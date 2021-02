La abogada de Podemos se quejó del uso personal de recursos del partido por Iglesias y Montero: "No me parece ético"

La abogada de Podemos, Marta Flor, se quejó internamente del uso personal de los recursos del partido por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Flor fue la abogada de Iglesias y de Dina Bousselham en el caso Dina que se investiga en la Audiencia Nacional.

Libertad Digital publica en exclusiva un mensaje de Telegram enviado por Marta Flor el 24 de enero de 2019 al que fuera su compañero y al que acusó de un supuesto acoso sexual, José Manuel Calvente, y a la entonces responsable de Cumplimiento Normativo del partido, Mónica Carmona. Dicho mensaje fue aportado por Calvente en el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid que archivó el citado acoso sexual.

En dicho mensaje, Marta Flor afirma: "Estoy un poco afectada últimamente JM (José Manuel) con las ‘mierdas’ de este trabajo y no sé muy bien qué decirte xq tb me siento desilusionada y te entiendo mucho. Te agradezco todo lo que me has enseñado y ya dije el otro día delante de todos no sé si lo oíste q eras el mejor abogado q conocía y que te quería para legal igual que a Mónica".

Cabe destacar que en la querella que presentó Flor contra Calvente, la letrada de Podemos afirmaba que el supuesto acoso sexual comenzó en el año 2017 y en este mensaje de enero de 2019, Flor agradece a Calvente "todo" lo que le ha enseñado y afirma textualmente que era "el mejor abogado que conocía".

A continuación, la letrada de Podemos cuenta su intención de hablar con la entonces responsable del equipo legal, Gloria Elizo, para quejarse de la utilización de los recursos del partido, en este caso a los abogados de Podemos, para los asuntos judiciales personales de Pablo Iglesias e Irene Montero: "Personalmente no sé si yo tb tendré que hablar con Gloria (Gloria Elizo) xq estoy empezando a quemarme x los asuntos personales. No me parece ético utilizarnos en cosas personales, como recursos del partido q somos".

Fuentes de Podemos confirman a LD que Iglesias y Montero "utilizaban a los abogados del equipo legal de forma constante para sus asuntos personales y los del padre de Iglesias, haciéndose cargo el partido de los honorarios del abogado y de la procuradora, tal y como desveló en exclusiva este diario. "Montero ordenaba a los empleados de Podemos escuchar programas radiofónicos completos con el objetivo de buscar cualquier afirmación querellable de un comunicador" aseguran.

Finalmente, Flor mostraba a Calvente y a Carmona en el mensaje de Telegram su temor a discrepar sobre la actuación de los líderes de su partido, ya que podía perder su empleo asegurando: "Y no me quiero quedar sin trabajo xq estoy separada pero empiezo a dejar de disfrutar".

Según denunció el propio Calvente, tras este mensaje Flor se unió a la gerente del partido, Rocío Val, para evitar su posible despido y "participar en la denominada ‘trama Dina’, que coincidió con su subida de sueldo de 210 euros en febrero de 2019".

El posible fraude procesal de Podemos

Este jueves Podemos solicitaba al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que no investigue el caso niñera que afecta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y si el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cobró costas procesales irregularmente alegando un escrito que "son cuestiones de índole personal".

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que Podemos "está interviniendo como defensa de las partes, con recursos del partido y abogados a sueldo del Congreso". De esta forma, a pesar de que "la formación sería víctima de algunos hechos cometidos por sus empleados, les está defendiendo en lugar de actuar contra ellos".

Las mismas fuentes recuerdan que el partido siendo investigado por presunta financiación ilegal en el citado Juzgado tras la denuncia presentada por José Manuel Calvente, por lo que "podría estar cometiendo un presunto fraude procesal, actuando como defensa de las personas físicas investigadas".