Las negociaciones del Gobierno con el PP para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales están sirviendo de termómetro de las relaciones en el seno del gobierno de coalición cuya frialdad se mide por la ausencia de contactos y conversaciones. Una guerra fría en la que los socios del Ejecutivo progresista de momento sólo hablan a través de los medios de comunicación mientras los contactos se suceden con la derecha del PP.

La espita saltó a primera hora de la mañana con la afirmación del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en relación a que Podemos se quedaría fuera de la renovación del CGPJ. Una afirmación que desmienten fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital que aseguran que "Podemos tendrá representantes" pero no negociación, es decir, que los nombres, que no se han negociado entre los socios sino entre la órbita socialista del Gobierno y el PP, se "comunicarán" a Podemos antes de ser anunciados, recogiendo sus reclamaciones pasadas pero con la convicción de que los morados no pueden permitirse exigir nada en el actual clima de tensión interna que han provocado en el seno de Moncloa.

Así las cosas, el Gobierno habla de un pacto "inminente" que podría ser comunicado este mismo lunes por la noche o este martes "sin escenificación con el PP" y previa comunicación con Podemos una vez que se cierren los flecos pendientes en una reunión que tendrá lugar esta tarde entre el secretario general de presidencia, Félix Bolaños, y Teodoro García Egea. Sin embargo, más allá del fondo y contenido del acuerdo priman las formas de una negociación que ha levantado ampollas del socio minoritario desvelando su nerviosismo.

En una entrevista a TVE, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, fue preguntado por la afirmación de Egea de que el pacto deja fuera a Podemos: "Bueno, lo ha desmentido Moncloa, lo ha desmentido Moncloa", repitió, "yo no se por qué ha mentido esta mañana el señor Egea pero ha mentido y así lo ha explicado Moncloa". Un comunicado inexistente dado que el Palacio de la Moncloa no ha emitido ningún comunicado formal ni informal al respecto.

El único portavoz autorizado del Gobierno ha sido el también secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien fue preguntado por Libertad Digital si había conversaciones en paralelo con Podemos para cerrar los nombres antes que la reunión con el PP: "No me consta", zanjó lapidario Ábalos. Una ausencia de contactos que confirman las citadas fuentes a LD al igual que "no está prevista aún" la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. No descartan incluso que la comunicación del pacto de renovación de los órganos constitucionales se produzca entre los jefes de gabinetes de PSOE y Podemos.

El hombre fuerte de Pedro Sánchez en el partido dejó claro a sus socios de Podemos que "quien negocia es el gobierno", no los partidos, como "ha ocurrido siempre" y "en el área que le corresponde" que es el departamento de Justicia, Juan Carlos Campo, de quien dijo "el ministro nos representa a todo el Gobierno" y "la negociación incumbe al conjunto de la coalición".