Vox ha denunciado este lunes lo que considera un "nuevo pacto de ignominia que se va a producir entre PP y PSOE violentando neutralidad y autogobierno de los jueces" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha avisado de que "nadie se cree" que Podemos vaya a quedar fuera del acuerdo. "El acuerdo se produce entre el PP y el Gobierno; esto es, entre el PP, el PSOE y Podemos. Tontos no somos", ha avisado en referencia a las palabras del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asegurando que los socialistas habrían aceptado apartar a la formación morada de la negociación.

Desde la formación de Santiago Abascal explican que "la casta política ha gobernado España 40 años y sigue buscando soluciones para seguir protegida ella mientras deja desprotegidos a los españoles. La mejor demostración son los recientes acuerdos para pactar nombramientos CGPJ y Consejo de Administración de RTVE".

Recurso ante el TC

Recuerdan que Vox ya interpuso un recurso de amparo "ante el hecho de que se iniciara un proceso renovación CGPJ en la anterior legislatura y no se haya escuchado la voz de los 52 de VOX en el nuevo parlamento". "Esperamos que el TC, a pesar de estar en manos de PP y PSOE, decida resolver este recurso de amparo antes del pacto de la ignominia. El riesgo no es menor: si van pasando los meses y los años y el TC no hace su trabajo muchos españoles quizás empiecen a sentirse alejados del TC y las instituciones", han asegurado.

"Vox no se va a sentar a chalanear y pactar los miembros del CGPJ. Somos el único partido que quiere que los jueces se gobiernen por sí mismos, cumpliendo el art. 122 de la CE y la LOPJ", añaden desde Vox.

"El órgano de gobierno de los jueces debe ser elegido únicamente por jueces, sin conchabeos" de los partidos políticos, ha incidido Buxadé ha lamentado que los partidos que llevan en el poder durante los últimos 40 años sigan llegando a acuerdos para "protegerse a ellos mismos" .