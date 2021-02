Rosa Díez: "Caminamos hacia un estado totalitario" y hay que "señalar al culpable"

Rosa Díez ha hablado en La noche de Dieter de su último libro, La demolición, sobre el proyecto de Pedro Sánchez para España, con los "hitos más importantes de traición a la democracia" que está acometiendo el ejecutivo, algo que es "consecuencia de una estrategia para demoler la convivencia democrática". "Sánchez está terminando la estrategia que puso en marcha Zapatero", ha considerado.

Tras repasar la primera legislatura de Zapatero, que usó el PSOE "como banco de pruebas para sectarias a la sociedad española", Díez ha dicho que "por habernos descuidado hemos llegado hasta aquí y corremos el riesgo de seguir descuidándonos y no darnos cuenta de que Sánchez tiene un objetivo, terminar esa tarea de liquidar el sistema del 78 y caminar hacia un estado totalitario" en el que le sobran todos los elementos de control, desde el Congreso hasta el CGPJ.

Díez también ha lamentado elementos como la perversión del lenguaje y la consiguiente perversión de la democracia y el papel de los medios. Y ha apelado a no resignarse: "Este es un libro contra la resignación. Hay que rebelarse. La primera rebelión es conocer y actuar y señalar" a estos "borrachos de poder y socialistas desalmados" que quieren "tirar por la borda lo que construyeron nuestros padres".

Sobre una hipotética vuelta a la política, Díez ha dicho que no está "en el mercado" aunque sí considera que está en la primera línea: "No es incompatible ser abuela y ser ciudadana de pleno derecho, dispuesta a actuar hasta el último momento". En cuanto a la posibilidad de una fusión Cs-PP, Díez ha dicho que el problema no es de siglas, sino de que "hagan el trabajo que tienen que hacer". "Tenemos el peor gobierno en el peor momento, y una oposición que no está a la altura de su deber y de su obligación", ha afirmado.