Bronca monumental a Pablo Casado en 'El Mundo'

El Mundo

"Los ministros del PSOE ante la deriva de Pablo Iglesias: Se ha convertido en una caricatura que no mide ni su propio personaje". "Rusia se pregunta a qué ministro de Pedro Sánchez hay que creer sobre si España es una democracia plena". ¿Quiere guerra Rusia? Pues que se vayan preparando, que después de Filomena somos expertos en lidiar con la nieve a palazos. Vamos a dejar a Napoleón en ridículo.

Dice Federico Jiménez Losantos que Iglesias se ha convertido "en putinillo o putinejo del nuevo Molotov". Al atacar la democracia española, "está injuriando y respaldando lo que dicen los enemigos del país y del régimen que paga su sueldo, el de su señora, el de la niñera nivel 30, el de las salus y el de la guardia que lo protege de los okupas que protege él. Se ha escrito que, ante lo dicho, o Iglesias dimite por decoro o Sánchez lo destituye por decencia. No conocen ni lo uno ni la otra". Otra de valium.

Santiago González, cree, como muchos, que Iglesias tiene parte de razón. "Un gobierno que le tiene a él en la cabeza y que preside el tipo que lo nombró no es normal en absoluto". Este gobierno es la casa de Tócame Roque.

El editorial de El Mundo le echa una bronca monumental a Casado por la entrevista de ayer en una tele golpista. "Las palabras de Pablo Casado ayer en una emisora catalana a propósito del 1-O resultan inexplicables. Acudir a un medio que dio entusiasta cobertura al golpismo para tratar de hacerse perdonar la intervención legítima y proporcionada del Estado en defensa de la ley es confundir la moderación con el extravío". Casado va de cagada en cagada, con perdón de la expresión. "No tiene justificación alimentar el relato victimista del independentismo deplorando la actuación policial —que fue ejemplar— y buscando un imposible término medio entre la Constitución y la sedición. Es algo peor que un error: una claudicación". "El PP no puede dejar huérfanos a los catalanes constitucionalistas o será el PP el que se quede huérfano de votos". Pero Casado, corazón, ¿qué te pasa? Deberías cambiar de asesores, te estás metiendo en unos charcos de cuidado.

El País

Lo que hoy sucede en El País es un misterio. Aparecen y desaparecen noticias. Lo ven, pues ya no lo ven. Magia potagia. "Podemos pide despenalizar el enaltecimiento del terrorismo", titula la versión en papel firmada por Cué. Pues esta noticia ha desaparecido en el periódico online, y ha sido sustituida por otra, firmada por el mismo periodista titulada así: "El Gobierno cambiará la ley para que casos como el del rapero Hasél no tengan penas de cárcel". Para colmo de la chapuza lleva fecha del 8 de febrero.

La versión de papel dice que "con la proposición de Podemos habría actos de humillación a las víctimas, de enaltecimiento del terrorismo, y ofensas a la religión al himno, la bandera y la Corona, que no solo dejarían de ser delito sino que se convertirían en plenamente legales. Esta propuesta lleva solo la firma de Podemos y no tiene el apoyo socialista".

"Montero dejó muy claro durante la rueda de prensa tras consejo de ministros que el Gobierno no seguiría la reforma que plantea Unidas Podemos, que desconocía el contenido de esa iniciativa y rechazó valorarla". También dijo, señala Cué, "que la reforma se llevara a cabo desde el Gobierno y no desde el Congreso como pide Podemos" y que la llevaran "los ministerios de Interior y Justicia, ambos en manos del PSOE". Bien, pues de todo esto no queda ni rastro en Internet y nos dan el cambiazo por el rollo del tal Hásel. Apesta a chamusquina.

ABC

"Bula para ofender al Rey, a los sentimientos religiosos y a las víctimas de ETA, claves de la reforma de Podemos". Dice el editorial que "habrá, en definitiva, autorización legal y expresa para burlarse de las víctimas del terrorismo, y bula para quemar libremente la bandera española, para ofender al Rey, o para gozar de barra libre en actos ofensivos e insultantes contra la Iglesia católica", como por otra parte ya ocurre sin necesidad de legislar.

