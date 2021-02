El candidato del PP a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, Alejandro Fernández, ha dicho en Es la Mañana de Federico que "no sabíamos que Illa no se había hecho la PCR para el debate y es una irresponsabilidad enorme. Siempre está la incógnita, si das positivo se te acaba la campaña y te vas a casa. Y dicen que tampoco se la va a hacer para el debate de La Sexta". "Es una barbaridad, lo peor de todo es la falta de ejemplaridad. Se ha dedicado a dar lecciones, ha cerrado bares, ha castigado a las CCAA y, cuando le toca a él dar ejemplo, se esconde", ha añadido.

De la entrevista a Pablo Casado en Rac 1, ha asegurado que "estoy convencido de que se refería a la votación del 1-O y no a las cargas como se ha dicho".

Sobre la afirmación de Casado de que le daba igual las banderas que están en los balcones en Cataluña ha dicho que "es una manera de decir que, una vez estás en el Gobierno, lo haces para todos, porque si no hay gobiernos para todos vamos al sectarismo que es lo que llevamos muchos años en España y los últimos ocho años en Cataluña". Además, ha añadido que "nuestro compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña es absoluto". También ha asegurado que "en los espacios públicos donde se vayan a poner lazos amarillos, el PP lo retirará".

Preguntado por la posibilidad de recomponer la situación en el centro derecha tras el 14-F, Alejandro Fernández ha dicho que "el PP va a crecer de manera sólida y vamos a poder reagrupar ese espacio político".

"Soy el mejor candidato y en ningún caso nadie me dice los equipos que tengo que figurar. La ampliación del espacio político en torno al PP ha funcionado. En esa dirección se han hecho esos movimientos y estoy muy satisfecho", ha respondido a la cuestión de las incorporaciones al PP de Lorena Roldán y Eva Parera.

El traslado del 'procés' al Congreso

El candidato del PP también ha comentado cómo el proceso catalán ha mutado y se ha expandido hacia Madrid. Ha asegurado que no cree que "vayamos a un escenario como el de 2017" sino que "antes habrá una serie de pasos previos que se desarrollarán en el Congreso de los Diputados, y no en el Parlamento de Cataluña".

Piensa Alejandro Fernández que ERC y sus socios en el Gobierno de España estudian alguna forma sui géneris de referéndum o una consulta "sobre la forma de Estado" que plantearía "una erosión a la monarquía". El candidato del PP ha señalado que "hay un paso previo, que es convertir España en una república" porque el independentismo y la izquierda radical comprendieron la fuerza del estado "el 3 de octubre de 2017". Cree que "para ello está la mesa de diálogo" que demuestra que el cordón sanitario a Illa por parte de los separatistas "es mentira".

La reagrupación del constitucionalismo en torno al PP

Alejandro Fernández ha hablado también de un posible sorpasso de Vox en Cataluña y de que es algo que "parece una hipótesis". Ha dicho: "No lo veo. En el conjunto de España, sinceramente, no lo veo. Me parece un escenario improbable o prácticamente imposible. Va a ser en torno al PP" la reagrupación del centro derecha.

El candidato popular ha asegurado que la reagrupación tiene que ser "en torno al PP" porque "somos el PP Europeo y no tenemos nada que ver con Farage o Salvini". También ha dicho que si lo de Vox "es una operación de OPA al PP ya vimos lo que sucedió con la de Cs". "En la construcción de una alternativa, hay que tener cuidado con según qué fórmulas", ha destacado Fernández. Ha recordado que "la coalición popular de los 80-90 nunca funcionó" y que ahora "se tiene que agrupar en torno al PP". "Sé que ahora eso puede parecer lejano, pero es lo único que funciona", ha añadido.