A una semana de las elecciones catalanas de este domingo 14 de febrero, en el Partido Popular aumenta la preocupación por un posible sorpasso de Vox. En las filas de la formación de Pablo Casado están viendo como el foco de la campaña, en lo que a los partidos de centro derecha se refiere, está puesto sobre los de Santiago Abascal.

Además, el PP está siendo "terriblemente lastrado", aseguran fuentes populares, por el caso que afecta a Luis Bárcenas. Todo parece indicar que las previsiones para esta semana no van a ir a mejor. Este lunes comienza el juicio contra el extesorero popular y, a pesar de que Pablo Casado y los suyos se han afanado en dejar claro que el "actual PP nada tiene que ver con la formación en la que estaba Luis Bárcenas", consideran que este asunto va a tener un importante "coste electoral".

"Es imposible hablar de otra cosa"

Con estas palabras, el PP prepara el terreno para un posible sorpasso de Vox. Pablo Casado lo hacía este lunes por la mañana en una entrevista en Onda Cero en la que explicaba que están sufriendo un "coste electoral terrible" por el caso Bárcenas. "Llevamos 15 días hablando de esto y es imposible hablar de otra cosa", sentenciaba.

"Estamos muy hartos. No hay derecho a que en plena campaña electoral tenga que estar respondiendo a estos casos", ha añadido el líder del PP que insistía en la idea de que él "no tiene ninguna información".

Casado volvía a acusar un día más a la Fiscalía de filtrar el escrito sobre el extesorero del PP para "perjudicarles", aunque añadía que no tenía pruebas de que esto hubiera sucedido así. "Me siento doblemente agraviado porque el caso Bárcenas me coincide en campaña y la Fiscalía está jugando con información", explicaba el líder del PP.

¿Pactos con Vox?

Sobre si negociará o no con Vox tras las elecciones catalanas, Casado ha asegurado que, desde la moción de censura de Abascal contra Sánchez, el PP dijo que "no va a ser parte de un bloque". "Si Vox quiere apoyar un proyecto, lo apoyarán porque ellos lo consideran, pero nosotros queremos un proyecto autónomo, no queremos depender de nadie".

Dentro de su estrategia de ataques a Vox, ha acusado a los de Abascal de "estar negociando con el PSOE" tras abstenerse en el decreto de los fondos europeos. "Son los mangos de una misma tenaza, yo no quiero polarizar la sociedad", ha añadido.

Un discurso que les aleja de los de Abascal de cara al 14 de febrero pero que se enmarca dentro de su estrategia electoral. Fuentes del PP aseguran que "en el futuro", los populares "llamarán a la puerta" de los de Abascal si son necesarios para formar gobiernos municipales y autonómicos. "Aunque esperamos que sea un apoyo desde fuera" , como sucede, por ejemplo, en estos momentos en la Comunidad e Madrid o en el Ayuntamiento de la capital.