La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en Es la Mañana de Federico al respecto de una unión entre PP y Cs que "todo lo que he estado diciendo estas semanas lo vengo repitiendo desde que soy presidenta. Esto se ve venir. Tenemos al frente de la Moncloa a unos movimientos que nos están llevando a un ambiente preguerracivilista. Frente a eso hay otros políticos que defendemos a una España unida y fuerte. Todos los que tenemos estos valores compartidos nos tenemos que entender".

Sobre posibles contactos entre PP y Cs, Ayuso ha asegurado que "todos aquellos que compartimos una serie de principios para España tenemos que entendernos. La división ha hecho que crezca Sánchez que es quien la alimenta". La fusión entre PP y Cs no la ve bien, además de porque dice no le corresponde a ella decidirlo, porque ya "estamos fusionados en Madrid". La presidenta regional insiste en que "tiene que haber fusiones de ideas y de personas. No creo que el PP tenga que renunciar a sus siglas, ni tampoco Cs. Creo en el proyecto que ha sacado a España dos veces de la crisis y que tiene que haber un proyecto en el que el líder de la oposición, Pablo Casado, lidere el cambio".

Cuando la entrevista estaba terminando, Ayuso volvió al asunto de la fusión: "Entiendo que a lo mejor tenemos que olvidarnos de las siglas. No podemos dividirnos ni enfrentarnos. A un lado del eje están los que quieren vivir de los demás, sindicatos, organizaciones, causas cada vez más nefastas y gente que tiraniza y empobrece, que no ha dado un palo al agua en su vida. Al otro lado estamos los que queremos lo contrario, orgullosos de ser españoles que quieren vivir en paz y libertad. Que queremos ver que nuestro esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa".

Y sobre esto mismo día, "seremos del PP, de Ciudadanos o de Vox, pero hay personas que no sestán necesitando unidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El centro derecha nos organizamos fatal. Siendo mayoría nos dejamos como por los pies y no pienso tolerar esto", remataba.

En cualquier caso, insistía en que "no me cierro a pensar que podemos unirnos entre distintos partidos que tenemos cada vez más cuestiones comunes". Además, señalaba que en Madrid hay mucha gente que sean o no de izquierdas, "son españoles y rechazan lo que está pasadndo en Madrid (con los disturbios) y que rechazan que venga un chavista y dinamite España desde dentro".

La debacle en Cataluña

De la debacle de Cs y del PP en Cataluña ha reconocido que "es nefasto para España", pero que "es puntual y no va a marcar lo que va a pasar en estos años". Además, ha asegurado que "el presidente del Gobierno manipula el CIS y con todos los medios a su alcance, como TVE, mueve los hilos y va dándole abono a según qué movimientos. Comprará y hará lo que haga falta sin ningún tipo de conflictos".

"Pedro Sánchez disfruta como Nerón viendo la división entre las comunidades autónomas que él promueve", ha sentenciado.

Precisamente, sobre este asunto ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de instrumentalizar el Gobierno con Salvador Illa a quien "desde septimebre sabía que iba a presentar en Cataluña" y empezó a hacer campaña desde el Ministerio de Sanidad, "atacando a Madrid, porque sabía que eso le daba puntos en Cataluña".

Respecto a los resultados electorales, no ha querido entrar en conflicto con Casado, y ha repetido el mantra de Génova sobre el papel de nuevo del caso Bárcenas como catalizador de la catástrofe elctoral del pasado fin de semana: "Los trakings eran claros. Pasaron de darnos 10 escaños a 5 de un día para otro", tras el estallido del caso Bárcenas, decía.

¿Adelanto electoral en Madrid?

Sobre un adelanto electoral en Madrid ha dicho que "las elecciones las carga el diablo y damos por hecho que las cosas van a funcionar y no se sabe. No es tan fácil. El Gobierno que yo quiero ya lo tengo. Es mi obligación que la estabilidad siga adelante. En momentos de tanta inestabilidad y zozobra necesitamos lo contrario".

"Se empieza por no perder lo que se tiene y tenemos a PP, Cs y Vox que es un contrapoder y no lo voy a poner en peligro antes de intentarlo", ha reconocido Ayuso.

Crisis sanitaria y económica

"A pesar de las dificultades, hemos entendido que los confinamientos totales no sirven y que en el termino medio está la virtud. Hemos hablado con la hostelería y los comercios, que han hecho un gran esfuerzo, para ir contra el virus y no colapsar", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"En cuanto cierras un negocio no vuelves a abrirlo. Hemos intentado que esto no colapse y no enfrentar salud y economía. Hemos intentado salvar el golpe, sobre todo en el centro de Madrid que está desolado".

Ayuso ha anunciado que van a seguir adoptando medidas para apoyar el emprendimiento en la región: "Queremos presentar varias leyes, como la de mercado abierto, para que quien quiera venir a Madrid pueda desarrollar sus negocios desde el primer día. Esa es la filosofía que vamos a llevar".

Defensa de Casado

Pese a que los "espías paraguayos" mencionados por Luis Herrero durante el turno de preguntas en Es la Mañana, hablan de la simpatía con la que Ayuso estaría viendo la opción de unirse, y otros espías hablan del miedo de Casado a que la cada vez más alargada sombra de Ayuso le nuble el futuro político, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido al presidente de su partido.

Lo ha hecho a su manera. No sólo excusándole del resultado electoral con el argumento del extesorero, sino que también le ha atribuido los aciertos autonómicos que representan gobiernos como el suyo en Madrid, el de Juanma Moreno en Andalucía o el de Feijóo en Galicia. "Renovar un partido como el PP es dificilísimo. Almeida, y yo, Juanma Moreno, tenemos la suerte de gobiernar y somos más esuchados, pero muchos asuntos que ha liderado el PP han quedado soterradas (poer el silencio de los medios)". En cualquier caso, "gobiernos como el de Madrid, que tiene a sus consejeros entre los 50 mejores políticos de toda España", es "un éxito también de Casado", que es quien nos ha puesto ahí, decía.

En cualquier caso, ha dicho no estar tranquila porque "hace falta muchísimo por delante. Hay que pensar todas las opciones. No se puede dormir, descansar… hasta que no tengamos la clave para que el rumbo en España se enderece y se carguen a Pablo Iglesias desde dentro".

¿Por qué? Porque "si no sabemos hacer las cosas el sanchismo y los comunistas van a estar en las instituciones no sé el tiempo. Hemos degenerado en dos años lo que jamás hubiéramos pensado que sucedería en 10 o 15 años".

Finalmente, sobre si Casado está o no celoso de ella, Ayuso contesta: "He oído esos comentarios, pero Casado no tiene esos complejos. Cuando he tenido dificultades, y he tenido que tomar algunas decisiones políticas Casado siempre ha estado ahí y me ha brindado su consejo".