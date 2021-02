Podemos coloca a la Policía en el punto de mira y Echenique publica un vídeo en su contra

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, uno de los partidos que forman parte del Gobierno, no sólo no se retracta de su comentario difundido a través de Twitter este miércoles por la noche sino que un día después ha publicado un vídeo contra la Policía, que ayer tuvo que realizar varias cargas en Madrid contra los grupos de manifestantes que provocaron grandes destrozos en el centro de la capital e hirieron a varios agentes en protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Sobre las heridas de los agentes Pablo Echenique no se pronuncia pero sí muestra las que sufrió una de las manifestantes en los disturbios que también tuvieron lugar, por segunda noche consecutiva, en Barcelona. "La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia".

Echenique alentó ayer a los violentos dando "todo" su "apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol".

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Las reacciones ante semejante comentario del portavoz morado no se hicieron esperar, pero Echenique contestó tildándolas de "ultraderecha" y sacando a relucir las protestas de los vecinos de Vallecas e incluso las manifestaciones de los taxistas y los altercados producidos por las marchas de los mineros asturianos en la capital.

Tengo a toda la (ultra)derecha política y mediática de la Plaza de Colón alborotada con mi tuit. Pero vamos, nada nuevo. Nada que no intentaran hacer antes con los vecinos de Vallekas que se manifestaron por la sanidad pública, con los taxistas o con los mineros asturianos. pic.twitter.com/yZL2WDt0Hn — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Sin embargo, el portavoz parlamentario del partido de Pablo Iglesias no opinó lo mismo cuando se sucedieron las protestas no violentas en la calle Núñez de Balboa en Madrid, en las que una parte de los madrileños recriminaron a Pedro Sánchez que no permitiera a la comunidad pasar de fase en la desescalda. Para Echenique entonces se trataba de "una minoría privilegiada" que "no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar".

Buenos días. Por muy ridículas que sean las "manifestaciones" de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 14, 2020

Mayoral carga contra la Policía

Echenique no ha sido el único miembro destacado de Podemos en cuestionar la actuación policial y ponerse del lado de los violentos. El coportavoz Rafa Mayoral ha afirmado que "nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación".

"Respecto a la actuación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y aquellos hacen las cosas bien, no se sienten incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente en muchos momento, en opciones viables para abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público", ha subrayado.

Necesidad de un proceso de "profundización democrática"

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, donde al ser preguntado por las peticiones a Pedro Sánchez de destitución de Pablo Iglesias por parte de la oposición, Mayoral ha señalado que existe una reflexión "de fondo" que no se debe limitar a problemas de orden público sino a la necesidad de reflexionar sobre un proceso de "profundización democrática" en todas las instituciones del Estado.

El dirigente de la formación morada ha reflexionado que España está siendo cuestionada internacionalmente por encarcelar a "un cantante por el hecho de hablar mal la monarquía" y lo ocurrido en Linares ante los "abusos" producidos por parte de "algunos elementos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por tanto, ha instado a abordar la "impunidad" ante actuaciones policiales que se "encuentran fuera de la legalidad", al insistir en el "fuego real" empleado contra "población desarmada" sin que haya habido tras pasar muchos días aún respuesta por parte de las autoridades. Cuestionado sobre si estaba de acuerdo con las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al señalar sobre las protestas que la "violencia no es el camino", ha vuelto a insistir en la reflexión sobre la profundización democrática ante unos sectores que "no quieren abordar" el problema de "deterioro democrático" y lo encuadran en simplemente en un asunto de orden público.

En su comparecencia y preguntado sobre su opinión de los altercados producidos, Mayoral ha evitado condenarlos expresamente y ha aludido a su preocupación por en contexto en el que se producen. De hecho, ha dicho que la clave no está en los incidentes sino que el debate es "si es o no admisible garantizar la movilización de la ciudadanía y la libertad de expresión". "Es un escándalo internacional", ha remachado.

Tampoco han querido condenar los graves altercados Unidas-Podemos y Más Madrid, que este jueves se han negado a respaldar una declaración institucional al respecto. Tampoco han querido trasladar sus "sinceros deseos de recuperación" a los policías heridos.