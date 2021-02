Casado dice que se le malinterpretó en RAC1 y que el 1-O "no se tenía que haber votado"

Tras su polémica entrevista en la radio separatista catalana RAC 1, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha vuelto a referir a sus palabras sobre el 1 de octubre en otra intervención que ha tenido este jueves en Telecinco.

A tres días de las elecciones catalanas, Casado ha asegurado que se "malinterpretaron" sus palabras cuando dijo que el 1-O y las cargas policiales se tenían que haber "evitado". Según el líder del PP, no fue "una crítica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ni tampoco "una enmienda a la totalidad de la estrategia en Cataluña".

"No se tenía que haber votado y no se tenía que haber llevado a las fuerzas policiales a ese límite porque los Mossos incumplieron las instrucciones judiciales", ha añadido el líder del Partido Popular que ha insistido en que esta postura "no es ninguna novedad porque tres candidatos a las primarias del PP hicimos la misma reflexión".

Casado ha asegurado que "había que haber evitado el 1 de octubre, quizá actuando el 7 y el 8 de septiembre, quizá teniendo mas información para que no llegaran las urnas o desplegando las fuerzas policiales unas horas antes de hubiera gente en los colegios electorales". Según el líder del PP, "nosotros revindicamos al partido incluso pensamos que se hizo con la mejor intención pero podemos decir que las cosas se podían haber mejor".

Illa tendrá que renunciar si se ha vacunado

En esa entrevista, el líder del PP también se ha referido a la polémica suscitada por Salvador Illa tras negarse a hacerse un test PCC antes de participar en uno de los debates electorales en Cataluña.

Casado ha dicho estar "expectante" ante la sombra de sospecha que rodea al exministro de Sanidad. Según ha advertido Casado, Illa tendrá que renunciar a su candidatura por el PSC si se demuestra que ya se vacunó. "Estamos esperando sus explicaciones, porque si se demuestra que se ha vacunado ya tendrá que renunciar inmediatamente a su candidatura".

Por último, el líder del PP también ha sido preguntado por si "en algún momento" pretende "hacer las paces" con el líder de Vox Santiago Abascal tras su ruptura en la moción de censura. Casado ha contestado diciendo que él no "está pensando en bloques", que lo que quiere "es ganar las elecciones a Sánchez" para gobernar.