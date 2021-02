Así es la primera vacuna de una sola dosis que podría llegar a España en marzo y acelerar la inmunización

La compañía Janssen ha solicitado este martes la autorización de su vacuna a la Agencia Europea del Medicamento, una autorización que podría llegar a principios de marzo. "En torno al 8, si todo va bien", apuntaba la semana pasada la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

De ser así, estaríamos ante un punto de inflexión en la lucha contra el coronavirus, ya que se trata de la primera vacuna de una sola dosis que solicita su aprobación en Europa y el stock reservado por nuestro país permitiría llegar a casi el 90% de la población.

El pasado 1 de diciembre, España compró a Janssen 20,8 millones de dosis. Sin embargo, se reservó la posibilidad de ampliar el contrato al doble, por lo que esto podría suponer el espaldarazo definitivo a la campaña de vacunación y al objetivo de lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño antes del verano.

Puntos fuertes de la vacuna de Janssen

La Ad26.COV2-S —tal y como la han bautizado sus creadores—, se está probando en 100.000 voluntarios de varios países, entre ellos España. Además, tal y como explica a Libertad Digital el investigador principal del ensayo en nuestro país, Alberto Borobia, "Janssen ha incluido a población mayor en fases tempranas" del estudio, con lo que —a diferencia de lo sucedido con AstraZeneca— la vacuna podrá ser administrada a personas de cualquier franja de edad.

Entre sus fortalezas, también destaca el hecho de que pueda aguantar hasta tres meses en un frigorífico convencional sin necesidad de ser congelada. Esto permitirá distribuirla en los centros de salud, facilitando así una campaña de vacunación que ya ha quedado claro que no va a ser sencilla.

Los resultados más recientes del ensayo de una única dosis muestran una eficacia del 66%, que se eleva al 85% a la hora de evitar los cuadros más graves de la enfermedad. Se trata de un porcentaje inferior al de Pfizer o Moderna. Sin embargo, en ello podría haber influido en hecho de que Janssen haya incluido en sus ensayos a varios miles de ciudadanos de Sudáfrica, cuya variante local del coronavirus parece ser resistente a las vacunas desarrolladas hasta el momento.

La eficacia de las vacunas

"No se pueden comparar porcentajes de eficacia de vacunas distintas, porque depende de tantos factores, que no son comparables", advierte Borobia. El doctor explica que ésta no sólo puede variar en función de los países en los que cada compañía ha decidido probar su antídoto, sino que "también puede depender del momento en el que hayan comenzado los ensayos, si se han hecho en algún pico de alguna ola o cuando había más o menos presión, etc".

Por otro lado, Borobia alega que el estudio de la compañía belga ha sido diseñado para medir la protección ante casos de moderados a graves de covid, mientras que los ensayos de otras vacunas incluyen los casos leves o asintomáticos. Precisamente por eso, insiste en que es imposible establecer alguna analogía.

"Nos empeñamos en tratar de decir qué vacuna es mejor o peor, y lo cierto es que las variables que se toman como referencia son tan distintas, que hasta que no se haga un estudio de efectividad comparada en condiciones reales de uso, no vamos a saberlo", asegura. Además, el investigador principal del ensayo de Janssen en España advierte de que también habrá que ver "cuál es más adecuada para cada tipo de población, porque eso tampoco se sabe todavía".

Lo importante es vacunar rápido

Sea como fuere, Borobia sí tiene claro qué es lo mejor si lo que pretendemos es ganar la batalla definitiva al coronavirus: vacunar a todo el mundo lo antes posible, incluso aunque la eficacia no sea tan elevada como nos gustaría. "Se habla del 80%, del 90%... Pero lo importante no es la eficacia de una vacuna, sino la eficacia de la vacunación", advierte el doctor.

Desde el pasado 27 de diciembre, apenas un 4% de los españoles han sido inmunizados. De ahí que el investigador sea tajante: "Tú puedes tener una vacuna que sea súper eficaz, pero si no consigues vacunar más que al 5% de la población, se mantendrá la pandemia y seguirá siendo un desastre. Sin embargo, si consigues vacunar al 90% de la población con una vacuna con una eficacia del 60%, acabarás con la pandemia. Por eso no hay que obsesionarse, lo importante es que podamos vacunarnos todos". Y ese es precisamente el objetivo al que puede contribuir la llegada del fármaco de Janssen, ya que "el hecho de autorizar una vacuna de una sola dosis aumentará el ritmo de vacunación".

Tampoco es baladí, al menos para los españoles, que buena parte de las vacunas de la filial de Johnson & Johnson se vayan a producir en nuestro país, concretamente en la farmacéutica catalana Reig Jofre. Sus laboratorios recibirán el antígeno y se encargarán de la formulación, el llenado y el envasado. Desde la compañía aseguran que tienen capacidad producir hasta 250 millones de dosis al año, por lo que los problemas de desabastecimiento podrían quedar atrás.

"Habrá otras pandemias"

Aun así, Borobia insiste en que es importante que se sigan desarrollando más vacunas. Por un lado, para hacer frente al reto que supone la irrupción de nuevas variantes del coronavirus: "Habrá que ir adaptando el desarrollo de las vacunas al propio desarrollo de la enfermedad, como ocurre anualmente con la gripe".

Por otro, porque "es importante tener muchas vacunas con pautas distintas", que te permitan analizar qué perfil de población se puede beneficiar más de una o de otra. "No sabemos si en población anciana o inmunodeprimida, que tiene un sistema inmune más deteriorado, puede ser mejor administrar dos dosis en lugar de una, de la misma forma que tampoco sabemos si una dosis nos confiere una inmunidad de 6 meses o 1 año, por ejemplo, y dos dosis, más".

Esto es precisamente lo que explica que la propia Janssen esté probando distintas pautas de vacunación. La solicitud que la compañía belga ha realizado a la Agencia Europea del Medicamento es para una sola dosis. Sin embargo, el estudio que Borobia lidera en España —y que se encuentra en estos momentos reclutando a pacientes para iniciar la fase 3— está probando la administración de dos dosis.

"Acabaremos con esta pandemia, pero habrá otras, y lo que hay que intentar es que no nos pille de sorpresa como nos ha pillado ésta —advierte Borobia—. Tenemos que estar preparados para desarrollar o adaptar rápidamente tratamientos y vacunas a otras pandemias o a otros coronavirus".