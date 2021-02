Casado baja el tono contra Sánchez y le pide "ensanchar la moderación para que los dos podamos ganar"

Pablo Casado quiere volver a la "alternancia de centro derecha y del centro izquierda". Este miércoles, el líder del Partido Popular ha protagonizado un discurso en el Congreso en el que ha bajado notablemente el tono contra Pedro Sánchez haciéndole un llamamiento para "ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande para que los dos podamos ganar dentro de él".

Sin mencionarlo, el líder del PP ha vuelto a reivindicar su discurso en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez asegurando que, ese día, "yo ya hice mi parte consciente del coste a corto plazo". Pero ahora, "es necesario un nuevo comienzo para España. Una agenda para una nueva mayoría con metas ambiciosas".

"Contra el radicalismo y el populismo"

Sin mencionar ni a Vox ni ha Podemos, Casado ha continuado: "Nos debemos poner manos a la obra para cicatrizar las heridas de la pandemia. Hay que dar oportunidades a los que se han convertido en nuevos pobres y paliar la creciente desigualdad. Esa será la mejor vacuna contra el radicalismo y el populismo que degrada nuestro país y que su Gobierno alimenta".

Y mirando a Sánchez, el líder del PP ha pedido "metas compartidas, proyectos sugestivos de vida en común" para el "triunfo del reformismo y la moderación". "La sociedad abierta, moderada y reformista en la que yo creo, y que mi partido representa, no es un regalo de la historia sino una conquista de la mejor política, y no se consigue ni se conserva sin reafirmarse en ella frente a cada revés. Yo me reafirmo especialmente hoy porque no quiero otro camino ni otro destino para España. No busco ningún voto que no busque convivir. Yo sí di un paso adelante y no daré ninguno atrás", ha continuado el líder del PP.

Renovación del CGPJ

Con el anuncio del pacto entre PP y PSOE para la renovación del CGPJ a la vuelta de la esquina, Casado ha dejado claro que el tono contra la parte socialista del Gobierno, que no la de Podemos, ha cambiado y que busca acuerdos "institucionales".

En este sentido, el líder del PP ha reivindicado el significado de "la Transición y de los Pactos de la Moncloa": "La alternancia de centro derecha y del centro izquierda fue el polo de atracción de la inmensa mayoría del país y consiguió llevar a los extremos a la irrelevancia tanto por la izquierda como por la derecha. Los radicales disparaban su odio en atentados o en este mismo Hemiciclo pero los demócrata redactaban su concordia en al Carta Magna".