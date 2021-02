"La obsesión de Pablo Iglesias por rodearse de asesoras entrando siempre por la puerta de servicio"

El Mundo

"Génova ante la confesión de Bárcenas: 'Es lo que nos ha dejado Rajoy, que responda él, no es cosa nuestra'". Como el tema Bárcenas está ya más que trillado, juzgado y amortizado, sólo Arcadi Espada aporta alguna novedad al caso. Dice que Barcenas es un cobarde y cita "aquella copla inmortal de Rousseau: Je suis rebelle car le monde m'a ainsi fait". Que resulta que 'yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así' es una reflexión de Rousseau, 'filósofo suizo al que, junto con Voltaire y Montesquieu, se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración en Francia', dice Google. Y yo toda la vida convencida de que era una canción de Jeannette. Eres cruel, Arcadi, no solo me destrozas una convicción de mi infancia sino que encima me descubres que soy una ignorante. Nunca te lo perdonaré.

Pero en fin, Bárcenas ya es pasado, mientras que los Iglesias-Montero son la pesadilla de nuestros días. Ayer nos enteramos de que "Irene Montero gastaba presupuesto de campaña de Podemos para que una exdiputada cuidase a sus hijos".

Dice Francisco Rosell en su editorial que ya estamos viendo que el objetivo de Podemos "no era acabar con los privilegios de lo que catalogaban como casta, sino adueñarse de ellos. Que Irene Montero y Pablo Iglesias utilizaran de niñera a un alto cargo público del Ministerio de Igualdad vuelve a poner de manifiesto su corrompido modo de concebir el ejercicio de la representación popular". Escándalo tras escándalo y tiro porque me toca.

"Además de ser contrario a las normas éticas más elementales de cualquier partido, podría ser constitutivo de un delito de administración desleal. Es escandaloso que Montero colocara a su jefa de gabinete adjunta —que cobraba un sueldo del grupo parlamentario— de niñera. Por desgracia, no sorprende. Podemos minimizará su enésimo ejemplo de corrupción política, pero su propaganda no resta un ápice de gravedad a su desvergüenza". La banda de Mister Proper. Qué manera de robar, podían cortarse un poco, la gente lo está pasando muy mal y corren el riesgo de no les sirva ni el ejército de policías que utilizan como escudos humanos.

El País

El periódico sanchista elude la corrupción podemita. "La confesión de Bárcenas", titula. No teman, no les pienso dar el coñazo. Otro titular: "La ley trans abre una nueva brecha entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno". "La Moncloa recela del cambio de sexo legal y la hormonación antes de los 16 años y se desmarca del borrador. Igualdad mantiene que el texto irá al Consejo de Ministros este mes". Hala, compren palomitas y hagan sus apuestas.

Por más vueltas que le doy, El País de hoy no vale ni para envolver el pescado. Ni critican a Ayuso. Para ocultar la corrupción podemita le dan mucha cancha al informe del Consejo de Estado que el Gobierno se niega a hacer público y que salió ayer en la sesión de control.

Casado acusó ayer al Gobierno de ocultar el informe sobre el plan de ayudas europeas "porque era crítico con el Gabinete socialista. Sánchez evitó contestar a la acusación, como tampoco lo hicieron después los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias. "Lo haremos público cuando consideremos", señalaron en el entorno de Calvo, con esa chulería con la que se despacha el gobierno socialcomunista.

"Pocos minutos después, Calvo se dejó caer por el patio del Congreso, donde le esperaba la prensa, y ahí sí explicó lo que no había querido decir en el hemiciclo: el informe se pidió para uso del Gobierno y, según ella, éste no tiene ninguna obligación legal de mandarlo al Parlamento" y que harán lo que les salga de la entrepierna. ¿Les ha quedado claro?

ABC

Consciente de que Bárcenas no interesa ni al tato, el periódico de Vocento tira por la corrupción actual, la de Podemos. "De niñera de los Iglesias a alto cargo en Igualdad". Jesús Lillo titula su columna: "Que nadie se quede atrás en Galapagar". "No es nueva la obsesión de Pablo Iglesias por rodearse de asesoras, ahora convertidas en jefas de gabinete o jefas adjuntas de gabinete, y así sucesivamente, hasta llegar –entrando siempre por la puerta de servicio y con traje de faena– al cuartel general desde el que la pareja que dirige Unidas Podemos cría a sus hijos en ese clima de transparencia y ética que caracteriza a la izquierda de progreso".

