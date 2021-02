Policías y guardias civiles ponen en duda la idoneidad de ser vacunados con AstraZeneca

La decisión del Gobierno de iniciar el proceso de vacunación de las Fuerzas de Seguridad con las dosis facilitadas por la farmaceútica AstraZeneca –que no se inyectarán en nuestro país a personas mayores de 55 años– ha generado dudas en las últimas horas, sobre todo después de que se haya conocido que su eficacia se reduce considerablemente en casos de infectados por algunas de las últimas cepas modificadas de coronavirus.

Asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional han exigido también que se explique de forma clara cómo va a ser todo el proceso de vacunación, al tiempo que se han preguntado qué va a suceder con todos los agentes mayores de 55 años, a los que no se va a poner esta vacuna y que corren tanto riesgos como sus compañeros menores de esa edad.

El principal sindicato de la Policía, Jupol, en un comunicado conjunto con Jucil, su asociación hermana en la Guardia Civil, todavía sin representación en el Consejo del Instituto Armado, han pedido al Ministerio del Interior que aclare todas las dudas que están surgiendo en torno al proceso de vacunación en ambos cuerpos y que se basan en la elección de la vacuna con menor índice de eficacia.

"Una de las principales dudas tiene que ver con la elección de la vacuna de Astrazeneca y Oxford. Una vacuna que según hemos podido saber tiene una efectividad por debajo del 70 por ciento y que, según ha explicado la OMS, tiene una inmunidad menor frente a las nuevas cepas del coronavirus. Unos datos que contrastan con las vacunas de Pfizer o de Moderna que cuentan con una efectividad por encima del 90 por ciento", plantean.

Asimismo, muestran su "preocupación por el colectivo de policías y guardias civiles mayores de 55 años, que atendiendo a las normas de inoculación de la vacuna de Astrazeneca, no podrán ser inmunizados con esta vacuna". "Hasta el momento se desconoce si este colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán vacunados con alguna otra vacuna o se quedarán fuera del proceso de inmunización", denuncian.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) se ha mostrado muy crítica con esta decisión de utilizar la vacuna de AstraZeneca: "Primero vino la escasez de material de protección, luego contraatacaron con los test rápidos de utilidad más que dudosa... Ahora reanudan la ofensiva con una vacuna cuya efectividad ronda el 62 por ciento". "Son unos cracks", añade de forma irónica esta asociación de mandos.

El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, ha asegurado que "parece una broma que a los policías nos pongan la vacuna de AstraZeneca. Una vacuna con una efectividad que no llega al 70 por ciento, que ha sido descartada por la OMS por no ser efectiva para determinadas cepas del virus y que no se administra a mayores de 55 años".

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha celebrado que se vaya a poner en marcha en próximas fechas el proceso de vacunación en el Instituto Armado, pero ha pedido que se facilite información clara sobre cómo se va a llevar a cabo este proceso de vacunación y que se aclare qué va a pasar con los efectivos del cuerpo policial que tienen en estos momentos más de 55 años.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha mostrado sus dudas sobre la inoculación de la vacuna que menos porcentaje de efectividad tiene y ha solicitado al Ministerio del Interior la convocatoria de una comisión informativa para que se explica a los representantes policiales las razones por las que se ha elegido esta vacuna y qué va a pasar con los agentes en activo que tienen más de 55 años.