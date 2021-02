Rosa Díez: "Quieren repetir el 8-M con el 14-F en Cataluña, no les importa nada"

Rosa Díez continúa #OrganizandoLaResistencia desde Es la Mañana de Federico con los motivos que dan cada día desde el Gobierno, como los sabotajes y ataques al hospital Enfermera Isabel Zendal. "Hemos llegado a una situación de falta de escrúpulos por parte de los que decían de no dejar a nadie atrás".

Además, ha dicho que "espero que los ataques al Zendal se investiguen y se encuentre a los que lo llevan a cabo". No obstante ha recordado que en esos sabotajes "hay un reparto de tareas, unos deslegitiman, acusan y dilapidan todo el esfuerzo para levantar ese hospital y otros prenden la mecha". De hecho ha apuntado que "no he visto a nadie del PSOE denunciar esos ataques".

Precisamente del PSOE, ha recordado Rosa Díez, aquello de que 'tenía dos almas' que se decía cuando Zapatero empezó a pactar con ETA. "Ahora no tiene ninguna, se han convertido en unos desalmados que van a por el poder por el poder mismo, no tienen límites". Clara muestra de ello es la convocatoria de las elecciones catalanas en plena pandemia con los contagios totalmente descontrolados. "Quieren repetir el 8-M, no les importa nada que dos días después volvamos a ver cifras más tremendas que las de ahora".

"No contentos con haber convocado las elecciones en esta situación, sacan a Tezanos con el CIS para catapultar a Illa que se ha convertido en una nacionalista más hablando de una hacienda federal propia" con la intención de "que los españoles condonen la deuda que ha adquirido el gobierno golpista montando embajadas..." La intención es "promover la independencia subvencionada por España".

Europa contra la ley Celaá

Rosa Díez ha hecho un llamamiento a no darse por vencido y a dar la batalla para conseguir cosas como la posición de Europa frente a la ley Celaá. "La Comisión Europea ha hecho una declaración sobre que la ley Celaá no permita elegir a los padres la educación de sus hijos vulnera el artículo 14 de la carta de derechos fundamentales". Aunque es cierto que la CE no puede intervenir, "el Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo sí".

Otro claro ejemplo de cómo el Gobierno rebasa todos los límites ha sido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que "vulneró la Constitución al hacer ese tuit cuando Salvador Illa fue enviado como candidato a Cataluña". Según la Junta Electoral Central "violó el principio de neutralidad, un principio constitucional, algo que en cualquier país de Europa sería un escándalo que abriría los informativos".

Además, ha añadido Rosa Díez, "el mismo ministro que sigue acercando a presos etarras al País Vasco sin que se hayan arrepentido ni colaborado con la Justicia, requisitos imprescindibles para ello". En el terreno de la lucha antiterrorista precisamente esta semana los hijos de Fernando Múgica "han denunciando el olvido y falta de memoria por parte de este Gobierno que quiere limpiar la historia de ETA".

El control a la oposición

Y como todo régimen que se precie, el Gobierno no da explicaciones y el controlado es la oposición. Rosa Díez ha subrayado cómo la "sesión de control del miércoles se ha convertido en una sesión de control a la oposición" ya que el Gobierno "no contento con que el parlamento no tenga ya capacidad para controlar, ahora en vez de rendir cuentas cargan los errores propios al adversario al que han convertido en enemigo, y lo hacen con toda chulería".

Una tarea para la que es imprescindible la colaboración de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, "que fue multada en época de Rubalcaba al votar a favor de la autodeterminación de Cataluña", ha recordado Díez. Una autodeterminación que fue aprobada ayer junto con la amnistía. Rosa Díez ha recordado que los golpistas también son delincuentes económicos ya que están condenados por malversación.