El "insondable y trascendental secreto de Casado"

"Podemos se vale de RTVE para redoblar su ataque contra la Monarquía". "Podemos hace oídos sordos a las matizaciones y el malestar que preside el sector socialista del Gobierno". No es que hagan oídos sordos, es que lo dicen tan bajito que no se les oye.

"España está cambiando a mucha velocidad. El problema es que lo está haciendo a peor. A mucho peor", se duele Rosell en el editorial. La traición de Pedro Sánchez nos está costando ya no el sueño sino la salud. El pacto con Podemos que deslegitima su mandato "abocó al país a la inestabilidad y al extremismo para mantenerse en Moncloa. Desde entonces su insomnio es el de todos los españoles, que asisten consternados al deterioro meteórico de sus instituciones, a la división cainita en el seno del Ejecutivo y a la incompetencia general de su gestión en medio de la peor recesión que se recuerda". ¿De verdad piensa mantener al país en este estado de estrés durante cuatro años?

"Pablo Iglesias es el propagador de leyenda negra más tóxico en décadas, porque su verborrea paranoide no la dispensa desde una asamblea marginal de facultad, que es su sitio, sino desde la Moncloa, con el beneplácito cobarde de Sánchez. Su salida del Ejecutivo tampoco garantiza que Sánchez gobierne mucho mejor el país, pero desde luego es condición necesaria para empezar a recuperar crédito fuera de nuestras fronteras y para transmitir alguna esperanza dentro de ellas". Con la cantidad de países en los que este lunático sería feliz y nos ha tenido que tocar a nosotros. Qué cruz, señor, qué cruz.

Si ayer le cayó la del pulpo a Pablo Casado por sus confesiones a la tele de Godó, hoy le llueve una ensalada de tortas por parte de los columnistas.

Arcadi Espada se ceba con el muchacho. "Gracias a la campaña electoral se ha desvelado el impresionante secreto que Pablo Casado llevaba dentro: y es que pensaba lo mismo que los independentistas respecto a la actuación de la policía el 1 de octubre. Casado reveló también su mayúsculo acto de insurgencia: se negó a dar la cara por su Gobierno y por su partido en el momento políticamente más difícil de la democracia española. La valiente acción le salió gratis porque Casado entonces no era nadie. Si ese insondable y trascendental secreto ha podido mantenerse es porque no se echó en falta ni su presencia ni su palabra". Duro ahí, Arcadi.

Rafa Latorre, más condescendiente, ha escuchado la entrevista varias veces y no entiende lo que quiso decir Casado. "Por un instante mascullé que Casado iba de duro y no de blando y que trataba de sugerir que la destitución del Govern se tenía que haber producido el 8 de septiembre a más tardar, tras la aprobación de las leyes de desconexión. Ahí, ahí me hubiera encontrado yo con él". Pero el mundo indepe no lo ha interpretado así y la prensa está "hoy unánimemente satisfecha y aun henchida por la pepera contrición". "¿Y si ha sido malinterpretado?". Pues como Casado no salió inmediatamente a sacarles de su error se ha convertido en el payaso de todas las bofetadas constitucionalistas. Pablo, aún estás a tiempo, ten en cuenta que ningún indepe te votaría jamás digas lo que digas. Anda, hijo, sal de debajo de la cama y da la cara.

"El PP de Rajoy se indigna por el giro de Casado sobre el 1-O y le acusan de mentir". Dice Javier Casqueiro que hay "sorpresa, estupor e indignación ante lo que calificaron de sorprendente "giro catalanista". "Aún estoy con la boca abierta y flipada".

Más o menos, dicen lo que Arcadi. Que Casado no pintaba nada entonces en el PP, que era un cero a la izquierda.

"Ninguno de los ministros o dirigentes del PP consultados por El País recuerdan ninguna intervención de Casado, ni pública ni interna en el partido, en la que cuestionase la estrategia seguida entonces por Rajoy y que comandó Santamaría. Todos ellos desmienten que aquella jornada Casado tuviera previsto comparecer como portavoz del PP, porque lo hizo institucionalmente el propio presidente del Gobierno desde la Moncloa". Vamos, que a Rajoy y a Soraya les traía al pairo lo que pensara Casado. Estaban en esos momentos para preocuparse del chico de los recados.

Ninguna crítica en El País a TVE por el repugnante ataque a Leonor. De lo que sí habla es de Telemadrid. "Choque en el Gobierno de Díaz Ayuso: Ciudadanos acusa al PP de querer controlar Telemadrid". "Quieren poner y quitar tertulianos, volver a tele-Esperanza", dice Juan José Mateo. A lo mejor no era hoy el mejor día para hablar de poner y quitar a los amigos en una tele pública, Juanjo. Da un poco de vergüenza ajena.

"Las decisiones de Sánchez y Batet suman una veintena de recursos ante el TC". Luis Ventoso comenta cómo "la izquierda marca la agenda en los medios". Nos torturaron durante semanas con el emérito, ahora toca meternos a Bárcenas hasta en la sopa. "Casado suda acorralado en los medios, llegando incluso a sobreactuar por sus nervios". Mira Pablo, un alma caritativa que no te machaca por no dar una a derechas.

"España presenta una anomalía respecto a otros países occidentales: existen cadenas apologistas de la izquierda, incluida TVE (véase el rótulo de la princesa de ayer), pero no existe una sola televisión potente con un rol similar desde la derecha. El resultado de este cuasi monopolio ideológico es que la Moncloa marca sin problemas el guion de lo que importa y lo que no". Fue el Gobierno de Rajoy quien le entregó las televisiones a la izquierda. Con su pan se lo coman.

Como dice Alberto García Reyes, Pablo Iglesias no ha engañado a nadie. Ya dijo que "los medios de comunicación son armas" y que le gustaría dirigir la televisión pública para disparar. Y ahí lo tienen, apuntando a la Monarquía, a España, al honor de los discrepantes y a la libertad en los rótulos majaderos del pensamiento único que se ejercita en los gimnasios soviéticos".

Gabriel Albiac no ve la televisión, a él le va más lo de pensar. Hoy reflexiona sobre lo de Iglesias y Rusia. "Si el señor Iglesias se proclama parte —y además a título de vicepresidente— de un gobierno no-democrático, significa que se está declarando no-democrático a sí mismo. Lo cual puede que sea un acto de lucidez. Pero es también un llamamiento a la rebeldía ciudadana contra él y contra los suyos". Puf, Albiac, me he perdido. Tienes que modernizarte y entrar en el siglo XXI. Esas cosas que dices no caben en un tuit.

"El PP pedirá a la fiscalía que investigue si Illa se vacunó". ¿Qué van a hacer, atarle a una camilla y sacarle sangre?

Marhuenda comenta el "bochornoso ataque de TVE a la monarquía". "Hay que preguntarse qué majadero puede cometer un error con tanta intencionalidad y sesgo podemita. Me temo que algún pobre becario será enviado a Siberia". Dice que no entiende por qué "alguien pierde el tiempo en pedir la dimisión de Mateo", que es un florero en RTVE, "una jubilada desconectada de los medios de comunicación".

"El objetivo del gobierno socialista-comunista es que RTVE sea un eficaz instrumento, como sucede con el CIS de Tezanos, al servicio de sus intereses partidistas (...) La podemización del ente público es ahora tan insufrible como abrumadora". Sobre todo insufrible. Cuando ya estábamos inmunizados contra La Sexta nos meten por la escuadra una sobredosis de podemismo con Cintora. Para ese virus no tenemos anticuerpos.