Casado, de psicólogo: el Gobierno amenaza a la democracia y cree que es él el que se tiene que centrar

El Mundo

"El anuncio de Pedro Sánchez: una improvisación de 11.000 millones de ayudas sin que Calviño tenga aún ni el diseño del plan". Dice el editorial que "a los autónomos les acaba de subir la cuota un Gobierno que se niega a recortar gasto político. Huele a otra bomba de humo que solo contribuye a aumentar la confusión". Ya que se molestó en ir al Congreso algo tenía que decir.

David Jiménez Torres se pregunta "¿qué ha ocurrido para que hayamos dejado de hablar de la pandemia?", "parece haberse evaporado el examen colectivo de cómo se está gestionando la crisis sanitaria". Él mismo se responde. "La sociedad está cansada tras un año de tensión pandémica". Y además, "una vez se ha constatado que, a corto plazo, nadie va a perder el poder por la crisis sanitaria, el escrutinio ha sufrido un cortocircuito". Pero si hasta Simón sigue ahí. Es darse de cabezazos contra la pared, David, ni lo intentes.

Rafa Latorre viene con buenas noticias. "Todo está preparado para la ruptura de la coalición". Así tiene el moñas esa cara de amargado. "Iglesias es un estratega sobrevalorado y una muleta infravalorada. Ha servido lealmente a los intereses de Sánchez, principal y paradójicamente por su deslealtad. Lo único que le hace necesario es su capacidad de mediación con el independentismo y el tiempo de las negociaciones agónicas ha terminado. Hace exactamente 11 días que Iglesias es material desechable. Ante la imposibilidad de una moción constructiva que lo destruya, Sánchez puede gobernar en minoría cuanto desee. Sánchez está arrasando". Lo de este hombre es alucinante. Un embustero de tomo y lomo, un tahúr y un trilero y ahí lo tienes, oye, cada día más fuerte. Me quito el sombrero.

El País

"Sánchez y Casado se dan tregua para pactar las instituciones". Y desmiente a Rafa Latorre. "Este acercamiento entre populares y socialistas tensa la coalición, pero Iglesias ya dejó claro en la tribuna que él cree que las grandes decisiones de país se tomarán dentro del bloque de la investidura y después de este acuerdo puntual el PP se quedará fuera de ellas. El PSOE, por el contrario, está cómodo en el máximo consenso y unidad posible con la oposición". ¿Cómodo? Es el puto amo.

Xosé Hermida reafirma: "La bronca política se toma un respiro". Que Casado está amaestrado y estuvo ayer muy "moderado", como manda la izquierda. Que hasta se mostró dispuesto a "mancharse" en acuerdos con el Gobierno. Que después del buen rollito del 23-F, cuando hasta le dejaron comer con los que mandan, "abogó por un nuevo comienzo", begin the beguine. Le pidió a Sánchez, más por costumbre que por otra cosa, que "se desprenda de esos socios actuales que, según el PP, incitan a la violencia". Xosé, no es según el PP, es según los hechos y sus propias declaraciones. A ese alto el fuego, Sánchez respondió a torta limpia. "Rompa sus acuerdos con la extrema derecha". Y tuvo el cuajo de decir que "el peligro real para nuestra democracia es la extrema derecha". Esa "extrema derecha" que estuvo en el acto del 23-F, que aplaudió al Rey y que no ha cometido nunca ningún acto violento, al contrario que sus socios neogolpistas. Es que tiene un morro el tío.

Y otra de Bárcenas. "Bárcenas declara al juez que le dio 60.000 euros en efectivo a Aguirre". "Bárcenas ha admitido que no tenía documentación sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid", pero oiga, señor juez, tiene mi palabra, que los ladrones somos gente honrada.

