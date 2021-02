Álvarez de Toledo irrumpe en la campaña catalana: "Illa es el testaferro del nacionalismo"

La que fuera portavoz del Partido Popular en el Congreso y actual diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha protagonizado este viernes un acto de la campaña del PPC. Lo ha hecho junto al candidato, Alejando Fernández, y también al exdirigente del PPC y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras.

No son muchos los actos en los que se podrá ver a Álvarez de Toledo en esta campaña y, por ello, este encuentro generaba un destacado interés. Los tres participantes han hecho una reflexión sobre la situación de Cataluña y el populismo.

Álvarez de Toledo ha querido alertar de que el "PSOE ha puesto en marcha su plan para continuar el Proceso. La vía unilateral fracasó y ahora, van a intentar la vía pactada, que es la vía Salvador Illa, contra la Constitución".

La diputada por Barcelona se ha referido al exministro de Sanidad como "el testaferro del nacionalismo", como en su día fueron "Maragall o Montilla". "Sánchez busca convertir su coyuntural Frankenstein en una alianza estructural y duradera de poder. Quiere rehacer el tablero. Los socialistas buscan pasar página de la Constitución. Lo que promueven es una fusión nuclear entre socialismo y separatismo a costa de la Constitución", ha relatado.

Frente a ello, Álvarez de Toledo ha explicado que Alejandro Fernández, aunque no vaya a gobernar Cataluña tras estas elecciones, tiene que trabajar para liderar una "muy fuerte minoría de bloqueo que frustre los planes que tiene Sánchez de convertir Cataluña en una plataforma de lanzamiento de un proceso de mutación constitucional y, por tanto, de liquidación de la mejor España que hemos podido hacer todos los españoles en 500 años de difícil historia en común".

El nacionalismo y el populismo

La exportavox del PP, que ha dicho estar "feliz" por participar en la campaña, también se ha referido al populismo en España recogiendo su reflexión en una serie de "mandamientos laicos por la política contra el populismo".

"No tratarás al votante como un niño mimado", ha comenzado la exportavox del PP que entre sus mandamientos ha destacado también el de no "intentaras combatir el nacionalismo con un nacionalismo de signo contrario".

Sin citar a Vox pero en un mensaje a los de Abascal, ha continuado: "No prometerás remedios mágicos ni agitarás el péndulo identitario. Proponer una España esencialista, uniforme con un solo Gobierno y un solo Parlamento es trilerismo electoral y una forma de desistimiento. La solución a los problemas de Cataluña no es más nacionalismo ni catalán ni español. La Constitución del 78 no ha fracasado, ha fracasado la política degradada en populismo".