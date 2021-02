Llanto de Marhuenda por el "socialdemócrata Sánchez", "prisionero" y "rehén" de Iglesias

El Mundo

"Pablo Casado advierte a Pablo Iglesias de que la ley de partidos impide "legitimar la violencia"". Temblando está el moñas, como si la ley fuera con él.

"Podemos critica a la prensa por 'poner el foco en los disturbios para que se deje de debatir del problema raíz, y nada cambie'". Cómo es la prensa, oye, mira que destacar las pedradas, los incendios y los asaltos a las tiendas en lugar de corear "follo con una loca que jura que me ama"; "Tiene buena tetas y buen culo, pero quiero desaparecer", "no me da pena tu tiro en la nuca" que tanto emociona a los podemitas.

Iñaki Ellakuría se empeña en llevarle la contraria al jefe de la banda y habla de la violencia. "Las hordas de encapuchados que estos días están vandalizando el centro de Barcelona y otras ciudades catalanas, bajo el pretexto del ingreso en prisión de un rapero violento y ante la ausencia de fuerzas policiales suficientes por decisión política, son la extensión callejera de otro tipo de encapuchados mucho más peligrosos, por poderosos, y que llevan años desde sus despachos institucionales o tribunas mediáticas aplaudiendo toda algarada de carácter anti sistema o separatista, tolerándola, financiándola e incluso dirigiéndola a su antojo". El vivo retrato de Pablo Iglesias, Iñaki.

El editorial defiende a los cuerpos de seguridad, ante la campaña del Gobierno contra ellos.

"Es inadmisible que en un Estado de derecho se permita al vicepresidente del Ejecutivo poner en cuestión la aplicación del ordenamiento jurídico por parte de los tribunales en el caso Hasél y que el portavoz de uno de los dos partidos que forman la coalición progresista aliente la violencia callejera desatada en las principales ciudades de España". "Es necesario detener esta alocada espiral que trata de imponer el populismo de desprestigio de las instituciones, cuyos mayores responsables son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". Y digo yo, ¿por qué los vándalos no marchan hacia Ferraz, Galapagar, la casa de Alberto Garzón, Echenique y toda la tribu? Que son los que mandan, los comerciantes no pintan nada, y la policía cumple las órdenes que estos les dan. Si estuviera gobernando el PP no tendrían que abandonar Génova, ya la habrían quemado.

Federico Jiménez Losantos deja claro que "el Gobierno, a través de su vicepresidente y con el respaldo de su portavoz, encabeza, junto a la Generalidad y la Alcaldía de Barcelona, la campaña de apoyo al archidelincuente Rivadulla, alias Hasél". A su lado un coro de columnistas, también en El Mundo, que "lo defienden o disculpan en nombre de la libertad de expresión, de ficción o de precaución".

Así que les da una clase de "primero de Comunismo, asignatura que deberían cursar los periodistas para enterarse de algo, las derechas para saber qué combaten y los sociatas para saber con quién se levantan. La táctica comunista se ha basado siempre en la violencia, porque, como dice Iglesias, sólo en circunstancias de excepcionalidad pueden llegar al poder". El caso es que ya están en el poder.

"El gran argumento del PSOE para meter en el Gobierno a Podemos era que así no quemarían las calles. Es al revés: las crisis de Gobierno se sustancian asaltando comisarías. La excusa da igual. Antes de Rivadulla, fueron el dinamitero Alfon y el asesino Lanza. El comunismo es así". Así que les iban a domesticar. Ya lo vemos, ya.

El País

"La gestión de la violencia agrava la inestabilidad en Cataluña". Mientras se queden en Cataluña. Cuenta El País que los empresarios han empezado a pedir las sales cuando han visto que los vándalos están asaltando sus negocios. Que una cosa es que lancen piedras a la policía y otra muy distinta que les rompan los cristales del Palau o saqueen su tienda de Hugo Boss, por ahí no pasan.

"El Govern ha modificado su discurso y ahora las califica de 'puro vandalismo', según el titular de Interior, Miquel Sàmper (Junts). La patronal catalana ve a los políticos abdicando de sus deberes", cuando les han tocado sus cosillas.

"Al principio era evidente que era un acto de protesta por la libertad de expresión, pero se ha producido una evolución a actos de puro vandalismo", ha dicho el consejero sin ponerse colorado.

