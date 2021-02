Ayuso asegura que si hoy gobernara en España el PP la oposición estaría "quemando las calles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que, si el PP estuviera gobernando en España "en una situación como la actual", los partidos de izquierda "estarían quemando las calles". En una entrevista en el diario El Mundo, Ayuso ha apuntado que ha "visto a la izquierda en las calles por asuntos mucho menores y, sin embargo, aquí ahora no pasa nada, porque controlan los sondeos y tienen un gran poder en la opinión pública".

En esta misma línea, la presidenta madrileña se ha referido a la celebración de las elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero, Ayuso cree que la hubieran tachado de "insensata" y "tipa peligrosa" de haber convocado ella unos comicios en plena tercera ola. Asimismo, ha criticado también que al PSOE a campaña electoral catalana es "lo único que les importa": "Y como no tienen escrúpulos, a Illa no sólo no lo mandan a casa, que es donde debería estar hace tiempo, sino que lo exhiben como candidato. Pero les da igual. Así demuestran su poder. Cada vez están más fuertes y seguros mientras el resto del país va cada vez a peor".

Otra de las críticas que ha lanzado a la izquierda es que "es más machista de lo que se cree". "Hay un tipo de ataques de la izquierda feminista que son machistas: me han llamado enferma mental o cuqui, apelativos que a un hombre nunca se le dirían".

El cierre absoluto no mató al virus

Por otro lado, Díaz Ayuso ha sacado pecho por la estrategia frente al coronavirus puesta en marcha por la Comunidad de Madrid, que persigue un equilibrio entre salud y economía: "Es imposible pasar de la cola del hambre a recuperar tu restaurante. Hay que intentar que nadie pierda su vida pero no puedes cerrarlo todo, la salud y la economía van de la mano. La salud no es no contagiarse sólo, es más, es estabilidad emocional", ha apelado.

En este sentido, la líder madrileña afirma que "el cierre absoluto ya lo vivimos y no mató al virus. Hay que aplicar medidas creativas y apelar a la responsabilidad individual. Sigo pensando que hacemos lo menos malo dentro de las dificultades. Mientras dure el virus hay que ir a por él", ha argumentado la presidenta.

Ayuso señala como sus banderas, los negocios abiertos, el hospital Isabel Zendal "y hacer miles de test de antígenos, también en las farmacias". "La desesperación porque se muere gente te dispara la imaginación y anima a pensar en grande, por ejemplo, convertir un hotel en un hospital, o levantar un hospital de pandemias como el Zendal", ha señalado.