Terrible berrinche de 'ABC' con el "señorito Iván" Espinosa de los Monteros

El Mundo

"El abogado del PP se reunió 12 veces con el intermediario de Luis Bárcenas tras facilitarlo Enrique López", nos tortura el diario de Rosell.

Pablo Iglesias, actualmente en el Gobierno y envuelto en un sinfín de casos de corrupción, también es noticia, pero no abre portadas.

"Pablo Iglesias cuestiona la calidad de la democracia española". Lo cierto es que desde que él apareció la democracia española ha perdido mucho. Un tío que llega a vicepresidente con cuatro votos, enfermo de radicalismo y de odio, un matón de barra de bar que arremete contra todo el que no se le arrodille, que persigue desde el Gobierno a los medios de comunicación críticos, incluso se monta un panfletillo para difamar.

Para Arcadi Espada, sin embargo, "el mitin de Otegi y Junqueras demuestra que la democracia es tan demócrata que incluso permite actuar políticamente a dos criminales, uno ya retirado y otro aún en vigencia, condenados por delitos contra la propia democracia". Pero según el editorial "el problema es el desgaste que supone para el crédito institucional de España que nada menos que un vicepresidente del Gobierno aproveche la campaña en Cataluña para poner en duda la calidad de nuestra democracia. El responsable de este disparate no es solo Iglesias. Poco puede esperarse de un partido como Podemos, que no tiene inconveniente en señalar a la Justicia y a los medios críticos. La responsabilidad recae, sobre todo, en Pedro Sánchez. La división interna del Ejecutivo de coalición resulta ya insostenible". Desde luego si la democracia aguanta el paso del moñas y su banda por el Gobierno es que España es indestructible.

El País

"Las amenazas de Bárcenas en el juicio por la caja b sacuden al PP". Que sí, que he visto la fecha, que el titular corresponde al 9 de febrero de 2021. ¿Creo haber oído un largo bostezo por ahí? No huyan, vamos a otra cosa.

El señor vicepresidente se gana hoy otro editorial. "Resulta inaudito que un vicepresidente de un país europeo se aplique con tanta obstinación a desprestigiar a su propio país". Uy, qué chico tan malo, el moñas, si ya lo dijo el que le puso donde le puso, que iba a acabar con las reservas de somníferos. "Es un camino francamente desleal el de desacreditar la democracia española, tratando de manchar su prestigio internacional. Debería preguntarse el vicepresidente cuán perjudicado queda el suyo ante los españoles que observan estupefactos semejante discurso en medio de un pulso con una potencia autoritaria. Es vicepresidente de ellos también, no solo de los votantes de Podemos". Mira no, por ahí no paso, ese tiparraco a mí no me representa en nada, pero en nada. Es el vicepresidente del sanchismo y el podemismo. Ostenta el cargo en virtud de las mentiras de Pedro Sánchez, así que no, que no nos carguen el muerto a los demás.

Llama la atención una tribuna. "La presencia de inmigrantes en Canarias genera xenofobia y nadie se queja cuando llegan europeos". ¿En serio están comparando la llegada de pateras cargadas de inmigrantes con el turismo? Pues sí.

"¿Por qué razón las personas arribadas desde África se estiman 'carga insufrible' para la 'capacidad de recepción' de Canarias, mientras nunca se arguyó un 'problema de cabida' durante la normalidad añorada en la que, cotidianamente, llegaban 50.000 a los aeropuertos canarios y 25.000 a sus puertos? ¿Acaso resulta 'insoportable' su pobreza, su color de piel? Estancias colmadas de europeos o rusos jamás suscitaron límites cuantitativos". Y esta inmensa gilipollez la firma Juan F. López Aguilar, eurodiputado socialista. También podrías preguntarte, Juanfer, por qué Marbella no se queja cuando llegan a sus puertos los yates de los saudíes tan morenitos de piel. Anda que… Y eso es lo que mandamos a Europa.

ABC

"Iglesias da la razón a Rusia sobre los presos secesionistas". Como si fuera la primera vez. En fin, entre Bárcenas y las elecciones catalanas cualquier bobada se convierte en noticia.

ABC sigue enfurruñado con Iván Espinosa de los Monteros por el tratamiento de los ataques a Vox en Cataluña. "Iglesias y Espinosa de los Monteros, parecidos más que razonables". "Ambos comparten el victimismo y una política hostil hacia medios y periodistas".

Julián Quirós matiza el artículo de ayer. "Ayer quedó un escrito algo bravío apoyándonos en el reflejo de Los santos inocentes, la novela de Delibes llevada al cine por Camus". ¿Por insinuar que Espinosa le mete mano a la criada? No, hombre no, nos echamos unas risas, que siempre es sano. "Hoy nos explicaremos de manera más recatada". "Como periodistas nunca vamos a someternos al poder que intenta callarte, que intenta someterte, dirigirte o amedrentarte, venga de Podemos o venga de Iván Espinosa, llamando a un boicot contra ABC. Nunca bajaremos la cabeza ante el populismo y el atropello a la libertad de prensa". La verdad, Quirós, molaba más lo de la criada.

"Algunos dirigentes de Vox no son ajenos a los modos autoritarios y solo pretenden coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de opinión. No es de recibo aceptarlo", insiste en el editorial. Aquellas comillas sobraban —"Independentistas en Vic 'atacan a Garriga y Smith'—. ABC lo sabe y no pasa nada por reconocerlo. En cuanto a Espinosa de los Monteros, tal vez le pasó lo mismo que a Quirós ayer, que le dio un calentón.

La Razón

"Bárcenas pide un careo y Rajoy se blinda con los suyos". Francisco Marhuenda está muy indignado con el tratamiento que le está dando la izquierda mediática al temita de marras.

"Es interesante constatar la inmensa desfachatez del PSOE con el tema de la corrupción. Sus dirigentes son unos auténticos desahogados y hay que reconocer que les funciona gracias al apoyo que reciben de la izquierda mediática". "A estas alturas no hay nada nuevo, salvo el profundo odio de la izquierda política y mediática contra el PP". La cosa es, Marhu, que a esa izquierda mediática que desparrama odio por las televisiones la pagan los mismos que te pagan a ti. Ese apoyo que denuncias lo reciben de tu propio grupo Atresmedia. Así que, menos teatro.