No es por nada, pero la vida personal de los Ceaucescu de Galapagar empieza a dar para una serie. Un macho alfa de bragueta inquieta, criadas, niñeras, exalumnas pululando a su alrededor, que acaban con un pisito al modo siglo XXI –cargo oficial, un simulacro de periódico–. Una pareja oficial que rompe a llorar en público sin venir a cuento. Y el capataz Echenique haciendo de Señor Lobo. ¿Qué pasa tras los muros de Palacio?

Dice Lillo que "Galapagar se convierte en la nueva Meca de las empleadas del hogar, presuntamente contratadas por Iglesias&Montero con las irregularidades que definen el modelo Echenique: todo en B, ahora con be de BOE".

Dice el editorial que "sea legal o no, lo cual es muy discutible, porque los hechos se basan en la utilización de dinero del partido para uso particular, y de dinero público para justificar un cargo-escaparate, lo cierto es que todo es una desfachatez desde la perspectiva de la ética pública y la ejemplaridad. O bien ficharon como alto cargo a su amiga —irónicamente también responsable de políticas de cuidados del partido—, o bien utilizan las prebendas de un cargo para ahorrarse un gasto que generan sus hijos. En cualquiera de los dos casos, el motivo para que dimitan es obvio. Sobra imaginar qué habrían dicho si esto hubiese ocurrido en un Gobierno del PP". Para eso tienen a Cintora en la televisión pública.

Alberto García Reyes lo tiene claro. "Ayer se produjo una explosión simultánea de corrupción de bragueta que tiene otro modus operandi. Bárcenas tiró de la manta porque su señora entró en prisión y la exauditora de Podemos aireó que el matrimonio Iglesias-Montero usa de niñera a una alto cargo de Igualdad". Mucha bragueta por aquí.

La Razón

"Rajoy teme que Bárcenas vaya a por Cospedal y le deje sin escudo". Cospedal, Rajoy, eso es prehistoria. Vamos a la actualidad. "Montero usa de niñera a una alto cargo". Dice el editorial que "los casos de nepotismo en la formación morada son un lastre para el Gobierno". Dos cositas: Sánchez ha colocado a todos sus pariente y amiguetes. El nepotismo es la marca del gobierno socialcomunista, no solo por la parte morada. Y no existe ninguna formación morada, aquí lo único que hay es un cortijo dirigido por la pareja Iglesias-Montero.

"Podemos reitera la denuncia de una supuesta trama de las cloacas del poder", Villarejo y tal y tal. Iglesias "maneja con mano de hierro el timón de un partido que nació asambleario y ha caído en los mismos vicios que denunciaba en los demás".

"Desde Dina Bouselham, hoy convertida en azote de periodistas incómodos para Unidas Podemos, hasta la niñera-funcionaria –tiene nivel 30 en la Administración–, pasando por la escolta tratada como sirvienta, con la que se llegó a un acuerdo extrajudicial a pocos días de celebrarse el juicio, Iglesias y Montero no parece que den ejemplo de exigencia ética". Lo dicho, esto es Falcon Crest.

Marhuenda tira de ironía y dice que no entiende "el lío que se ha montado con la niñera de Podemos. ¿Quién no tiene una o varias niñeras? Hay una idea extendida, que no tiene ningún fundamento, por la que se presupone que los comunistas y antisistema están dispuestos a vivir como proletarios. Es, simplemente, una majadería".

"Está bien, además, que la niñera sea una persona de confianza y camarada del partido. Estamos ante una tormenta en un vaso de agua. La compañera, solícita con los líderes, se apresta feliz a desempeñar un cometido tan importante". Además, "la proximidad al soberano, en este caso al líder comunista, es siempre muy valiosa". Suele ser generoso con los que le prestan un servicio. Que se lo digan a Dina.