La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Cifuentes en el caso máster

La Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental por inducción por el que la Fiscalía pedía para ella tres años y tres meses de cárcel en el caso máster.

En una sentencia de 19 páginas conocida este lunes, la Sala afirma que no existe prueba alguna de que Cifuentes indujera a la Universidad Rey Juan Carlos a falsificar el acta de evaluación del Trabajo de Fin de Máster TFM sobre Derecho Autonómico que ella ha insistido en que realizó. Según el fallo, la Sala absuelve a Cifuentes "de todas las acusaciones deducidas en su contra, con todos los pronunciamientos favorables".

Según la sentencia, "sobre la participación de Cristina Cifuentes, de lo actuado no ha resultado probada ninguna intervención de la citada. Ni Cecilia Rosado, ni María Teresa Feito (acusadas) han señalado haber mantenido contacto alguno con Cifuentes, tampoco con su oficina o gabinete. Ninguno de los intervinientes en la reunión del rectorado ha hecho ninguna referencia a Cristina Cifuentes. Sin obviar el interés de ésta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión. El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector, no es más que un indicio, no corroborado por otros".

"Las sospechas legítimas", añade la Sala, "que pudieran existir, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes. Ni consta la presión inductora, ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito".

Condenan a Feito y Rosado

Respecto a la profesora y exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito, el tribunal la condena a la pena de tres años de prisión como autora responsable de un delito de falsedad en documento oficial por la falsificación del acta de Trabajo Fin de Máster (TFM) de la que fuera máxima responsable del ejecutivo regional.

Respecto a la tercera acusada, Cecilia Rosado, profesora de la URJC, que en la vista oral reconoció haber colaborado en la falsificación del documento, los jueces la condenan por este hecho a un año y seis meses de prisión, tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia. Además, Feito y Rosado han sido condenadas respectivamente "al pago de un tercio de las costas del juicio y se declara de oficio el tercio restante".