El enfado en el seno de la Policía Nacional es importante. Casi cuarenta agentes han resultado heridos durante una larga noche de disturbios en Madrid y Granada, provocados por violentos que protestaban por la detención del rapero Pablo Hasel, condenado a penas de prisión por la Audiencia Nacional por varios delitos, que se sumaban a las condenas menores que ya llevaba acumulada a sus espaldas.

Pero los agentes se encontraron no sólo con que desde el Gobierno no se apoya a los policías como creen que debía hacerse, sino con que el propio portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que forma parte de uno de los dos partidos del Gobierno de coalición, jaleó y alentó a los radicales que habían salido a la calle para protestar contra la condena y a causar altercados.

Es por ello que los sindicatos policiales han coincidido este jueves en censurar las palabras de Echenique, pedir a la Fiscalía que investigue si su mensaje en las redes sociales incitó a la violencia y trajo como consecuencia multitud de destrozos en las vías urbanas y una cuarentena de agentes heridos, a la vez que han situado las palabras del dirigente podemita fuera del orden constitucional.

El portavoz de Jupol, Pablo Pérez, ha calificado este jueves de "inadmisible, que un portavoz de uno de los partidos del Gobierno de España defienda que se lleven a cabo disturbios en los que se han producido infinidad de daños materiales a mobiliario público y privados, se han saqueado comercios, destrozado oficinas bancarias y lo que es más grave se han producido agresiones contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El representante del sindicato mayoritario del cuerpo ha mantenido que "aquellas personas o colectivos que no rechacen públicamente los sucesos vividos en las últimas horas se sitúan fuera de la legalidad y del orden democrático" y ha denunciado el comentario de Pablo Echenique en redes sociales en el que "alentaba a los terroristas callejeros que ayer provocaron graves disturbios en varias ciudades de España".

"No podemos entender las palabras del portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados alentando las movilizaciones violentas y tan solo podemos pensar que se trata de un representante político absolutamente desnortado, con una actitud displicente y que no está a la altura del puesto que ocupa en la Cámara Alta", ha añadido.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado de "escandaloso" que "uno de los partidos que forman parte del Gobierno anime, apoye y se solidarice con quienes están protagonizando disturbios en Madrid y en otras ciudades de nuestro país, sea cual sea el motivo de los mismos" y ha mantenido que mensajes que "instigan a quienes ejercen la violencia no pueden tener cabida en nuestro sistema democrático".

"Una vez se desatan estos incidentes, quienes los sufren y pagan son los ciudadanos, que ven cómo sus propiedades son arrasadas por el terrorismo callejero, por turbas de descontrolados que pretenden, desde la minoría, coartar la paz y la convivencia de la inmensa mayoría", han dicho desde el sindicato policial en un comunicado.

"Si estos incidentes continúan y son de gravedad, exigimos que la Fiscalía analice mensajes como el de Pablo Echenique, por si de los mismos se pudiera desprender alguna responsabilidad penal", han añadido, tras lo que han hecho "un nuevo llamamiento al ministro del Interior para que exija una rectificación del señor Echenique y una defensa cerrada del trabajo de la UIP y la UPR en toda España".

Es más, el responsable del SUP en Granada, ciudad donde también se produjeron disturbios durante la noche del miércoles, ha exigido la dimisión de Echenique por sus palabras, al que llega a comparar con el expresidente de Estados Unidos: "Señor Diputado no puede seguir ni un minuto más en el Congreso. Si no quiere ser como Donald Trump, dimita. Mis compañeros están heridos por culpa de aquellos a los que usted alienta y defiende. No es digno de representar al pueblo español".

En la Confederación Española de Policía (CEP) tampoco ha sentado nada bien las palabras de los líderes podemitas alentando a las protestas y, específicamente, el mensaje lanzado por Echenique. "Un pirómano político con una cerilla en la mano, buscando la provocación. Lo de condenar la violencia en esos actos, ya tal… Y los ‘jóvenes antifascistas’ tirando piedras a los compañeros en Sol (al menos 5 heridos en UIP). Ánimo y fuerza a la UIP esta noche", han dicho desde las redes sociales al poco de comenzar los disturbios.

Horas después, volvían a señalar al portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados por los agentes heridos en los disturbios y lamentaban la falta de solidaridad de Interior. "35 policías atendidos esta noche por heridas y contusiones provocadas por la violencia injustificable en Madrid, que a estas horas no ha condenado Pablo Echenique. El Ministerio del Interior no puede callar ante la falta de respeto al trabajo policial", han escrito.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), conformado por mandos del cuerpo, ha utilizado la ironía y el contenido del mensaje de Echenique para dar su apoyo a los agentes que tuvieron que enfrentarse a los alborotadores: "Todo nuestro apoyo a los jóvenes (y menos jóvenes) 'antidisturbios' que están luchando por la justicia y la libertad de expresión en las calles. En Barcelona, en la Puerta del Sol y donde haga falta. Ah! Y un fuerte abrazo a las víctimas del terrorismo".

Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha llegado a plantear incluso que el propio Echenique pudiese tener responsabilidad penal por incitar a la violencia desde las redes sociales. "Las Fuerzas de Seguridad acatan órdenes judiciales, no pataletas de políticos. Y al igual que nuestros compañeros han detenido estos días a delincuentes como El Piojo o Pablo Hasel, iremos a detenerle a usted si Su Señoría observa delito en este tweet por guardar relación con los disturbios", han asegurado.