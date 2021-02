El Gobierno pretende ceder a ERC un puesto en el CGPJ en el acuerdo con el PP

El Gobierno pretende ceder un puesto a ERC en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que negocia con el PP y cuyo acuerdo es "inminente". Fuentes de la órbita socialista del Ejecutivo confirman a Libertad Digital que "la intención" es incorporar a un juez "catalán progresista con simpatías" con los republicanos para mantener la alianza de Gobierno con ERC en lo que resta de legislatura.

Estas fuentes confirman que el PSOE negocia sobre la base de que el PP elija sólo 9 vocales —de los 20 del órgano de gobierno de los jueces sin contar con la presidencia—, restándole uno de los 10 previstos, que recaería en el PNV. De los otros diez, el PSOE cedería tres puestos: 2 para Podemos y 1 para ERC.

Podemos intenta "colgarse la medalla"

Un escenario que cuadra con las intenciones de los morados que, si bien admiten que el Gobierno negocia también en su nombre, barajan ser ellos quienes cedan ese puesto a "uno de los socios de la investidura" que identifican con la formación de Gabriel Rufián. Aunque los socialistas achacan estas palabras en un intento de Podemos de "colgarse la medalla" para contentar a ERC. También Podemos da por hecho que el PP se quedará sólo con 9 vocales.

ERC acepta "tener oídos"

Fuentes de la formación republicana confirman además esta maniobra: "Queremos jugar a todo" pero "no hemos propuesto ningún nombre". Restan importancia en ERC su trayectoria de denuncia de la "politizada justicia española" porque "nuestra estrategia es ocupar espacios. Entrar para tener oídos", ya que "la crítica no es incompatible con la representación" como hacen en el Congreso de los Diputados y en Bruselas.

En esa clave ha de entenderse la comedida intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso. Sin palabras altisonantes, Rufián quiso hoy dar la nota para "hacer autocrítica" y pedir disculpas al representante de En Comú Podem, Jaume Asens, en una sesión reciente: "Señor Asens, no me gusto nada lo que le dije a mi grupo el otro día. Me parece que fue sobrero e injusto pero yo me dejé llevar e hice aspavientos de más durante su intervención. Representamos a demasiada gente que comparte demasiadas cosas para andar a la brega usted y yo. Quiero que sepa que le respeto como político y como persona. A ver si entre todos hacemos de la política algo menos testosterónico".

El PP rechaza a ERC y Podemos

Desde el PP aseguran que el reparto es de 10 para el PP y 10 para el PSOE y son tajantes al respecto: "No va a haber ni puestos para Podemos ni puestos para ERC. Aunque miembros mas veteranos de la formación popular saben perfectamente que el PSOE, cuando se cierre el pacto les colará a miembros de Podemos en su cuota". Los populares aseguran que "los magistrados elegidos por el PP pertenecerán a asociaciones conservadoras de jueces" como la Francisco de Vitoria pero asumen que dentro de la cuota del PSOE puede haber jueces que representen a otros partidos.

Sobre la posibilidad de perder un representante en favor del PNV, fuentes de la dirección garantizan que no hay un pacto pero que "si hay un juez con apellido vasco que le guste al PNV, ellos verán".

"Pacto inminente"

Ambas partes, Gobierno y PP, insisten en decir que el "acuerdo es inminente", está "a punto de caramelo", según populares y socialistas. Confían en que podría llegar en la noche de este miércoles, después de cerrar el acuerdo sobre los 6 representantes del Consejo de RTVE que se vota este jueves en el Congreso y para el que la dirección de grupo socialista debe marcar una disciplina de voto esta noche.