Casado acepta ser entrevistado en catalán en una emisora independentista

En los últimos día de campaña para las próximas elecciones del 14 de febrero, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha aceptado este martes ser entrevistado en catalán en la emisora separatista RAC 1.

Al inicio de la misma, el presentador, Jordi Basté, ha explicado que él suele hacer sus entrevistas en catalán y que el presidente del PP así lo había aceptado. El propio conductor del programa le ha recordado que el día en el que entrevistó en esa emisora a Cayetana Álvarez de Toledo, la exportavoz popular sí que pidió que las preguntas se las realizasen en castellano.

Casado, en cambio, ha explicado que "entiende perfectamente" el catalán "pero lamentablemente no lo hablo. Tengo familia en Cataluña y desde pequeño he venido a Girona", ha añadido.

"Ojalá las lenguas nos unieran y mis hijos hablaran más idiomas que yo. Lo entiendo muy bien y creo que es una lengua estupenda que nunca se tiene que utilizar políticamente", ha precisado el líder del PP que, además, ha tratado de pronunciar algunas palabras en catalán durante la misma.

Una entrevista en la que el presidente del Partido Popular también ha desvelado que no ejerció su papel como portavoz del PP tras el referéndum separatista del 1 de octubre de 2017 porque no estaba de acuerdo con la línea defendida por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

"Yo el 1-O era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando porque ni estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables; ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Lo que se estaba viendo en televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado", ha explicado.