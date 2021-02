El PP abandona la sede de Génova 13

Terremoto en el Partido Popular. Los de Pablo Casado están convencidos de que el caso Bárcenas les ha lastrado en las pasadas elecciones catalanas del 14 de febrero en las que Vox ha conseguido adelantarles logrando 11 escaños mientras que ellos se han quedado con 3.

En Génova quieren dejar atrás el pasado del partido ligado a la corrupción y, por ello, este martes, Casado ha sorprendido a los suyos con un importante anuncio: el PP deja su sede y no volverá a dar explicaciones del caso Bárcenas.

"Esta dirección nacional no va a dar más explicaciones que correspondan al pasado y conductas individuales. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina. El coste electoral es tremendo y tenemos que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro", ha asegurado durante su discurso de la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional.

Antes del verano

Tras ello, Casado ha afirmado que "las hipotecas en política no son hereditarias y no podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos". Por ello, los populares cambiarán de sede nacional antes del verano "porque no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", ha explicado.

Además, el PP creará un nuevo departamento dedicado a establecer mecanismos "de trasparencia" para tratar de desligarse por completo del pasado. Lo que no ha aclarado el líder del PP es cuál será la dirección de su nueva sede pero sí que ha querido escenificar una ruptura total con el pasado.

La polémica con la sede de Génova 13 ha sido constante en los últimos años. Ya en 2019, el PP barajó alquilarla para aliviar sus finanzas. Se trata de edificio de siete plantas que se les "ha quedado grande" y que "cuesta mucho mantener", aseguran desde la formación.