Nada va a impedir a Pablo Casado abandonar Génova. La decisión está tomada y "no hay marcha atrás". Los Estatutos del Partido Popular dicen en su artículo 1. 4. que "la sede nacional del Partido se fija en el número 13 de la calle Génova, de Madrid, y podrá ser trasladada por acuerdo de la Junta Directiva Nacional, sin necesidad de modificar los presentes Estatutos."

Fuentes de Génova apuntan a que este "acuerdo" de la Junta "es un mero trámite administrativo", y que no va a haber problemas. En el momento en el que se cierre el cambio, "se convocará a la Junta para anunciar el lugar" de la nueva sede y no se esperan oposición ninguna: "Es un mero trámite", insisten.

En la Junta Directiva hay 366 miembros entre los que están los presidentes autonómicos del PP, eurodiputados, diputados, senadores, alcaldes o miembros de Nuevas Generaciones. Su futura nueva presidenta, Beatriz Fanjul, se muestra encantada con el cambio como también la mayoría de dirigentes autonómicos de la formación. Barones como Juanma Moreno o Alberto Núñez Feijóo no muestran entusiasmo pero aceptan sin oposición el cambio.

Respetan la intervención de este martes de Casado en la que explicó que no podían "seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales" y trató de romper ese pasado salpicado por la corrupción. "Esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle. Sencillamente, no nos lo podemos permitir con el calendario judicial que se avecina", explicó Casado en su discurso.

Las razones económicas

El líder del PP lo vendió como un símbolo contra la corrupción pero también hay razones económicas. El Mundo explicaba este miércoles que las cuentas de la formación quedaron muy mermadas tras los resultados electorales de 2019 y el actual tesorero, Sebastián González, lleva tiempo explorando la posibilidad de buscar otro edificio más asequible ya que las siete plantas de Génova son difíciles de mantener.

Más aún cuando el PP entró en déficit en 2019 con "un excedente negativo" cercano a los 6 millones y arrastra una deuda a largo plazo superior a los 20 millones. Los populares ya tienen vistos varios emplazamientos en el centro de Madrid que cumplan con sus expectativas para el cambio y que tampoco serán baratos.

"Tiene que ser una sede grande porque no sólo se ubicará allí la presidencia del PP, también todos sus trabajadores, los técnicos y el PP de la Comunidad de Madrid". En la cúpula del PP dan por hecho que los populares madrileños, que ahora se encuentran ubicados en la primera planta de Génova 13, se mudarán con ellos.

Y apuntan a que la decisión "no la toma Ayuso, que está de acuerdo con el cambio, la toman Pío García Escudero y Ana Camins, que dirigen la formación en la región". Y sobre lo que pasará con Génova, aún siguen valorando si la opción más económica es alquilarla o directamente venderla. Lo que tienen claro es que este cambio se tiene que hacer lo más rápido posible.