José María Carrascal cuenta la "tragicomedia" de Bárcenas, un cúmulo de equivocaciones por parte del PP. "La primera equivocación la cometió el PP al no reconocer, nada más aparecer los famosos papeles, que, en efecto, tenía una contabilidad B, como todos los demás partidos, y con esos fondos se habían hecho pagos no declarados a Hacienda". Como el enredo de Cifuentes, que por no reconocer lo del máster acabó como una ladrona de cremas.

"La segunda equivocación fue la de Bárcenas, receptor de esas sumas y tesorero del PP, que arremete contra éste filtrando una contabilidad a mano, sin ningún recibo, en la que aparecen cantidades a sus líderes, para salvarse no sólo él, sino también su esposa, ya que el matrimonio ha devenido archimillonario, en Suiza nada menos". Dando carnaza a la prensa día sí y día también.

"La tercera equivocación es la de amigos de ambas partes que negocian una salida, que no encuentran porque el PP, entre tanto, ha perdido el poder y poco puede hacer para evitar que la señora de Bárcenas se vea implicada".

La verdad es que Bárcenas parece tonto. No queda claro si tira de la manta, si se lía la manta a la cabeza o si tira la manta directamente a la basura. El Gobierno socialcomunista no va a ayudar a su mujer. ¿No sería más inteligente esperar a que el PP vuelva al Gobierno, o al menos trajinar por lo bajini si quiere ayudar a su mujercita? En fin, allá cada cual con su estrategia de defensa.

La Razón

"Los ministros elevan la presión a Sánchez con Iglesias: es intolerable". "Rusia no sabe si creer a Laya o a Iglesias sobre el estado de nuestra democracia". ¿Y desde cuándo nos importa lo que opinen los rusos? Para la mayoría de los españoles un ruso es un tipo rubio y grande con pinta de mafioso que se dedica al negocio de la prostitución en la Costa del Sol.

Se queja el editorial de que "ni un reproche ni una simple exigencia de disculpas, no ya de dimisión, para quien en aras de su propia conveniencia política y electoral ha sembrado, conscientemente, una mina de fondo contra el buen nombre de España y el interés general de sus ciudadanos. No cabe mayor deslealtad ni mayor incoherencia en quien se reconoce, paladinamente, miembro de un Gobierno que no garantizaría el libre ejercicio de la democracia. Y no cabe mayor humillación para quienes, desde el mismo Gabinete, dejan pasar tal hecho en silencio, esperando a que escampe". Más bien esperando a la próxima con mucho Lexatin.

Juan Ramón Lucas tiene una idea brillante. Si a Iglesias no le gusta España, "lo que tiene que hacer es irse. Para no sufrir más él, y para no hacer más daño a su propio país". Oiga, señor Putin, ¿por qué no se lo lleva? Le garantizamos que es un perfecto comunista. Venga Pablo, ánimo, allí vas a tener el amor y la comprensión que no te damos aquí, tengo entendido que hay unas dachas que me río de Galapagar. Y con lo que te gustan a ti las faldas vas a ligar un montón. Las rusas son guapísimas. Es verdad que hace un poco de frío, pero oye, te colocas un gorro cosaco encima del moño y con los pendientes vas a quedar como un pincel.

Dice Pedro Narváez que "que España no es una democracia plena lo demuestra cada día Pablo Iglesias". Su simple existencia lo demuestra, no hay más que discutir. "Iglesias es un Putin afeminado frente al machirulo imperial". "Pablo, he de decirlo bien alto, cuqui: no me gusta que a los toros te pongas la minifalda rusa porque destapan las vergüenzas. Con el moño y los pendientes ya tenemos bastante por ahora". Venga Pablo, vete con Putin y llévate a Irene y a su ley trans. Ah, y no te olvides de mandar foto con el moño, los pendientes, la minifalda y el gorro cosaco.