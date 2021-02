La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en Es la Mañana de Federico al respecto de una unión entre PP y Cs que "todo lo que he estado diciendo estas semanas lo vengo repitiendo desde que soy presidenta. Esto se ve venir. Tenemos al frente de la Moncloa a unos movimientos que nos están llevando a un ambiente preguerracivilista. Frente a eso hay otros políticos que defendemos a una España unida y fuerte. Todos los que tenemos estos valores compartidos nos tenemos que entender".

Sobre posibles contactos entre PP y Cs, Ayuso ha asegurado que "todos aquellos que compartimos una serie de principios para España tenemos que entendernos. La división ha hecho que crezca Sánchez que es quien la alimenta". La fusión entre PP y Cs no la ve bien, además de porque dice no le corresponde a ella decidirlo, porque ya "estamos fusionados en Madrid". La presidenta regional insiste en que "tiene que haber fusiones de ideas y de personas. No creo que el PP tenga que renunciar a sus siglas, ni tampoco Cs. Creo en el proyecto que ha sacado a España dos veces de la crisis y que tiene que haber un proyecto en el que el líder de la oposición, Pablo Casado, lidere el cambio".

De la debacle de Cs y del PP en Cataluña ha reconocido que "es nefasto para España", pero que "es puntual y no va a marcar lo que va a pasar en estos años". Además, ha asegurado que "el presidente del Gobierno manipula el CIS y con todos los medios a su alcance, como TVE, mueve los hilos y va dándole abono a según qué movimientos. Comprará y hará lo que haga falta sin ningún tipo de conflictos".

"Pedro Sánchez disfruta como Nerón viendo la división entre las comunidades autónomas que él promueve", ha sentenciado.

Sobre un adelanto electoral en Madrid ha dicho que "las elecciones las carga el diablo y damos por hecho que las cosas van a funcionar y no se sabe. No es tan fácil. El Gobierno que yo quiero ya lo tengo. Es mi obligación que la estabilidad siga adelante. En momentos de tanta inestabilidad y zozobra necesitamos lo contrario".

"Se empieza por no perder lo que se tiene y tenemos a PP, Cs y Vox que es un contrapoder y no lo voy a poner en peligro antes de intentarlo", ha reconocido Ayuso.

Crisis sanitaria y económica

"A pesar de las dificultades, hemos entendido que los confinamientos totales no sirven y que en el termino medio está la virtud. Hemos hablado con la hostelería y los comercios, que han hecho un gran esfuerzo, para ir contra el virus y no colapsar", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"En cuanto cierras un negocio no vuelves a abrirlo. Hemos intentado que esto no colapse y no enfrentar salud y economía. Hemos intentado salvar el golpe, sobre todo en el centro de Madrid que está desolado".

Ayuso ha anunciado que van a seguir adoptando medidas para apoyar el emprendimiento en la región: "Queremos presentar varias leyes, como la de mercado abierto, para que quien quiera venir a Madrid pueda desarrollar sus negocios desde el primer día. Esa es la filosofía que vamos a llevar".