"El ataque a la fachada del Palau de la Música el pasado sábado generó gran indignación. La entidad cultural había firmado un manifiesto junto a otras instituciones como el Liceu precisamente a favor de la libertad de expresión a raíz de la detención de Pablo Hasél". Y claro, se creyeron que eso les servía de parapeto frente a los gamberros. Pero qué va, mira tu por dónde que a estos les pones un adoquín en la mano y no respetan ni a Serrat. ¡A mí la guardia!

Es increíble, pero hasta Xavier Vidal Folch está indignado. "Hasta el quinto día de altercados el consejero de Interior, Miquel Sàmper, no se atrevió a definirlos como "vandalismo", dando por bueno su inicio y su bondad pro libertad de expresión... incluido el apedreamiento de El Periódico de Catalunya". Apuesto a que esta condena no se hubiera producido si la apedreada fuera la sede de Crónica Global.

Almudena Grandes deja claro que ella pidió la libertad del rapero delincuente, no vaya a ser que se cabreen con ella. "Hasél carece absolutamente de entidad intelectual, política, artística o moral para convertirse en símbolo de nada, y menos de algo tan serio, tan grande como una revolución". ¿Tan serio y tan grande como la revolución? Almudena, por Dios, que ya tenemos una edad. Que tú eres una burguesita acomodada y cobrando una pasta de Prisa desde el diluvio universal.

"No quiero ofender a nadie, pero sospecho que muchos de quienes se dedican a destrozar escaparates para enaltecer su figura, se habrían cansado ya si hubieran tenido la posibilidad de quedar para hacer botellón o salir a ligar por las discotecas. Las noches de llamas y adoquines son también hijas de la pandemia". Bueno, eso será en Madrid y otras ciudades, en Cataluña la violencia es una forma de vida.

ABC

"Moncloa acepta la condición de Casado de dejar fuera a Podemos del Poder Judicial". Ja, ya se la jugará. El periódico de Vocento está encantado y lo celebra en el editorial. "Bienvenido sea cualquier pacto entre los grandes partidos que beneficie a la salud democrática de las instituciones, pero siempre que no responda, como acostumbra Sánchez, a su particular cálculo de ganancias particulares, contra Unidas Podemos o el mismo PP". Julián Quirós se tienta la ropa. "Con un tahúr como Sánchez, Casado arriesga mucho en la jugada". Lo mismo que si metes en tu cama a una serpiente de cascabel. En fin, allá él.

Luis Ventoso comenta la violencia de los haselianos. Dice que violencia antisistema hay en todos los países, pero en España tenemos una peculiaridad. "Somos la única democracia del mundo con un partido de Gobierno que apoya a los vándalos frente a la Policía y con ministros que defienden a un energúmeno violento condenado con todas las garantías". Un apunte, no es un partido de Gobierno, es el Gobierno mismo, concretamente el vicepresidente del Gobierno.

Juan Pablo Colmenarejo va más allá en su defensa de Pedro Sánchez. "El ataque al 78 se recrudece en estas horas con la agitación callejera jaleada desde una parte del Gobierno de España. Hay ministros socialistas que dedican el tiempo a sofocar los incendios políticos tras los contenedores quemados y los adoquines voladores". ¿Pero el Gobierno no era uno y hablaba con una sola voz? Pues hemos oído a todo un vicepresidente, a su mujer ministra y a otro ministro por obra y gracia de vender a su partido por un plato de lentejas jalear la violencia.

La Razón

Francisco Marhuenda se apunta a esta operación de blanqueo de Pedro Sánchez. "Pedro Sánchez es prisionero de una alianza donde sufre la permanente deslealtad de su socio". ¿Prisionero? Los prisioneros somos los españoles, no te joroba.

"Sánchez no ha dejado de ser socialdemócrata, pero es rehén de una aritmética parlamentaria endiablada donde no tiene los socios que realmente le gustaría". Vamos a ver, Marhu, que te falla la memoria. ¿Qué socios eligió Sánchez para aprobar los presupuestos? ¿A Ciudadanos o a Bildu? "Sánchez sólo tenía la salida de convertir a Iglesias en su socio preferente". No, si ahora vamos a tener que echarnos a llorar por el mártir Sánchez.

"Sánchez tiene todo a su favor a pesar de la grave crisis económica que sufrimos". "Iglesias no se puede permitir el lujo de romper, porque inmediatamente Sánchez convocaría elecciones y, simplemente, lo arrasaría". ¿Pues entonces a qué espera el Gran Iván para llevarse al moñas por delante? Se ve que estamos ante una operación salvar al soldado Sánchez por parte de la derecha mediática. Oye, si da resultado lo mismo recuperamos el sueño, que nos estamos enganchando a los somníferos.