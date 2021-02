Podemos dice que hay infiltrados dentro de la Policía que buscan "desgastar" al Gobierno

Los disturbios que se han producido en las calles de Madrid, Barcelona o Granada durante los últimos días, tras el arresto del rapero Pablo Hasel, han vuelto a ser protagonistas este viernes en el Congreso de los Diputados. El orden del día de la Comisión de Interior indicaba que había que hablar de la gestión del temporal Filomena, pero la realidad es que en cuanto los partidos de la oposición han podido han optado por desviar el tema.

Esto ha provocado que el debate haya sido bastante bronco y con muchas llamadas al orden por parte de la presidenta de la comisión. En cuanto ha concluido la primera intervención de Fernando Grande Marlaska ha empezado el desbarajuste del orden del día. Eso sí, el ministro también había aprovechado la misma para dar su apoyo a los agentes de las Fuerzas de Seguridad que están estos días tratando de evitar los disturbios.

Los partidos de la oposición de centro-derecha han aprovechado la situación para echar en cara al ministro que no haya censurado el polémico tuit de Pablo Echenique, portavoz de Podemos en la Cámara Baja, en el que alentaba los disturbios, y para condenar los "ataques de turbas en las calles" y lo que también han calificado como "las hordas de sus socios de Gobierno".

Pero como no podía ser de otro modo, la intervención más polémica ha sido la del portavoz de Podemos en la comisión, Enrique Santiago –actual secretario general del Partido Comunista­– que no solo ha evitado condenar los disturbios que se están produciendo estos días, sino que también ha denunciado la supuesta presencia de "minorías desestabilizadoras incrustadas en las Fuerzas de Seguridad que tienen como finalidad desgastar a este Gobierno".

"Hay elementos desestabilizadores que actúan cobardemente parapetados en las instituciones públicas. Hay una constante injerencia política de cuerpos del Estado, de funcionarios, alentados por la derecha extrema de este país y la extrema derecha para que obvien su obligación de neutralidad, para que intervengan en política", ha insistido el portavoz podemita, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por la presidencia y por Vox.

"Es escandaloso el caso que hemos visto el otro día del presidente del TSJCyL manifestando políticamente hechos… manifestaciones propias de la dictadura. Y también portavoces de organizaciones que representan a las Fuerzas de Seguridad, que se esconden tras la actitud encomiable de los funcionarios que han trabajado para atajar Filomena, se esconden para realizar actividad política alentada por ustedes –en alusión a Vox–", ha continuado.

Santiago ha afirmado, sin mencionar en ningún momento los disturbios que estos días se están produciendo, que "lo que están exigiendo los manifestantes en toda España en estos días es que se garantice la libertad de expresión en este país" y que parece claro que "se aprecia, como decía el otro día un periodista, que hay un patrón de actuación para atajar las reivindicaciones de libertades básicas en este país".

"Lo que no puede ser es que ustedes alienten un comportamiento indebido de funcionarios cuando hay protestas de antifascistas, pero permitan que protestas de antisemitas queden impunes. O que cobren los vallecanos pero no cobren los cayetanos. Eso es la realidad y eso tiene una responsabilidad en el Congreso por el comportamiento político de la derecha de este país", ha proseguido, dando por concluida su intervención pidiendo a Marlaska que "se garantice la no injerencia de la ultraderecha en las Fuerzas de Seguridad".