Después de dos días de cierta calma en Madrid sin apenas incidentes, este sábado podría volver la tensión y la violencia a las calles de la capital donde el colectivo denominado "Movimiento Antirrepresivo" ha convocado una nueva concentración para pedir la libertad del rapero Pablo Hasél. Será esta tarde a las 19.00 horas en Callao. Ante esta manifestación, no comunicada por los cauces oficiales a la Delegación del Gobierno en Madrid, tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal tiene preparados sendos dispositivos.

En el caso de la Policía Municipal, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha afirmado esta mañana que tienen a 200 agentes preparados para "parar los pies" a los violentos. "Nos quieren reventar la ciudad", ha aseverado Villacís considerando después que se está entrando en una deriva "muy peligrosa" si no se revierte. Villacís, que no ha querido dar más detalles sobre el dispositivo para no dar más información a los violentos, ha dejado claro que los agentes de la policía "van a proteger a los ciudadanos, a los comerciantes y a libertad".

Fuentes municipales informan además de que la Policía Municipal ha reforzado su dispositivo tanto de las UCES como las dos UID de Centro y estarán en la zona. Dará apoyo y refuerzo a Policía Nacional. Además, Samur está en preventivo y se desplazará a Centro e instalará allí unidades móviles.

Por su parte, el Área de Medio Ambiente ha dispuesto que se retiren todos los contenedores del polígono formado por Cruz – Sevilla – Virgen de los Peligros – Caballero de Gracia – Gran Vía – Mesonero Romanos – Maestro Victoria – Travesía del Arenal – San Cristóbal – Santa Cruz – Bolsa – Jacinto Benavente. Adicionalmente, se ha retirado de la zona materiales de construcción de postas y rompelanzas

En Cataluña es la CUP, una de las formaciones en cuyas manos está la gobernabilidad de Cataluña, la que ha llamado esta tarde a salir a las calles de cuatro grandes ciudades catalanas para protestar contra el encarcelamiento de Hasél. Son Barcelona, Gerona, Lérida y Reus. En todas ellas las concentraciones serán a las 19.00 horas. También se mantiene otra concentración en Palma de Mallorca, convocada por Arran, los cachorros de la CUP, a pesar de que la Delegación del Gobierno en las islas no la ha autorizado.

Totes al carrer! AVUI DISSABTE ✊🏽Davant la brutalitat policial

⚠️Contra la repressió 🗣Lleida - Ricard Vinyes 19h

🗣Barcelona - Pl Universitat 19h

🗣Girona -19h

🗣Palma - Rambles 19h CENSURADA

🗣Reus - Pl Mercadal 19h#LlibertatDexpressió — CUP Països Catalans (@cupnacional) February 20, 2021

El lema de todas estas manifestaciones es el mismo: "Ante la brutalidad policial. Contra la represión". Si esta tarde se repite la violencia, sería el quinto día consecutivo de disturbios en Cataluña. En la noche del viernes, ocho agentes de los Mossos d’Esquadra resultaron heridos por el lanzamiento de objetos por parte de los manifestantes. También fueron atendidos seis participantes en las concentraciones.