Hasél quiere una celda individual y se niega a colaborar en las tareas de limpieza de la cárcel

En la cárcel de Ponent ya se han enterado de qué pie calza Pau Rivadulla, alias Pablo Hasél. Su estancia en la prisión es un reto para los funcionarios, ya que el joven no acaba de encontrarse cómodo. Según ha relatado su novia y abogada, Alejandra Matamoros, en TV3 y Catalunya Ràdio, Hasél se niega a compartir celda. Le parecen muy pequeñas y él se considera un preso político, por lo que él y su letrada consideran que a diferencia de los presos comunes tiene derecho a una celda individual.

Tal pretensión no está avalada por ningún reglamento de carácter penitenciario, pero Hasél está acostumbrado a unas comodidades que no quiere perder en la cárcel y menos ahora que es toda una celebridad. También se niega a colaborar en las tareas de limpieza en las que participan el resto de los reclusos. Dice que forma parte del colectivo de presos "antifascistas" y que entre sus normas consta no colaborar con el Estado represor. Tampoco accede a colaborar en otras tareas propias de los presos como servir la comida a sus compañeros.

La novia explica también que los presos de Ponent pasan 23 horas al día en el interior de las celdas y sólo una en el patio debido a las normas para combatir la pandemia. Y eso es otra razón para que Hasél exija una celda propia.

En cuanto al humor del preso, Matamoros dice que está muy contento y animado viendo la respuesta que su encarcelamiento está teniendo en las calles. También apunta que está "fuerte" y "muy orgulloso". La letrada aprovechó el interés de TV3, que la entrevistó el sábado por la noche, para cargar contra el testigo al que amenazó su pareja y al que calificó de "confidente". Según la versión de Matamoros, ese testigo mintió para que no se condenara a un agente de la Guardia Urbana por pegar a un chico de 16 años amigo de Hasél. TV3 no recabó la versión de la Guardia Urbana.

Hasél está en la cárcel porque la suspensión de su condena por enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas e injurias a la Corona dependía de que no cometiera más delitos, por lo que las amenazas a dicho testigo y la agresión a un periodista tras el asalto al rectorado de la Universidad de Lérida en 2016 han propiciado su ingreso en prisión.