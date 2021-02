"Ruego desesperado" de Ayuso

El Mundo

"La Fiscalía duda de la palabra de Bárcenas: Una confesión debe ir acompañada de pruebas". ¿Pero quién manda en la fiscalía? Pues Sánchez. "La cocina del CIS frente a otras encuestas: dispara al PSC y los comunes, coloca a Vox a un punto de Cs y al PP en la cola". ¿Y quién manda en el CIS? Pues también Sánchez.

Federico Jiménez Losantos se echa las manos a la cabeza con el lío de las elecciones catalanas. "Anteayer había 16.500 alegaciones para no formar parte de una mesa electoral —en total, hay convocados 27.000 fijos y 54.000 suplentes— y el número crecía por horas. La Junta Electoral del juez Santiago García no sabe qué hacer. Ha dicho que cabría recurrir a voluntarios o alcaldes para constituir mesas. Las elecciones son un ejercicio de legalidad, no de voluntariado ni de fanatismo. Tampoco habrá apenas interventores de los partidos constitucionales para vigilar el recuento". Pucherazo seguro.

Para colmo, "se ha decidido que los ancianos y más vulnerables voten en la primera hora, pero la Ley obliga a que, si falta gente para formar la mesa, ocupen su lugar los primeros votantes. ¿Van a formarlas los octogenarios? Para los que están en cuarentena se ha reservado la última hora, por si aún queda alguno de la primera que no se haya ido tosiendo a casa. Ah, y tras pedirlo encarecidamente Sánchez, se ha triplicado —más de 300.000— el voto por correo, noble institución en manos de un amigo íntimo... de Sánchez". Tongo. "Aplacen las elecciones o sustitúyanlas por una encuesta de Tezanos. Ofenderá más, pero infectará menos".

Un editorial pone a caldo a Tezanos, algo ya cotidiano. "Hace ya demasiado tiempo que el CIS de Tezanos sobrepasó los límites del decoro institucional. Lo que ahora cabe preguntarse es si además está sobrepasando los límites judiciales de la prevaricación. Sánchez acaba de inventar el sondeo de incitación al voto socialista en plena campaña electoral.". "Todo es disparatado en estos comicios que ponen un coherente colofón a la deriva locoide de la política catalana en la última década". Se montan unos follones estos catalanes.

Escalofriante relato sobre "el sabotaje del Zendal: alarmas de madrugada, material contaminado con covid y 10.000 euros en aparatos robados". Más que sabotaje esto es un atentado terrorista. En El Mundo es contenido de pago, pero pueden informarse gratis en la magnífica crónica de Carmelo Jordá en Libertad Digital.

Y mientras el Gobierno se entretiene con Bárcenas y Cataluña, Madrid pide socorro a Europa. "El "ruego desesperado" de Ayuso a Europa: "Necesitamos más vacunas". Si depende de nuestro gobierno vamos a morir todos.

El País

"Bárcenas apunta al cohecho en la era de Aznar y a la caja b que usó Aguirre". A ver niños, Aznar es un señor que hace siglos llevaba un bigote muy feo y ahora creemos que anda por el mundo dando conferencias, y Aguirre una abuelita que saca a sus nietos al parque.

"El PSC mantiene su ventaja en las elecciones catalanas y Junts recorta la distancia con ERC, según el CIS". ¿El CIS? Jajajajaja, me parto y me troncho.

Teodoro León Gross también se parte y se troncha. "En algún punto, alguien debió ver la cuadratura del círculo, seguramente Redondo, y surgió el efecto Illa. Ahora el CIS trata de apuntalar su credibilidad irrumpiendo con sondeos flash en la campaña para generar un Bandwagon Effect o Efecto Arrastre, aunque quizá mejor traducirlo Efecto Subirse al Carro, porque se trata de tentar al votante con la promesa de unirse al proyecto ganador". Ya queda menos, aguanten la tortura diez días más y todo acabará.

Vamos con Ayuso, que hoy está El País muy acalorado.

