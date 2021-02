Mosén Benet Galí no se anda con rodeos. Es separatista y lo predica a los cuatro vientos, a todas horas, en misa y fuera de misa. Para él es tan importante el anhelo de la república, la fe en la independencia, que no duda en decorar el despacho parroquial, donde atiende y confiesa a los feligreses, con una estelada. En la azotea de la parroquia, la iglesia de Sant Narcís en el barrio gerundense del mismo nombre, ondea otra bandera separatista y en el tablón de anuncios lucen varios lazos amarillos.

El párroco no engaña a nadie y no se oculta, aunque el domingo electoral se pasó de frenada hasta el punto de convertirse en noticia en el Diari de Girona. El periodista Albert Soler, conocido por sus columnas críticas con el independentismo, se hizo eco de la hoja parroquial que el sacerdote puso a disposición de sus feligreses, una auténtica soflama independentista a la altura de los discursos más radicales.

"Este domingo, día 14 de febrero de 2021, hay elecciones en nuestro país, nuestra nación, Cataluña (los términos país y nación estaban subrayados en el original y Cataluña, en mayúsculas), en unas circunstancias muy especiales por la pandemia que estamos sufriendo, pero sobre todo por la situación de opresión que el estado (en minúsculas en el original) está haciendo judicializando la política, manteniendo presos a nuestros líderes sociales y políticos, inhabilitado al presidente catalán, poniendo medallas a los policías y guardias civiles que nos dieron golpes de porra el día 1 de octubre de 2017, multando e imputando a ciudadanos por el simple hecho de ejercer el derecho democrático de votar, un derecho reconocido universalmente, por todo el mundo, menos por las dictaduras" rezaba el texto del cura Galí a modo de preámbulo.

Dicho lo cual seguía con una petición de voto muy explícita: "Votemos por Cataluña, por su independencia de un estado que no nos quiere, que nos ama. Y no alimentemos partidos traidores, xenófobos e intolerantes que aniquilan nuestra identidad".

El párroco está muy orgulloso de su hoja parroquial y a pesar de que el texto no lleva firma, en conversación con Albert Soler, no tiene empacho en reconocer su autoría. "Sí, lo he escrito yo, no tengo que esconderme. Yo pienso así, y se trata de mi libertad de expresión. No sé donde está la polémica, a veces he escrito cosas peores", le espetó Galí al periodista.

El obispado de Gerona ha tratado de salir al paso de la polémica sin mojarse y con una nota en la que dice que los suplementos de las hojas parroquiales "no son un órgano oficial de comunicación del obispado". En el texto se asegura también que el obispado "es consciente de que los católicos tienen opinión propia", razón por la que "se ha abstenido siempre de manifestarse sobre opciones electorales concretas.

Para acabar, el comunicado (del que no existe versión en español porque la web del obispado de Gerona sólo está en catalán) asegura que "el obispo de Gerona recuerda siempre a los sacerdotes y diáconos que su misión es promover la comunión y la concordia, aceptando la pluralidad, desde un diálogo basado en el respeto por las opiniones y las personas".

A preguntas de Albert Soler, el mosén asegura que el obispo, Francesc Pardo, "de tanto en tanto recibe alguna queja sobre mí, pero no me dice nada".