de hoy se le parece bastante.

"En Génova cuentan que al líder nacional le 'desespera' la estrategia de la presidenta madrileña que le hace sombra como jefe de la oposición con su política de confrontación con el Gobierno de Sánchez, y también en el liderazgo interno dentro del PP, por su pulso con el resto de barones. Ayuso va por libre, tiene su agenda, toma sus decisiones, y en Génova no están satisfechos con la situación, que no controlan, pero tampoco la van a cuestionar en público porque saben lo que se juegan". Este párrafo es calcado de lo que escribió Morodo cuando Teodoro García Egea se cargó a Cayetana, sólo hay que cambiar el nombre.

"Las declaraciones en La voz de Galicia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuntando, y cuestionando, la estrategia sanitaria de Ayuso, han tenido un recorrido mediático importante, pero mucho más efecto interno. No fueron casuales y sirvieron para que dentro del partido se interpretaran como un clamoroso toque de atención: 'La ha puesto en su sitio'. Cosa que no pueden decir del presidente nacional del partido". Vaya hostia a Casado. Y por cierto, ¿quién es Feijóo para decirle a Ayuso lo que tiene que hacer en Madrid? El presidente gallego gobierna en una comunidad envejecida, fundamentalmente rural. Y aún así tiene totalmente descontrolada la situación en La Coruña y está trasladando enfermos a otras comunidades, como ha denunciado el diario de Escolar al que me veo obligada a citar —qué día llevamos, Federico—. ¿De qué presume Feijóo? Pero como la mitad de su población es jubilada y la otra mitad funcionarios no les afecta el cierre de la hostelería como le afecta a Madrid.

"Ayuso ha llevado la contraria a Sánchez en casi todo, y, en paralelo, también a los demás dirigentes territoriales de su formación". Bueno, según se mire. También se puede decir que Sánchez ha llevado la contraria en casi todo a Ayuso, como con los controles en Barajas, los test en farmacias, los cierres por áreas de salud, el estado de alarma con una incidencia bastante menor a la de ahora. En cuanto a los barones del PP, son ellos los que están todo el día tocando las narices a lo que hace Ayuso. La presidenta madrileña nunca le ha dicho a Feijóo ni a Mañueco lo que tienen que hacer en sus comunidades.

"A los demás barones, la política de Ayuso les crea un problema con sus sectores hosteleros, un agravio comparativo en el que ellos argumentan que, si han actuado así, no ha sido por capricho, sino para salvar vidas. 'Estamos todos mordiéndonos la lengua y ella riéndose de todos', dice el mantra de los líderes territoriales". Pues se estarán envenenando.

"Madrid tiene una mayor capacidad de hospitalización en planta y UCI. Tiene un sistema sanitario más flexible, un centenar de hospitales públicos y privados, en una provincia más pequeña que una sola de otra comunidad. Tiene, además, una población más joven y menos población en residencias", denuncian. ¿Y por eso tiene Ayuso que arruinar a Madrid? ¿Para darle gusto a Feijóo, Mañueco o Teodoro? (Y, por lo que se ve, a Carmen Morodo).

Pregunta obligada. ¿Está Marhuenda y su periódico preparando una operación Cayetana contra Ayuso o es cosa de Carmen Morodo para darle gusto a Ferreras? Pronto lo sabremos.