"Ayuso espeta a la izquierda: Quieren que todo el mundo se muera de hambre y de miseria". Esta mujer no se corta nada en soltar verdades como puños. Dice Juan José Mateo, cronista del periódico antiayuso de la Villa y Corte que "en el Madrid asfixiado por el coronavirus, Isabel Díaz Ayuso echa la culpa de todo a la izquierda". Perpleja me dejas. Pero si este periódico y toda la izquierda mediática han desatado una cacería enloquecida contra esta mujer, no se ha visto nada igual. Con insultos personales y machismo puro y duro.

"Quienes protagonizan los presuntos sabotajes en el hospital Isabel Zendal son allegados de Más Madrid, ha dicho sin pruebas". Por fin las pruebas están en manos de la policía. Llegarán a manos de la justicia y, a lo mejor, salpican a algún medio de comunicación desquiciado.

Cuenta el muchacho que otro de Más Madrid, esa cosa creada por Carmena en riesgo de extinción, un tal Pablo Gómez Perpinyà, es muy "crítico con el hospital", al que se refiere como "el plató de televisión de Ayuso". Precisamente los que han hecho famoso al Zendal han sido las televisiones de la izquierda y sus enfermeros a sueldo, manifestándose a las puertas donde cientos de personas luchan contra la muerte. Y se quejan de que les llamen sinvergüenzas. Este periódico se parece cada vez más a la cosa esa que le ha puesto Pablo a Dina.

ABC

"Alud de insumisos electorales en Cataluña". Que vayas tú a la mesa, Illa. Sobre la financiación irregular de Podemos, dice que "el juez investiga en una pieza secreta el alcance del contrato con Neurona". "El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, tiene abierta desde septiembre una pieza secreta de investigación para profundizar en el alcance de los movimientos de dinero que rodean al contrato de Unidas Podemos con la consultora Neurona Comunidad y su rama latinoamericana, Neurona Consulting, según informan a ABC en fuentes jurídicas". Menuda ciénaga.

Como dice Luis Ventoso, "ahora vuelve Bárcenas. El caso seguirá generando titulares y es necesario llegar hasta el final, sí. Pero sin olvidar que un partido del Gobierno, Podemos, tiene una financiación que atufa, y que el otro, el PSOE, se ha convertido en una máquina de engaño, nepotismo y deslealtad patriótica". Más tarde o más temprano el hedor de Iglesias también le llegará a Sánchez por muchas pinzas que se ponga en la nariz.

La Razón

"Los barones desconfían del plan de Génova frente a Bárcenas". Que perra tiene Carmen Morodo con los barones. "La estrategia de la dirección del PP frente al extesorero Luis Bárcenas, después de que haya formalizado su disposición a tirar de la manta en el juicio por la financiación irregular del partido, está desquiciando al poder territorial. Los barones temen por las siglas, y justo en este clima de ansiedad, dentro la organización popular recuerdan que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, siempre ha dicho que sólo daría el salto a Madrid si viera en peligro las siglas de su partido". Carmen, te vas a morir con las ganas de ver a tu adorado Feijóo en Génova. No va a venir, hazte a la idea.

Sobre el corrupto que nos gobierna, el periódico de Marhuenda muestra "la minuta judicial destinada a Iglesias que denuncia la abogada de Podemos". "La Razón ha tenido acceso a la minuta judicial y a la factura de la procuradora que, según la abogada Mónica Carmona, habría percibido el ahora vicepresidente segundo del Gobierno".

Y en cuanto al caso niñera, "Irene Montero remodeló una oficina para montar la "sala de juegos" de los niños en el Ministerio". Como no tienen bastante espacio y personal en el cortijo de Galapagar tienen que colonizar las instituciones que pagamos todos. Esta gentuza no conoce límites.

Denuncia Abel Hernández que "la deriva totalitaria del Gobierno de izquierdas en España, cada día más pronunciada, está obligando a pedir ayuda a Europa. Las denuncias a las instituciones europeas se multiplican. Los ataques a los periodistas críticos desde los antedespachos del poder, que han obligado a manifestarse a la Asociación de la Prensa, son una prueba más de esa deriva autoritaria. El prestigio de España está hoy de capa caída, esperando que, como hace cuarenta años, Europa nos eche una mano". O al menos nos ofrezca el exilio.