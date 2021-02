El PP descarta dimisiones tras el fracaso de las catalanas y mantendrá "su rumbo"

En el Partido Popular sabían que Vox les iba a adelantar en las elecciones catalanas de este 14 de febrero. Los sondeos que manejaban en Génova así lo indicaban, pero lo que no esperaban era que la distancia con los de Santiago Abascal fuera tan pronunciada.

Tras ver los resultados, en el PP evitaron este domingo por la noche la autocrítica y culparon del mal resultado a la "baja participación" y al "pacto entre la Fiscalía y Luis Bárcenas" que, dicen, ha sido lo que más les ha lastrado en esta campaña.

"La estrategia de campaña no era la correcta"

Ni una palabra sobre si la campaña, en la que Pablo Casado se volcó durante dos semanas, había favorecido este descalabro. Fuera de Génova sí que se escuchan las primeras críticas. Fuentes del PP explican que el presidente de su partido no supo ver a tiempo que "la estrategia de campaña no era la correcta". Que se tenían que haber "centrado en la batalla contra el separatismo", y no en presumir de una "gestión" que Alejandro Fernández no iba a poder implementar porque no había posibilidades de hacerse con el poder en la Generalidad.

A lo que se sumó también "la metedura de la pata" de conceder una entrevista en la radio separatista RAC1 en la que Casado se distanció de la gestión popular del 1 de octubre y llegó a decir que las cargas policiales se tenían que haber "evitado". Palabras que después tuvo que puntualizar asegurando que se le habían malinterpretado y que no fueron "una crítica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ni tampoco "una enmienda a la totalidad de la estrategia en Cataluña".

Cierre de filas

Pero aún así, en Génova descartan que se vayan a producir dimisiones por este mal resultado, incluso aseguran que este martes habrá un "cierre de filas" durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en el que la cúpula del PP y los dirigentes autonómicos analizarán los resultados.

No se esperan tampoco críticas de los barones porque, recuerdan en Génova, que los cinco dirigentes autonómicos se han volcado en la campaña y, por tanto, la culpa es compartida. Rememoran, por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso ha participado en tres actos; Alberto Núñez Feijóo, en 2, y Juanma Moreno también en dos. Además, en los últimos meses, Casado ha respondido a sus peticiones de encabezar un "proyecto centrista" alejado de Vox.

Ahora, el plan del PP es la huida hacia adelante sin tener en cuenta las señales, como el adelanto de Vox en las catalanas o en la Región de Murcia en las generales, y sin enmendar su rumbo. Y así lo dejó claro este domingo por la noche el número dos del PP, Teodoro García Egea: "No vamos a cambiar el rumbo y vamos a seguir trabajando en el proyecto en el que creemos y que estamos construyendo".