La polémica por el traslado de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos, se ha convertido en un nuevo motivo de conflicto político. Vox es el único partido que ha salido en defensa de estos jóvenes internautas, que han decidido trasladarse a Andorra para pagar menos impuestos.

El ala más liberal de la formación y la pugna por el voto joven, marcan un discurso que se aleja del resto de partidos, críticos con quienes, como El Rubius, han decidido huir de las políticas fiscales que se aplican en España.

La propia dirección de Vox admite que uno de sus caladeros más importante de votos se encuentra entre los jóvenes, principales usuarios de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, donde el partido de Abascal tiene un gran número de seguidores y, por tanto, de influencia, como antes ocurría con Podemos.

"Tienen todo el derecho a irse", "el Gobierno no entiende que la economía es un juego de incentivos", "si lo que vamos a hacer es crear un infierno fiscal en España y denunciar al resto como paraísos fiscales, no vamos a avanzar mucho", fueron algunas de las declaraciones que hizo este martes el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, diferenciándose del resto de portavoces que criticaron estas prácticas, relacionándolas con la evasión fiscal.

La doble vara de medir de la izquierda

En declaraciones a Libertad Digital, Espinosa de los Monteros se reafirma en sus palabras y recuerda que quienes critican ahora a los youtubers no emplean la misma vara de medir con Javier Bardem, Penélope Cruz o Alejandro Sanz, que tributan en países donde se pagan mucho menos impuestos que en España. El portavoz parlamentario elogia su emprendimiento, su esfuerzo y éxito, al margen de las discrepancias ideológicas, y defiende su derecho a trabajar donde quieran.

En su opinión, no se trata de señalar y criminalizar a estos nuevos emprendedores, sino de crear un clima propicio para que España sea un país atractivo y tributen aquí, no sólo a través de una política fiscal competitiva, sino creando un marco legal y una cultura que les anime a quedarse, y "sea tolerante, no sólo con el éxito, sino también con el fracaso".

"Podemos perseguirles e insultarles o reflexionar sobre por qué se van", recalca Espinosa de los Monteros, que alerta de que "la economía del futuro cada vez tendrá un mayor componente de deslocalización virtual".

Las contradicciones de Podemos

Los ataques más feroces contra los youtubers provienen de la izquierda, a pesar de que algunos de estos jóvenes mostraron antes sus simpatías por Podemos, el partido más beligerante con este asunto. De hecho, Pablo Echenique aseguró que Andorra debería ser considerado un paraíso fiscal. Un discurso que pierde toda su fuerza en boca de quien fue condenado por no pagar la Seguridad Social de su asistenta.

Esto permite a Vox entrar en confrontación con los de Pablo Iglesias, como ya hicieron con la subida de la luz o el IVA, para disputarles un voto que antes fue suyo, utilizando la polémica para situarles frente al espejo de sus contradicciones cuando Podemos defiende que los youtubers no pueden acceder a ningún servicio público español, como la sanidad o las carreteras, si no contribuyen. Mismo discurso que mantienen los de Abascal con los inmigrantes ilegales.

El voto liberal por el que luchan PP y Cs, y al que Vox renunció en gran medida después de su giro estratégico en Vistalegre Plus Ultra, también simpatiza con la línea seguida por los de Abascal, que aprovechan para diferenciarse de los otros dos partidos después de que la portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, dijese que "como española le parece mal que haya gente que se va para pagar menos impuestos" porque "tenemos un gran país que necesita que todos arrimemos el hombro".

Los youtubers aplauden el discurso de Vox

La postura defendida por Vox ha sido bien acogida entre los youtubers como Wall Street Wolverine, que elogió el discurso de Espinosa de los Monteros y se preguntó "dónde están los supuestos partidos mayoritarios que se autodenominan liberales", en referencia a PP y Cs.

Wolverine admitió haber sido antes votantes del PSOE, en referencia a la polémica por las simpatías que El Rubius mostró hacia Podemos. "El desencadenante de dejar de votar al PSOE y transicionar al liberalismo fue hacerme autónomo. Te abre mucho los ojos", se puede leer en su cuenta oficial de Twitter.

Es, precisamente, este público al que vienen dirigiéndose desde hace tiempo los de Abascal, a los descontentos con el PSOE y Podemos, para intentar arrebatarles votos y romper la tradicional brecha entre izquierda y derecha, logrando así una mayoría que no provenga exclusivamente de los exvotantes del PP.