Tampoco El País se cree una palabra de las ayudas anunciadas ayer por Sánchez.. "Sánchez anuncia 11.000 millones para hostelería y turismo sin detallar ni el calendario ni el formato de las ayudas", "un anuncio sin plan". Vamos, que los hosteleros se olviden, no verán un duro, es puro humo, como siempre.

Mientras, el acoso a Madrid continúa. "Quejas, listados con fallecidos y caos en las horas previas a la vacunación de los mayores de 80 años". Hay que tener más cara que espalda para hablar de caos con las vacunas en Madrid cuando Sanidad ha perdido miles de dosis de Moderna.

Fernando Peinado intenta responsabilizar a Ayuso de las muertes de ancianos en las residencias: otra vez, sí, son inasequibles al desaliento. Ahora por una comparecencia de un tal Carlos Mur, responsable de medicalizar las residencias de Madrid.

"El hospital de Ifema se llevó a los sanitarios que iban a medicalizar las residencias". "Las vidas de los mayores de residencias dependían de Mur pero su poder era mínimo". No, majo, no, las vidas de los mayores de residencias dependían de Pablo Iglesias, pero el mamarracho gandul no ha nacido para trabajar ni para gestionar, él está en el Gobierno para enredar, fomentar la violencia, dar golpes de Estado, y cosas así.

ABC

"Acuerdo entre PSOE y PP para al menos ocho jueces del CGPJ". Hala qué chupi, cuatro jueces para mí, cuatro para ti. Al rico juez, que se acaban.

Juan Carlos Girauta califica de "melonada" el giro al centro del PP. "Tienen que haber sido un hábil grupo de melones del tiempo los capaces de vender por enésima vez la misma burra al PP", flipa. La verdad, Girauta, vender a Casado una burra es como robarle un caramelo a un niño.

"El PP es ese partido que, viendo desde la oposición cómo el Gobierno amenaza con demoler el sistema del 78, concluye que es él quien se debe centrar. ¿Están vendiendo al Rey? Me tengo que centrar. ¿Indultos a los golpistas? ¡Seré extremista! ¿Se espolea la violencia callejera desde el Gobierno? Deberé moderarme, hacer otro esfuerzo para que Sánchez y los medios del régimen se fíen más de mí". Tenemos un Congreso plagado de ultraizquierdistas violentos, golpistas confesos, proetarras nostálgicos del tiro en la nuca, y resulta que le dicen que el radical es él y va y se lo cree. De psicólogo.

"Nadie va a pedirle al PSOE un giro al centro porque en este hechizo colectivo, el PSOE es el centro y todo gira en torno a él, empezando por el PP". Le dice el caradura que gobierna con los neogolpistas que rompa con Vox, que jamás han protagonizado ningún acto violento, más bien al contrario, y va y lo hace. De verdad, Casado, eres tonto y en tu casa no lo saben.

La Razón

"Casado contacta con el entorno de Rajoy y Aznar para medir los daños del caso Bárcenas". Pone un circo y le crecen los enanos. Que no pierda el tiempo, porque, como dice Marhuenda "la izquierda política y mediática se frota las manos con las causas judiciales sobre corrupción que afectan, directa o indirectamente, al PP. Es un auténtico festín". Y son mucho más listos, que se olvide, no le van a dejar en paz ni aunque ponga la sede en las Bahamas.

Y no lo van a creer, pero se ha liado parda con el 8-M. "Los expertos alertan del cóctel explosivo de contagios". Resulta que el zumbado de Franco autoriza manifas de 500 personas en Madrid. Villacís y Almeida dicen que ni locos. Alonso, otro chalado, que él se apunta a la mani. Y llega la ministra Darias, que parece, oh milagro, que tiene un poco de sentido común, da un puñetazo en la mesa y le arrea una bofetada al zumbado Franco y a la tarada de Galapagar. "No ha lugar a la manifestación". ¿Pero estos están bien de la azotea? ¿Es que les parecen pocos los más de 15.000 muertos que provocaron el año pasado? Que ni se atrevan.