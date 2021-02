Las dos versiones de Casado sobre las cargas del 1-O: de elogiar a la policía a "evitarlas"

Este martes, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, concedía una entrevista en la que pedía ser entrevistado en catalán en la emisora separatista RAC1. En su intervención aseguraba que las cargas policiales del 1 de octubre se tendrían que haber "evitado". Muy distintas fueron sus palabras en una entrevista que le realizaron el 3 de octubre de 2017 en la que elogiaba a la Policía.

Aquí, las dos versiones de Pablo Casado:

El líder del PP decía esto en su entrevista del martes 9 de febrero en RAC1:

Yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables; ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando, porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado.