La cómica anécdota de Almeida tras encontrarse con Iglesias en el AVE a Barcelona

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha desplazado este sábado hasta Barcelona para participar en un acto de campaña del candidato del PP a presidir la Generalidad, Alejandro Fernández.

Durante su intervención, el alcalde de la capital, ha revelado que en el viaje en AVE Madrid-Barcelona ha coincidido con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Pero la cosa no ha quedado ahí, Martínez Almeida ha revelado que ha pensado tras encontrarse con Iglesias y ha provocado la risa de los presentes en el acto.

"Hemos salido y digo, bueno, el tipo que representa a la gente y cinco coches oficiales esperándole. Claro, luego he pensado no seas injusto que viene con la niñera, claro cuando uno viene con la niñera, necesita cinco coches oficiales esperándole", ha ironizado Almeida, provocando las risas de los asistentes al acto.

El alcalde ha continuado con la broma y ha dicho que "lo de la niñera a mi lo que me fastidia es que no sea niñero, es un micromachismo y contra los micromachismos hay que combatir".